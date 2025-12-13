2026開打？ 高嘉瑜內湖看板被「綠議員取代」

民進黨前立委高嘉瑜準備角逐2026年港湖區議員選舉，結果地方上發現高嘉瑜在內湖的看板被民進黨台北市議員王孝維的新看板取代。對此高嘉瑜表此感到驚訝，是被告知才知情。王孝維則解釋希望在過年期間向選民拜年，並表示已取得同意。此事件被視為2026年選戰的前哨戰。

民進黨前立委高嘉瑜。（圖／TVBS）

在選戰倒數一年之際，民進黨台北市議員王孝維掛出了以粉色為底色的新年賀喜看板，強調「服務第一」的理念。這個位於內湖環山路重要路段的看板，引起了附近住戶的注意，因為他們記得半個月前那裡還是高嘉瑜的立委看板。這個突如其來的更換連高嘉瑜本人都感到驚訝。高嘉瑜表示，當時她得知消息也嚇了一跳，不明白為何自己的看板會在不知情的情況下被替換。她說王議員向她解釋，因為過年快到了，他想要跟大家拜年，希望能至少將看板放到過完年。

民進黨台北市議員王孝維看板。（圖／TVBS）

對於這個醒目位置的看板爭奪，王孝維回應已與高嘉瑜聯繫，並強調事前掛上看板時有爭取對方同意。這場看板之爭被視為2026年選戰的前哨戰，戰況已如火如荼展開。

面對高嘉瑜回鍋角逐2026年選舉，同黨議員都非常關注。高嘉瑜被視為港湖區的「超級吸票機」，歷史數據顯示她的影響力不容小覷。2014年高嘉瑜當選時，民進黨在該區拿下4席議員。2018年高嘉瑜更是獲得超過34000票，遠超其他兩位議員。2022年即使沒有高嘉瑜參選，民進黨仍拿下3席，但泛綠得票率下降了8個百分點。

民進黨台北市議員何孟樺認為，高嘉瑜確實是一台「超級吸票機」，她的參選多少會有影響。何孟樺強調，民進黨仍以港湖區四席全上為目標，引用「不患寡而患不均」的理念。目前八連霸的李建昌可能將棒子交給律師陳又新，而資深議員王孝維則會競逐連任。

民進黨台北市議員何孟樺。（圖／TVBS）

高嘉瑜對此表示，她也很擔心大家都把她當作主要對手，因此她會戰戰兢兢地為內湖南港爭取最多的席次。作為被視為內湖區最強吸票機的政治人物，高嘉瑜已準備好應對各種挑戰。

