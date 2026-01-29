2026開春情感轉機！天官星入駐 4生肖感情升級迎桃花盛世

生活中心／綜合報導

紫微斗數專家姚本軍指出，在紫微命盤中，具有「升級、發展、受人矚目」特質的「天官星」將發揮關鍵力量。不同於激情四射的短暫桃花，天官星象徵的是一種「被肯定」與「被正名」的力量，能讓曖昧變得清晰、不安轉為安定，為4生肖帶來關係層次的質變，並在2月起，感情將進入「值得被看見、被推進」的黃金期。

生肖雞

2026年國曆2月開始，天官星對於生肖雞，感情的正向發展會直接回到雞者自身狀態的轉變。代表個人魅力與定位將會提升，雞者在感情中容易被認可、被重視，甚至被視為可以進一步發展的對象。容易遇到態度明確、願意給承諾的人，感情不再只是互相試探；但從另一個角度來說，天官也會讓雞者對感情品質有更高要求，若對方無法跟上成長節奏，關係自然會被篩選。

生肖豬

對生肖豬而言，受天官星影響感情發展會呈現一種「關係升級」的明顯訊號，同時意味著感情進入被討論、被安排、被推動的階段。是一種向上發展的能量，容易談論未來、身份或共同生活的規劃；而從另一個層面來說，天官也會讓豬者感受到來自關係本身的責任感，甜蜜之中伴隨現實考量，但正是這樣的現實，讓感情更穩定而非飄忽。

生肖龍

天官星對於生肖龍者，感情的好消息往往不是直接從「戀人」而來，而是經由人際圈、社交環境或旁人的推動逐漸成形。天官在此時象徵連結與橋樑，讓龍者在被介紹、被看見的過程中，遇到條件成熟、背景清楚的對象。從一種思緒來看，這是因緣被「安排」的時期，感情帶有順勢而來的味道；但從另一種觀念來說，也代表關係容易受到外界眼光影響，是否公開、是否被祝福，反而成為感情能否加溫的重要因素。

生肖羊

2026年國曆2月開始，天官星對於生肖羊，感情發展會先從內在狀態的轉變開始。受天官星影響羊者更容易感受到被疼愛、被理解，或在關係中找到安心的位置。這是一種情感層次被提升的過程，不一定立刻有戲劇性的事件，但內心的踏實感會讓感情自然向前；而從另一個角度來說，正因為內在穩定了，羊者反而更容易吸引到認真而長遠的對象，感情不再只是填補孤單。

