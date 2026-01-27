2026開局VCA首推12星座手鍊＋可選長度的圓墜項鍊！售價與工藝細節一覽
仰望天際、觀測星座與自我探索有著深刻連結，而這項浪漫儀式的啟發之於梵克雅寶VCA（Van Cleef & Arpels），則是自1950年代起創意將西洋十二星座符號化作珠寶圖騰語言，持續推出相關作品。迎接2026年，也持續這項「傳統」，VCA最新推出Zodiaque系列12款全新的黃K金圓墜手鍊、白K金圓墜項鍊，成為創製幸運的絕佳日常珠寶！
VCA十二星座金質圓墜手鍊與項鍊：富個人色彩的貼身永恆幸運星
這並非梵克雅寶首見的「金質圓墜」，品牌於1950年代和2021年皆曾演繹過－－2026年新款呼應這段創作軌跡和守護幸運的巧心。黃K金手鍊重新調校圓墜大小，以設計團隊認為與纖長手腕最得宜的比例，也就是直徑16毫米（0.6英吋）的面貌再現並搭配金質手鍊。圓墜兩面刻劃不同圖案，一面是栩栩如生的星座圖騰，另一面則是代表符號和羅馬數字日期。
VCA Zodiaque系列工藝圖1
去除Zodiaque Librae(天秤座)手鍊圓墜上多餘的金屬
VCA Zodiaque系列工藝圖2
以銼刀打磨Zodiaque Capricorni(魔羯座)手鍊的圓墜邊緣
VCA Zodiaque系列工藝圖3
拋光前為Zodiaque Capricorni(魔羯座)手鍊的圓墜施行預備工序
VCA Zodiaque系列工藝圖4
組裝Zodiaque Librae(天秤座)手鍊的鏈條和圓墜
比如以少女與獨角獸構成的處女座、刻劃鬆軟羊毛及蓄勢姿態的牡羊座、王者風範的獅子座......以立體浮雕工藝展現十足層次：金質圓墜以傳承已久的壓印技術打造，因應十二種星座的不同構圖，每一枚需經過最少8次的錘鍱才得以初步成形，之後須潤飾拋光，為刻意仿舊的圓墜帶來古錢般溫潤的內歛光芒質感。另外，白K金版本的圓墜，則推薦選擇短項鍊（50厘米/20英吋）或長項鍊（70厘米/28英吋）搭配，以帶來多種穿戴法。
Van Cleef & Arpels梵克雅寶2026 Zodiaque系列新作
Van Cleef & Arpels 梵克雅寶Zodiaque系列手鍊 (十二星座)18K黃金，建議售價：NT$95,500
圖片示意為處女座正面圖，
完整十二星座作品資訊請參考官網連結：
https://www.vancleefarpels.com/tw/zh/collections/jewelry/other-collections/zodiaque
Van Cleef & Arpels梵克雅寶2026 Zodiaque系列新作
Van Cleef & Arpels 梵克雅寶 Zodiaque系列圓墜 (十二星座)，搭配18K白金項鍊
*圓墜與項鍊為分開販售
18K白金 圓墜+長項鍊 (鍊長70cm) 建議售價：NT$154,000 圓墜+短項鍊 (鍊長50cm) 建議售價：NT$137,800
此為牡羊座正面示意圖
Van Cleef & Arpels梵克雅寶2026 Zodiaque系列新作
Van Cleef & Arpels 梵克雅寶Zodiaque系列圓墜 (十二星座)18K白金，建議售價：NT$93,500
此為牡羊座背面示意圖
同場加映：梵克雅寶Zodiaque系列簡史
根據VCA品牌提供的歷史資料，關於十二星座Zodiaque系列有幾個以下重要年分發展：
一1950：
以黃道12宮為題的Van Cleef & Arpels梵克雅寶Zodiaque系列早於1950年代誕生。回應1906年La Boutique系列開始的幸運吊飾傳統，Zodiaque系列西洋星座符號點綴的金質圓墜，甫面世即掀起熱潮。金質圓墜被製成不同尺寸的吊飾或袖扣，成為可互相配搭的日常珠寶。
二1970～1990：
1970年代，向星座取材的作品更趨碩大，並鑲嵌木材、鑽石、珍珠母貝和裝飾寶石。品項與造型皆多變，從吊墜、手鍊、項鍊、胸針、皮帶甚至鑰匙圈，各種風格和表達手法構成亦剛亦柔的設計和構圖，男女皆宜。至1990年代，這些作品依然備受鍾愛。
三2014～2018：
自2014年起，Van Cleef & Arpels梵克雅寶推出相關腕錶作品。2018年再推Zodiaque Lumineux腕錶系列，在錶盤或透過機械裝置綴上繁星靈感，與星座符號互相輝映。
四2021：
2021年，VCA推出一套12款星座主題長項鍊，結合縐紋玫瑰金及多種裝飾寶石，每款均別具個性。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● Hogan長腿神器推出全新復古田徑鞋！2026春夏焦點新品搶先看：小白鞋也有新選擇
其他人也在看
精緻不費力！UNIQLO : C用顏色重新定義日常穿搭…BABYMONSTER同款 UT開賣必搶
UNIQLO 推出 BABYMONSTERUT 系列話題聲量最高的BABYMONSTER UT 系列，是UNIQLO首度與這組新世代K-POP 女子團體合作，靈感直接取自代表作〈BATTER UP〉，那種一上台就全場聚焦的爆發力，被完整轉譯到T恤設計裡。系列特別開發稍寬版型，加上帶點透膚感的布料，...styletc ・ 4 小時前 ・ 發表留言
2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌
到泰國旅遊，除了品嚐美食與享受人文美景，購物行程也很重要！近年，泰國設計師品牌崛起，以親民的價格就能入手高質感的包包，一不小心就會帶好幾顆回家。本次精選 12 個熱門的泰國必買包包品牌，到了當地一定要記得到門市看看，有可能會找到命定包款！泰marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Pantone 2026 年度代表色「雲舞白」怎麼穿？擺脫焦慮的「療癒系」穿搭教學一次看
