2026開年第一甜！陳星旭跟盧昱曉玩出真感情 甜蜜吻戲親到臉紅心跳

記者趙浩雲／台北報導

陳星旭、盧昱曉領銜主演的浪漫愛情劇《軋戲》成為2026年的新年第一甜，這部作品不僅是首部以劇本殺為核心題材的沉浸式治癒劇，更憑藉著戲中戲的雙時空設定，以及導演貓的樹如夢似幻的鏡頭語言，一開播便引起關注。陳星旭與盧昱曉在劇中展現極致的化學反應，兩人有高達27場的吻戲名場面，從辦公室的曖昧升溫、沙發上的近距離心動，到雪地，甚至醉酒後的各種深吻，讓劇迷們直呼，2026年的開頭就是要親成這樣才對。

陳星旭身為95後濃顏系男神的代表，過去在《東宮》中的表現至今仍是經典，這次他挑戰一人分飾兩角的反差魅力，在劇本殺世界裡，他是氣場強大的民國督軍秦宵一，造型禁慾感拉滿，更被盛讚是「從小說走出來的男神」。女主角盧昱曉的表現同樣備受關注，造型更是一大亮點，在劇本殺的世界裡，她隨著角色劇情的推展，接連換上摩登、文青與優雅等多變風格，透過不同款式的帽子與修身剪裁，巧妙呈現民國時期融合西式元素的服裝面貌，無愧於「穿搭教科書」的美譽。

陳星旭（左）與盧昱曉相遇於劇本殺。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)

對於甜劇愛好者來說，最關心的莫過於男女主角的撒糖頻率，《軋戲》裡的27場吻戲涵蓋了各種情境，從確認心意的定情吻、充滿曖昧試探的沙發吻，到浪漫至極的雪中吻與引擎蓋吻，誠意十足，陳星旭與盧昱曉之間一冷一熱、一剛一柔的化學反應，讓每場親密戲都充滿了火花。

近日劇組更提前公開了引擎蓋吻的拍攝花絮，彩排時，陳星旭注意到盧昱曉穿著短裙，擔心她大幅度的動作會不小心走光，隨即展現霸氣又細膩的一面，他一臉正經地對導演說：「她穿短裙抱都沒法抱，坐在引擎蓋上更不方便，太短了！讓她換長褲吧！」《軋戲》正於愛奇藝國際站熱播中。

