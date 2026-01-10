2026開年第一甜！陳星旭《軋戲》化身禁慾軍閥 霸氣護花盧昱曉

陳星旭（左）與盧昱曉相遇於劇本殺。（iQIYI愛奇藝國際版）

陳星旭、盧昱曉主演浪漫愛情劇《軋戲》，作品不僅是首部以劇本殺為核心題材的沉浸式治癒劇，更憑藉著戲中戲的雙時空設定，以及導演貓的樹如夢似幻的鏡頭語言，一開播便引起關注。2人有高達27場的吻戲名場面，從辦公室的曖昧升溫、沙發上的近距離心動，到雪地，甚至醉酒後的各種深吻，讓劇迷們直呼，2026年開頭第一甜。

《軋戲》改編自祖樂的同名小說，故事描述社恐女孩「胡羞」（盧昱曉 飾）不僅在訂婚宴上慘遭渣男未婚夫悔婚，又被惡老闆逼到裸辭，人生跌至谷底。閨蜜為了讓她轉換心情，帶她到劇本殺俱樂部體驗民國主題劇本《雪國列車》，沒想到，她竟對劇中冷峻的軍閥NPC「秦宵一」（陳星旭 飾）一見鍾情，而他的真實身分是才華橫溢的建築師「肖稚宇」。

陳星旭在劇中以軍裝造型帥氣亮相。（iQIYI愛奇藝國際版）

陳星旭身為95後濃顏系男神的代表，過去在《東宮》中的表現至今仍是經典，這次他挑戰一人分飾兩角的反差魅力，在劇本殺世界裡，他是氣場強大的民國督軍秦宵一。在現實線中，他是沉穩專業、帶點高冷的建築師「肖稚宇」，對他而言，透過表演讓玩家開心原本只是職責，卻沒想到會遇見胡羞這樣痴情的女孩。

盧昱曉宛如穿搭教科書。（iQIYI愛奇藝國際版）

為了精準拿捏角色反差，陳星旭在開拍前付出了極大的努力，在已播出的名場面中，最受矚目的莫過於劇本殺鬼屋環節的英雄救美，當盧昱曉被恐怖鬼影嚇到驚慌失措時，186公分的陳星旭邁著的傲人大長腿破霧而來，帥氣地持槍精準殺鬼，隨後在漫天大雪中為她綻放浪漫煙火，這一幕配合導演標誌性的唯美濾鏡，讓螢幕前的觀眾少女心徹底炸裂。

陳星旭（左）化身帥氣軍閥，於劇本殺中開槍打散鬼魂，為盧昱曉綻放煙火。（iQIYI愛奇藝國際版）

對於甜劇愛好者來說，最關心的莫過於男女主角的撒糖頻率，《軋戲》裡的27場吻戲涵蓋了各種情境，從確認心意的定情吻、充滿曖昧試探的沙發吻，到浪漫至極的雪中吻與引擎蓋吻，誠意十足，陳星旭與盧昱曉之間一冷一熱、一剛一柔的化學反應，讓每場親密戲都充滿了火花。

近日劇組更提前公開了引擎蓋吻的拍攝花絮，彩排時，陳星旭注意到盧昱曉穿著短裙，擔心她大幅度的動作會不小心走光，隨即展現霸氣又細膩的一面，他一臉正經地對導演說：「她穿短裙抱都沒法抱，坐在引擎蓋上更不方便，太短了，讓她換長褲吧。」《軋戲》正於愛奇藝國際站熱播中。