Pantone 年度代表色「雲舞白」不僅是時尚界的清流，更是一劑舒緩身心的療癒良方。本篇將教你如何透過層次疊搭與材質變換，穿出不費力的質感與自在。造咖 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Jisoo同款Dior新包清單！2026最新話題包款、價格一次整理
身為 Dior 迷，一定有發現品牌最近的風格悄悄變了！在新任創意總監 Jonathan Anderson 掌舵下，最新 2026 春夏系列包款不只保留 Dior 一貫的優雅輪廓，還多了幾分年輕、浪漫又帶點玩味的氣息，從細節設計到整體比例都讓人眼睛一亮。無論是重新演繹的經典包型，還是首次亮相的全新設計，都迅速成為時尚圈關注焦點。本篇就幫你一次整理 Dior 最新包款重點清單，帶你快速掌握本季最值得入手的話題新作。BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 1則留言
卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」....臉書遭灌爆
美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分鐘，成功登頂508公尺塔尖，引發國際關注，也讓全球觀眾看到101。但行政院長卓榮泰在臉書發文，稱「台灣101」，挨酸故意不提台北101、沒格局，臉書被灌爆。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
唐綺陽星座運勢／雙魚「有望遇到金桃花」快把握機會！魔羯當心健康出狀況
五顆行星都在水瓶座，導致水瓶宮位震盪強烈，加上天王星即將正式順行，驟變可能突如其來，會有一些不按牌理出牌的事情發生。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鳥山明親自構思！《七龍珠》全新遊戲企劃《AGE 1000》曝光！_電玩宅速配20260126
《七龍珠》全新遊戲企劃《AGE 1000》最近釋出了首支預告影片，遊戲主角是一位擁 有變身為超級賽亞人能力的銀髮少年，而畫面中短暫出現了悟空的剪影，暗示他很有 可能跟悟空有血緣關係。 相信大家都知道《七龍珠》故事年份是以「Age」來計算，像是原作《七龍珠》 （Dragon Ball）始於Age 749，而《七龍珠Z》（Dragon Ball Z）的「和平世界篇」 則在Age 784落幕。因此，《AGE 1000》劇情很有可能發生在Z篇結束216年後的一個 全新未來世紀。 值得一提的是，這次的全新主角是由已故傳奇漫畫家鳥山明親自設計，據說遊戲故事 也極可能由他撰寫。上一次老師如此深度參與劇情的《七龍珠》遊戲，已經是多年前 的《Dragon Ball Online》。 《AGE 1000》預計2027年推出，更多情報預計於4月18日至19日，在美國舉行的 「Dragon Ball Games Battle Hour 2026」活動中揭曉，粉絲們記得持續關注後續消 息喔。 © Bandai Namco Entertainment Taiwan Ltd. All Rights Reserved.電玩宅速配 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
做自己生命中的C 位！2026好運從「5大愛自己清單」開始，活出最高級、最自在的模樣
2026年愛自己清單：外在管理｜追求「氛圍感」的精緻減法愛自己的第一步，是尊重自己的身體。2026 年，我們不再盲目追求過度的醫美或濃妝，而是轉向「質感保養」。投資型保養： 捨棄繁雜的步驟，專注於肌膚的澎潤度與透明感。身體律動： 找出一項妳真心喜愛的運動，無論是皮拉...styletc ・ 21 小時前 ・ 發表留言
U-POWER快充延伸至車廠展間、首波進駐賓士旗艦據點！再攜東陽能源ECAR擴展充電漫遊服務
U-POWER持續拓展充電服務版圖，深化電動車充電服務的應用場景。除既有超高速充電站布局外，U-POWER進一步將高品質快充體驗延伸至車廠旗艦展示中心，並同步宣布東陽能源ECAR正式加入「U-POWER FRIENDs充電漫遊夥伴」。透過多元合作模式，為會員打造更完整、便利且一致性的充電服務體驗。Zeek玩家誌 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
JISOO最強聯名Hello Kitty登台 預約時間方法一次看
【緯來新聞網】韓國天團BLACKPINK成員JISOO多次公開自己是Hello Kitty的頭號粉絲緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
金馬年紫微運勢揭秘！財運旺不旺？桃花開不開？健康穩不穩？
迎接金馬年，準備好展開全新的精彩篇章了嗎？財運、桃花、健康，誰將成為你的強勢亮點？科技紫微網將為你解鎖專屬的紫微運勢，搶先掌握年度關鍵！科技紫微網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026秋冬米蘭男裝週名人一覽：陳偉霆登伸展台走秀、許光漢和Karina同場亮相
2026秋冬米蘭男裝週於2026年1月16日揭幕，雖然本季辦秀品牌數量減少，大牌Gucci、Fendi、Prada之中，也只剩Prada獨挑大樑，不過期間依然有許多明星前來米蘭參加時裝秀，本季有哪些名人以及他們的造型亮點？一起來關注！202marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 601則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 388則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 48 分鐘前 ・ 1則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 5則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 82則留言