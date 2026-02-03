2026開春機車狂賣戰況出爐 光陽狂賣、山葉追上 三陽還能稱王嗎？

歷經2025年底的銷售高峰後，2026年1月的台灣機車市場繳出了讓人驚豔的成績單；根據最新監理所掛牌數據顯示，本月全台機車掛牌數達到57,872輛，相較於去年同期43,433輛，大幅成長了33.24%；這股購車熱潮顯示國內機車市場的剛性需求極為強韌，且消費者對於各廠推出的新世代車款接受度極高，徹底打破了「開春淡季」的刻板印象。

（圖／Newspie新聞派提供）

在品牌競爭版圖上呈現「三強鼎立、全面成長」態勢；SYM三陽以24,967輛的掛牌數、43.1%的市佔率排名第一，年增率達22.6%，但最引人注目的焦點在於追趕者的表現，KYMCO光陽機車以14,190輛、24.5%的市佔率穩居第二，年增率達30.4%，而沈寂多時的YAMAHA山葉機車則繳出12,993輛、22.5%市佔率的成績，年增率更是驚人的73.7%。

國民車戰場雙雄爭霸：新迪爵連霸vsK1產能加催有望逆襲

在競爭最白熱化的通勤國民車市場，SYM三陽的新迪爵125單月掛牌4,438輛，穩坐全市場單一車款銷售冠軍，但2026年1月最大的亮點無疑是KYMCO光陽的「超級黑馬」K1；在產能全開的情況下，K1單月交出3,684輛的亮眼成績，直接衝上全市場第三名，值得注意的是，這3,684輛並非其真實需求的上限，據通路消息指出，目前仍有超過4,000張的K1預購訂單尚未消化，顯示這款主打大滿配的高CP值車款，已成功在市場掀起換購熱潮，未來幾個月只要產能跟上，勢必將對SYM三陽的國民車防線構成巨大威脅。

廣告 廣告

（圖／Newspie新聞派提供）

此外，YAMAHA山葉的JOG 125也以3,135輛的穩健表現位居第四，守住了該品牌在入門市場的基本盤。

競速車風雲：六代勁戰改款預購發威重返榮耀

2026年1月市場其中一大亮點來自於運動速克達、也就是競速車領域的版圖劇變；YAMAHA山葉旗下的CYGNUS X 155六代勁戰在本月迎來了爆發性的回歸，單月掛牌數飆升至4,117輛，不僅拿下了全市場單一車款亞軍，更在150c.c.級距中一舉超越所有對手；這波驚人的銷量主要歸功於原廠先前祭出的強力預購方案，這股集中交車能量成功，讓YAMAHA山葉在沈寂許久後重返榮耀！

（圖／Newspie新聞派提供）

面對勁戰的強勢反撲，衛冕軍SYM三陽JET SL 158退居單月第五，但仍繳出2,983輛的高水準表現，若加上JET SL 125水冷版的1,006輛，JET系列整體的戰鬥力依然強悍；而KYMCO光陽的RTS R 165則以776輛緊追在後，這場「性能車大戰」在2026開年就已煙硝味十足。

時尚車新局：光陽新車齊發搶攻女性市場

（圖／Newspie新聞派提供）

在講求風格與美學的時尚車領域，SYM三陽CLBCU 125蜂鳥依舊是女性車主的購車首選，本月以1,420輛的成績持續領先，搭配Fiddle車系合計近2,500輛的銷量，構築了堅強的防線；不甘示弱的KYMCO光陽採取靈活的「機海戰術」突圍，除了旗下經典的 Many LED 掛牌925輛、Genie繳出459輛的成績外，2026 年2月更針對女性與復古市場推出了兩款重量級新車「Yogurt Slim 125塑身特仕版」與「Like Euro 125歐風特仕版」。

（圖／Newspie新聞派提供）

Yogurt Slim主打「輕盈美學」，透過減輕車重與升級LED投射式大燈，精準瞄準都會女性對輕量化與質感的雙重需求，而Like Euro則以經典歐風設計搭配升級配備搶攻復古車市場；這兩款新車的投入，預計將成為KYMCO光陽在即將到來的開學季中，搶攻年輕女大生與都會粉領族的重要武器。

「新車效應」與「訂單消化」將引爆春季大戰

綜觀2026年1月的市場表現，我們可以看出單月5.7萬輛的規模遠超過2025年同期，證明了國內機車市場的剛性需求依然旺盛，且消費者對於改款與高CP值的車款買單意願極高，而YAMAHA山葉的強勢回歸改變了市場結構，成功將市場拉回三強鼎立的局面，這對於消費者而言絕對是利多，因為激烈的競爭勢必帶來更優惠的價格與更好的產品。

接下來將迎來年節前購車旺季，各家車廠陸續推出強檔優惠，KYMCO光陽K1手中尚未消化的4,000多張訂單，將是推動2月與3月銷量的關鍵，預期「Yogurt Slim 125塑身特仕版」與「Like Euro 125歐風特仕版」兩款時尚新車，也會成為開學季中的黑馬，而YAMAHA山葉在消化完勁戰的預購單後，能否維持這樣的銷售熱度，亦或是會有新一波的行銷操作，值得密切關注；至於衛冕者SYM三陽面對對手的強力挑戰，勢必也會在開學季祭出相應的防守策略。

可以預見的是，這場由「新車效應」與「訂單消化」所引爆的春季大戰，將會讓2026年上半年的台灣機車市場精彩可期！

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）