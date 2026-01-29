2026開春情感轉機！天官星入駐 4生肖感情升級迎桃花盛世
生活中心／綜合報導
紫微斗數專家姚本軍指出，在紫微命盤中，具有「升級、發展、受人矚目」特質的「天官星」將發揮關鍵力量。不同於激情四射的短暫桃花，天官星象徵的是一種「被肯定」與「被正名」的力量，能讓曖昧變得清晰、不安轉為安定，為4生肖帶來關係層次的質變，並在2月起，感情將進入「值得被看見、被推進」的黃金期。
生肖雞
2026年國曆2月開始，天官星對於生肖雞，感情的正向發展會直接回到雞者自身狀態的轉變。代表個人魅力與定位將會提升，雞者在感情中容易被認可、被重視，甚至被視為可以進一步發展的對象。容易遇到態度明確、願意給承諾的人，感情不再只是互相試探；但從另一個角度來說，天官也會讓雞者對感情品質有更高要求，若對方無法跟上成長節奏，關係自然會被篩選。
生肖豬
對生肖豬而言，受天官星影響感情發展會呈現一種「關係升級」的明顯訊號，同時意味著感情進入被討論、被安排、被推動的階段。是一種向上發展的能量，容易談論未來、身份或共同生活的規劃；而從另一個層面來說，天官也會讓豬者感受到來自關係本身的責任感，甜蜜之中伴隨現實考量，但正是這樣的現實，讓感情更穩定而非飄忽。
生肖龍
天官星對於生肖龍者，感情的好消息往往不是直接從「戀人」而來，而是經由人際圈、社交環境或旁人的推動逐漸成形。天官在此時象徵連結與橋樑，讓龍者在被介紹、被看見的過程中，遇到條件成熟、背景清楚的對象。從一種思緒來看，這是因緣被「安排」的時期，感情帶有順勢而來的味道；但從另一種觀念來說，也代表關係容易受到外界眼光影響，是否公開、是否被祝福，反而成為感情能否加溫的重要因素。
生肖羊
2026年國曆2月開始，天官星對於生肖羊，感情發展會先從內在狀態的轉變開始。受天官星影響羊者更容易感受到被疼愛、被理解，或在關係中找到安心的位置。這是一種情感層次被提升的過程，不一定立刻有戲劇性的事件，但內心的踏實感會讓感情自然向前；而從另一個角度來說，正因為內在穩定了，羊者反而更容易吸引到認真而長遠的對象，感情不再只是填補孤單。
三立新聞網提醒您：
以上言論、圖片僅供參考，不代表本台立場。
更多三立新聞網報導
鄭麗文稱中國是親人！林濁水看傻：要不要清醒一下頭腦？
藍白再擋預算！吳欣岱嘆「拿代孕法案當政治交換」：非常無力
陳菊請假一年「躺平爽領薪水」？律師曝3真相：這才浪費我們繳的稅金
今晨低溫探個位數！這天起「另一波冷空氣接力」 強度上看冷氣團
其他人也在看
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4則留言
雨水財運最旺！ 「5星座+5生肖」遇水則發
2026年2月18日「雨水」節氣，這一天在星象學上簡直是奇蹟般的日子！代表金錢的「金星」與代表幸運的「木星」同時處於最強勢的位置，並且匯聚在感性與直覺的雙魚座能量場中。小孟塔羅雲蔚老師表示，這意味著宇宙的財庫大門已經完全敞開，準備用豐沛的雨水滋潤大家的荷包。雲蔚老師指出，雨水時節「5星座」+「5生肖」財運最旺，快來看看有沒有你的星座！EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
小孟老師運勢／財神爺、月老同時來！專家揭「這星座」運勢最佳
生活中心／綜合報導1月28日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，獅子、射手、雙魚座業績突然暴增、收益獲利滿滿；在事業運勢上，獅子、處女、巨蟹座職場成就感十足，展現強大能力；感情方面，獅子、天秤、牡羊座桃情感生活圓滿，適合耍浪漫、發揮創意，為關係增溫。總體來說，「獅子座」無疑是三位一體的運勢王者，在工作、感情與財運上都有極佳的表現。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
小孟老師運勢／把握約會時機！專家曝「這星座」：滿滿戀愛感
生活中心／綜合報導1月29日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，獅子座長期耕耘終於迎來成果，今日財運主打「喜迎豐收」，不論是投資回饋還是業績獎金，都有望交出亮眼成績單；在事業運勢上，雙魚座工作方面表現極為精彩，能展現出色的專業實力與個人魅力，適合在會議或專案中爭取主導權，表現將令人刮目相看；感情方面，巨蟹座生活被滿滿的戀愛氛圍包圍，與伴侶或心儀對象的互動甜蜜，適合安排約會，空氣中都充滿了浪漫的氣息。民視健康長照網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 245則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 47則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 21則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 49 分鐘前 ・ 5則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 29則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 222則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 7 小時前 ・ 10則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
仔仔老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 4 小時前 ・ 2則留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 發表留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 7 小時前 ・ 29則留言
孫協志、夏宇童下月世紀婚宴！母親孫麗鈞被問媳婦秒閃：沒意見
47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童交往多年，去年3月3日低調登記結婚，期間一度傳出「做人成功」，但雙方皆出面否認。如今兩人確定將於2月14日情人節在台北市飯店舉辦婚宴。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1則留言