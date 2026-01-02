2026開年首個交易日 美股漲跌不一、輝達收高

美股2026年首個交易日漲跌不一。路透社



美國股市在2025年達成連續3年成長後，週五（1/2）為2026年開盤第一天，三大指數漲跌不一，其中道瓊工業指數收高，那斯達克指數微幅下跌。

道瓊工業指數終場上漲319.10點，或0.66%，收在48382.39點。標準普爾500指數上漲12.97點，或0.19%，收在6858.47點。以科技股為主的那斯達克指數下跌6.36點，或0.03%，收在23235.63點。

晶片類股週五這天紛紛領漲。ASML大漲9%，美光科技暴漲10%，二者股價均創歷史新高。超微（AMD）漲逾4%，輝達（NVIDIA）股價漲幅也超過1%。

特斯拉、微軟跌逾2%，亞馬遜跌近2%，Meta跌逾1%，蘋果微跌。

嘉信理財（Charles Schwab）交易與衍生品策略主管馬佐拉（Joe Mazzola）分析，市場目前出現一種「逢低買進、反彈就賣出」（buy the dip, sell the rip）的交易心態，投資人透過掌握進出場時機，從短期市場波動中獲利。

馬佐拉說：「但我認為，投資人在買進部分AI概念股時，在估價上更加謹慎。當出現回檔進場機會時，他們會持續逢低買進，而我看不出來這種情況會在短期內停止。」

根據路透社報導，美股三大指數在2025年一整年均有雙位數成長，也是連續第3年呈現正成長。上一次連續3年成長為2019年至2021年。

