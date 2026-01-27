2026開局VCA首推12星座手鍊＋可選長度的圓墜項鍊！售價與工藝細節一覽

仰望天際、觀測星座與自我探索有著深刻連結，而這項浪漫儀式的啟發之於梵克雅寶VCA（Van Cleef & Arpels），則是自1950年代起創意將西洋十二星座符號化作珠寶圖騰語言，持續推出相關作品。迎接2026年，也持續這項「傳統」，VCA最新推出Zodiaque系列12款全新的黃K金圓墜手鍊、白K金圓墜項鍊，成為創製幸運的絕佳日常珠寶！

VCA十二星座金質圓墜手鍊與項鍊：富個人色彩的貼身永恆幸運星

這並非梵克雅寶首見的「金質圓墜」，品牌於1950年代和2021年皆曾演繹過－－2026年新款呼應這段創作軌跡和守護幸運的巧心。黃K金手鍊重新調校圓墜大小，以設計團隊認為與纖長手腕最得宜的比例，也就是直徑16毫米（0.6英吋）的面貌再現並搭配金質手鍊。圓墜兩面刻劃不同圖案，一面是栩栩如生的星座圖騰，另一面則是代表符號和羅馬數字日期。

廣告 廣告

VCA Zodiaque系列工藝圖1

去除Zodiaque Librae(天秤座)手鍊圓墜上多餘的金屬

VCA Zodiaque系列工藝圖2

以銼刀打磨Zodiaque Capricorni(魔羯座)手鍊的圓墜邊緣

VCA Zodiaque系列工藝圖3

拋光前為Zodiaque Capricorni(魔羯座)手鍊的圓墜施行預備工序

VCA Zodiaque系列工藝圖4

組裝Zodiaque Librae(天秤座)手鍊的鏈條和圓墜

比如以少女與獨角獸構成的處女座、刻劃鬆軟羊毛及蓄勢姿態的牡羊座、王者風範的獅子座......以立體浮雕工藝展現十足層次：金質圓墜以傳承已久的壓印技術打造，因應十二種星座的不同構圖，每一枚需經過最少8次的錘鍱才得以初步成形，之後須潤飾拋光，為刻意仿舊的圓墜帶來古錢般溫潤的內歛光芒質感。另外，白K金版本的圓墜，則推薦選擇短項鍊（50厘米/20英吋）或長項鍊（70厘米/28英吋）搭配，以帶來多種穿戴法。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶2026 Zodiaque系列新作

Van Cleef & Arpels 梵克雅寶Zodiaque系列手鍊 (十二星座)18K黃金，建議售價：NT$95,500

圖片示意為處女座正面圖，

完整十二星座作品資訊請參考官網連結：

https://www.vancleefarpels.com/tw/zh/collections/jewelry/other-collections/zodiaque

Van Cleef & Arpels梵克雅寶2026 Zodiaque系列新作

Van Cleef & Arpels 梵克雅寶 Zodiaque系列圓墜 (十二星座)，搭配18K白金項鍊

*圓墜與項鍊為分開販售

18K白金 圓墜+長項鍊 (鍊長70cm) 建議售價：NT$154,000 圓墜+短項鍊 (鍊長50cm) 建議售價：NT$137,800

此為牡羊座正面示意圖

Van Cleef & Arpels梵克雅寶2026 Zodiaque系列新作

Van Cleef & Arpels 梵克雅寶Zodiaque系列圓墜 (十二星座)18K白金，建議售價：NT$93,500

此為牡羊座背面示意圖

同場加映：梵克雅寶Zodiaque系列簡史

根據VCA品牌提供的歷史資料，關於十二星座Zodiaque系列有幾個以下重要年分發展：

一1950：

以黃道12宮為題的Van Cleef & Arpels梵克雅寶Zodiaque系列早於1950年代誕生。回應1906年La Boutique系列開始的幸運吊飾傳統，Zodiaque系列西洋星座符號點綴的金質圓墜，甫面世即掀起熱潮。金質圓墜被製成不同尺寸的吊飾或袖扣，成為可互相配搭的日常珠寶。

二1970～1990：

1970年代，向星座取材的作品更趨碩大，並鑲嵌木材、鑽石、珍珠母貝和裝飾寶石。品項與造型皆多變，從吊墜、手鍊、項鍊、胸針、皮帶甚至鑰匙圈，各種風格和表達手法構成亦剛亦柔的設計和構圖，男女皆宜。至1990年代，這些作品依然備受鍾愛。

三2014～2018：

自2014年起，Van Cleef & Arpels梵克雅寶推出相關腕錶作品。2018年再推Zodiaque Lumineux腕錶系列，在錶盤或透過機械裝置綴上繁星靈感，與星座符號互相輝映。

四2021：

2021年，VCA推出一套12款星座主題長項鍊，結合縐紋玫瑰金及多種裝飾寶石，每款均別具個性。

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Hogan長腿神器推出全新復古田徑鞋！2026春夏焦點新品搶先看：小白鞋也有新選擇

● MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD貝雷帽成《愛情怎麼翻譯？》穿搭關鍵，高允貞同款造型單品爆紅！