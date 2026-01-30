2026開年榮耀加持 富邦投信獲國際機構肯定

【記者柯安聰台北報導】2026年開年以來，富邦投信在國內外專業評選中屢獲肯定，截至1月28日已榮獲多項重量級基金獎項，包含臺灣證券交易所「投信及證券商獎勵發行與造市績優業者」2項獎勵，以及《Asia Asset Management Awards 2026》3項大獎，展現其在ETF發行、ESG實務與多元資產管理等領域的深厚實力與市場影響力。



在證交所獎勵發行與造市績優業者評選中，富邦投信榮獲「ETF發行檔數競賽獎勵」及「ETF發行人上市加碼獎勵暨造市競賽獎勵」2項肯定。相關獎項係針對投信業者在ETF商品規劃、上市推動及市場流動性經營等整體表現進行評估，反映富邦投信長期深耕ETF市場、積極活絡交易機制的成果。



在國際評選方面，富邦投信於《Asia Asset Management Awards（AAM）- Best of the Best Awards 2026》中，一舉囊括「台灣區最佳ESG實踐應用獎」、「台灣區最佳多元資產管理公司」及「台灣區最具創新產品獎」3項殊榮，獲獎範疇橫跨永續投資、資產配置與產品創新，充分展現其制度化投資流程與前瞻布局能力。



其中，在ESG實踐應用方面，富邦投信長期依循聯合國責任投資原則（PRI）及我國機構投資人盡職治理守則，將ESG系統性納入研究與投資流程，並透過自建ESG風險評分模型，整合多元權威資料來源，落實ESG整合、負面表列與盡職治理三大投資策略，持續推動企業議合與股東行動，強化投資組合長期風險控管與價值創造。



在多元資產管理領域，富邦投信以嚴謹的風險管理架構與前瞻性的資產配置思維，依投資人風險屬性規劃積極、穩健與保守型解決方案，並透過跨資產專業團隊及獨創的三重風險監控機制（G.V.S.），有效因應市場波動，旗下多元資產基金長期維持同類型前段班表現，樹立台灣多元資產管理的重要指標。



至於「最具創新產品獎」，則由「富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF」獲得肯定，該產品率先完整納入溫室氣體排放三大範疇（Scope 1、2、3），並將供應鏈碳排正式納入投資評估架構，精準銜接全球淨零趨勢與主管機關綠色金融政策，為投資人提供兼顧永續與長期成長潛力的創新投資工具。



富邦投信表示，富邦投信深耕主動式與被動式基金市場多年，產品線持續朝多元化方向發展，致力滿足投資人多樣化的投資需求。2025年，推出創新型ESG主題ETF(009809)與主動債ETF(00982D)、(00983D)等產品，持續拓展市場版圖。



2026年持續發展多元組合產品，首檔涵蓋比特幣ETF投資之富邦景氣循環多元資產組合基金，已於2026/1/19獲主管機關核准募集，該基金為首檔採用新型態景氣循環判斷、並納入比特幣ETF之組合型基金，投資策略除了傳統式組合及目標到期基金能投資的範圍外，亦涵蓋海內外ETF如股票、債券、房地產、黃金、比特幣等。



富邦投信表示，未來將持續以深化產品創新、拓展多元資產解決方案及積極回應政策方向為核心策略，穩健推動資產管理規模成長，朝向亞洲一流資產管理公司的目標邁進。（自立電子報2026/1/30）