2026開工第一餐！卓榮泰大啖豬手麵 杜汶澤秀畫面全曝光了

即時中心／潘柏廷報導

知名港星杜汶澤，近年移居台灣並取得身分證後，去年（2025）12月在台北市大安區開張港式小吃品牌「小杜麵館」，開張至今生意相當興榮，不少人慕名而來想要嘗鮮。其中，行政院長卓榮泰在今年（2026）第一天上班的第一餐，就是品嘗該店的豬手麵，相關畫面也隨之曝光。

今日是2026年元旦後的第一天上班日，而杜文澤稍早在臉書貼出卓榮泰的照片，並說到「中華民國行政院長卓榮泰2026年第一天上班的第一餐，吃的是台北大安區小杜麵館的豬手麵」，從畫面中可以看到卓榮泰拿著裝豬手麵的碗公，並微笑看著鏡頭。

「小杜麵館」就是港星杜文澤去年12月6日在台北市大安區開張的港式小吃店，當時現場就有不少民眾慕名而來。





