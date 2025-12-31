2026開年超凍！冷氣團接續報到 低溫恐見「個位數」

民眾等待日出。（圖／東森新聞）





今（1）日是2026年第一天，受到強烈大陸冷氣團影響，又濕又冷，而這波冷空氣將持續影響到4日，馬祖有機會出現8度低溫，其他地區也可能下探至10度左右。這波冷空氣過了之後，5日又緊接著有一波冷空氣南下，請民眾多加留意。

中央氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度；降雨方面，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星飄雨的機會，中南部平地為多雲的天氣。

廣告 廣告

氣象署說明，這波冷氣團將持續影響至4日，各地天氣寒冷，其中2日最為寒冷，清晨低溫預測：中部以北、宜蘭及金門10~14度，南部、花東及澎湖12~16度，馬祖8~9度。到了4日冷氣團減弱，各地氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」表示，這波冷氣團剛減弱，下一波冷空氣又緊接著在5日報到，強度大約為冷氣團等級，北部東部將再轉為多雲至陰有陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲。粉專提醒，至1月中旬為止各地氣溫都偏低，冷空氣強度可達冷氣團等級或接近寒流，請大家持續關注最新天氣資訊並做好防寒準備。

更多東森新聞報導

元旦升旗典禮！賴清德向韓國瑜握手致意 與鄭麗文無互動

限時元旦1天！ 大全聯、家樂福消費滿額打9折

紫南宮「元旦發錢母」萬人排隊！還搭帳蓬夜宿

