2026開春最強聯名清單：FILA攜手故宮、PUMA找頑童加持…Levi’s x Jordan出丹寧AJ3？直接結帳很可以

近年最讓人期待的，不只是單一品牌新品，而是「有故事」的跨界聯名，把運動、藝術、街頭文化甚至歷史經典通通拉進同一個時尚宇宙。這次就來分享，從丹寧傳奇、宮廷名畫到嘻哈街頭，一口氣盤點三組話題聯名～

跨界聯名：Levi’s® × Jordan Brand，經典直接升級

當Levi’s®的丹寧工藝遇上 Jordan Brand的籃球傳奇，話題直接爆棚！全新 Levi’s® x Jordan系列，用運動機能美學，重新定義經典。

特別是這款系列核心的 Air Jordan 3，堪稱丹寧控與鞋迷的夢幻交集。「Rigid」配色以頂級靛藍丹寧搭配黑色象紋細節，致敬 AJ3 的靈魂圖騰；而「Black」配色則走低調奢華路線，黑色荔枝紋皮革結合黑丹寧，內層透出灰調層次，奶油色中底更讓整體質感瞬間升級。後跟的 Nike Air 黑色丹寧刺繡標誌，還是首次亮相的新工藝細節，細節超滿。

為了迎接農曆新年，更為大中華區、日本與韓國推出限定「Year of theHorse」馬年配色。未染色原棉色丹寧、頂級馬毛拼接與提花後跟標，鞋舌內側還以紅色鎖鏈繡工法寫上「Year of the Horse」，既有年節氣氛，又保留收藏等級的細節誠意。

跨界聯名：PUMA × MJF × DEAL lifestyle，嘻哈精神上腳

街頭派代表，由PUMA 攜手頑童 MJ116 創立的MJFRESH與球鞋通路 DEAL lifestyle，三方共創全新 SUEDE 聯名鞋款。

延續 SUEDE 鞋型在街頭文化與嘻哈圈的經典地位，設計靈感來自搖滾與嘻哈精神的共鳴，深黑色麂皮鞋身線條俐落，金屬鉚釘彎刀與燙銀標誌低調卻有態度，完美詮釋「不張揚，但很有份量」的街頭美學。

跨界聯名：FILA ×故宮，馬年真的有馬、穿搭直接升級

如果以為聯名只能潮，那 FILA 與國立故宮博物院會直接刷新你的想像、掀起市場高度討論。2026 年開春，FILA 以《百駿圖》與《畫愛烏罕四駿圖》為靈感，把郎世寧筆下的駿馬線條與姿態，轉化為服裝設計語彙，讓馬年的行動力真正「穿」上身。

更有趣的是，郎世寧與 FILA 同樣源自義大利，東方宮廷藝術遇上義式運動時尚，讓早春系列在「羅馬假期」的輕鬆節奏之外，多了一股向前奔馳的力量。

