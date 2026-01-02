2026開年就要大唱大跳！ 《魔法壞女巫：第二部》1月3日飆速上架！肉體恐怖愛情片《永遠在一起》狂下猛藥｜電影線上看推薦
2026開年不怕鬧片荒，不出門也能有好選擇，本周上架新片首推叫好叫座的《魔法壞女巫：第二部》，格琳達與艾法芭昔日友誼迎來最終考驗，奇幻魔法場面搭配百老匯經典名曲〈For Good〉和全新歌曲，在家跟著大唱、大跳一波都沒問題，充滿愛與友誼的故事，很適合開啟新的一年！
喜歡重口味的影迷，可以選擇肉體恐怖愛情電影《永遠在一起》，由好萊塢星光夫妻檔戴夫法蘭科、艾莉森布里攜手飆戲，挑戰愛情試煉，導演以極端方式描繪兩性依存議題，新鮮又震撼！本周也有不少議題性電影，日本話題作《捏造：史上最惡殺人教師》改編真實事件，直擊媒體審判和人性崩塌；《惡夏》則揭開社會的黑暗角落，層層翻轉，最後一場大亂鬥戲碼超級過癮。現在就來看看本周還有什麼精彩新片上架吧！
《魔法壞女巫：第二部》
播出時間：1月3日
播出平台：friDay影音、MyVideo、Hami Video
辛西婭艾利沃、亞莉安娜主演票房電影續集，上映後寫下影史最高的「百老匯音樂劇改編電影」北美與全球開片紀錄。劇情延續上一集，艾法芭、格琳達分道揚鑣後，艾法芭被冠上「西方壞女巫」惡名，隱居奧茲國樹林深處，試圖想揭露關於奧茲國大巫師的真相。與此同時，格琳達成為奧茲國良善象徵，準備和費耶羅王子舉行婚禮，她試圖促成艾法芭與大巫師和解，都以失敗告終。此時一名來自堪薩斯州的少女闖入奧茲國，徹底翻轉他們的世界。
《永遠在一起》
播出時間：1月1日
播出平台：friDay影音、MyVideo、Hami Video
結合愛情危機與肉體恐怖的瘋狂新片，「好萊塢星光夫妻」戴夫法蘭科與艾莉森布里攜手主演。劇情講述提姆與米莉前往偏遠鄉村展開新生活，試圖挽救搖搖欲墜的愛情。某天，大雨讓他們受困森林深處，並意外跌入神秘洞穴，隔天醒來一切都變了，詭異力量滲入，逼迫他們面對愛情中最深層的依賴與恐懼。
《捏造：史上最惡殺人教師》
播出時間：1月1日
播出平台：friDay影音
日本鬼才名導三池崇史最新力作，綾野剛、柴崎幸、龜梨和也、小林薫等豪華卡司共演。改編自真實故事，2003年小學教師藪下誠一被學生冰室拓翔的母親冰室律子指控對其子施加體罰。事件被週刊文春報導後成媒體焦點，藪下人生跌入谷底，當大眾一面倒支持學生家長那一方，站上法庭的藪下卻堅決否認指控，主張「一切都是毫無根據的捏造」。
《欸！太宰》
播出時間：1月1日
播出平台：friDay影音
日本鬼才導演三谷幸喜一鏡到底的穿越時空喜劇，田中圭、小池榮子、宮澤艾瑪、梶原善、松山研一主演，故事講述熱愛太宰治的平凡上班族小室健作，某日和妻子參加完婚宴迷失在海邊，他走進海邊的黑暗洞窟，沒想到竟穿越時空見到太宰治和他的戀人富美子，健作對富美子一見鍾情。然而根據史實，兩人很快就會殉情，健作想要設法救富美子，但他可以改變歷史嗎？
《惡夏》
播出時間：1月2日
播出平台：friDay影音、LiTV、CATCHPLAY+
北村匠海、河合優實、窪田正孝主演，劇情講述任職於社會福祉事務所的佐佐木，得知同事用中斷補助要脅負責個案女性以金錢和身體換取補助資格的延續，為了確認是否真有其事，佐佐木與同僚造訪了個案的家，沒想到威脅事件竟然逐漸朝著令人意外的方向發展。
《重裝制裁》
播出時間：1月2日
播出平台：MyVideo、GP+
動作巨星傑森史塔森主演，在台票房賣破 4千萬。故事描述妻子過世之後，萊文凱德離開了皇家海軍陸戰隊，轉當建築工人。某天，萊文的老闆女兒離奇失蹤，於是拜託萊文運用他過去的技能幫忙找人，結果意外揭發了一個涉及政府與犯罪集團的龐大犯罪陰謀。
