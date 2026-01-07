2026開春穿搭！NET-A-PORTER精品購物指南 精品包/女裝/鞋履3折起一次搞定 領年終獎金讓自己變美～

2026新年、農曆馬年到來！拿了年終獎金、紅包當然就要買新衣服犒賞自己！精品實體店內擺放的商品有限，幾乎都是最新款，而且熱門款常常缺貨，立馬來試試最近討論度很高的NET-A-PORTER網購平台，這個專業的國際時尚零售平台集合了Gucci、Chloé、Balenciaga、Saint Laurent等超過800個精品設計師品牌和200個美容品牌，也就是說不只新品、熱門款也都能在這個平台上買到，隨便買都比台灣還便宜，提供快速配送服務，下單後可以快速收到，還有28天猶豫期，退換貨很方便，想跟上最潮又省荷包買精品的方法，很多人都在敲碗想知道怎麼入門，快看這篇手把手教學喔！

NET-A-PORTER新年大促🧧精選單品低至3折🛒結帳再9折

🤩五大購物亮點

🔥特點一 豐富多元的品牌選擇：匯集Gucci、Chloé、Balenciaga、Saint Laurent等800多個國際知名設計師品牌及200多個美容品牌，而且每週更新3次新品，商品多又新。

🔥特點二 便捷的購物體驗： 有繁體中文界面，免翻譯都能看懂，而且提供多語言客服、下單後只要2～5個工作天快速發貨，並享有28天退換貨服務。

🔥特點三 超值價格與優惠：不定期下折扣，最近更是只要3折起， 大部分的商品價格比台灣更具競爭力，輕鬆擁有心儀的精品。

🔥特點四 完善的售後服務： 24小時全年無休的多語言客服團隊，隨時為您解決購物疑慮。

在Threads、社群討論度很高的NET-A-PORTER，網友紛紛說「網站太好逛」、「28天猶豫期和退換貨機制很方便，需要試穿的鞋子還是買下去了」、「精品超划算，比台灣買便宜超多」、「不用飛歐洲也能買到划算」，被燒到的朋友們，其實在NET‑A‑PORTER買東西超簡單，不但有中文版網站可以逛，顯示的價格都已含稅，直接加到購物車結帳就好了！

NET-A-PORTER台灣區狂歡折扣季！人氣精品激殺3折起！（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

🧧年終紅包到手！韓星同款精品上衣展現精緻自信氣場

拿到年終獎金和紅包，是時候犒賞辛苦一年的自己，入手精品單品打造自信氣場吧！SHUSHU/TONG復古針織衫精緻的串珠呈現質感；ALTUZARRA米白色緞面布料的衣裙，利用光澤面料展現精緻品味與高級感；TOTEME羊毛皮革手拿包，俏皮地垂落著一簇簇羊毛絨，不論是過年聚會還是開工見客戶，都是提升時尚感的秘密武器。這波3折起的精品折扣專區中，還有幸運色系服飾、配件任你挑選，趁著春節好運勢，將時髦單品一次收進衣櫥，成為新年裡最亮眼的時尚咖！

（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

⭐衣服類

👉STAUD Canal 絲巾領飾羊毛高領上衣

5折特價US$185/約合 NT$5,829｜ 原價US$370

（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

👉 Caplana 雙排扣純棉羅緞襯衫

6折特價US$270/約合NT$8,507｜ 原價US$674

（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

👉 THE FRANKIE SHOP Micky 帶填充物牛仔飛行員夾克

6折特價US$137/約合 NT$4,316｜ 原價US$342

（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

❤️社群網紅風！寬褲與半身裙的時尚攻略

春節穿搭想要兼具時髦與實用，不妨參考社群網紅的寬褲穿搭法則，利用流線剪裁與柔軟材質打造出優雅的輕鬆感，不過，若是春酒或約會場景，SELF-PORTRAIT的半身裙則是更高級的選擇。這款半身裙現在低至4折，精緻的剪裁與百搭的設計，搭配簡約針織上衣或絲綢質感襯衫，都能呈現高質感。

⭐褲裙類

👉 AGPLDE Nolan 高腰闊腿牛仔褲

5折特價US$166/約合 NT$5,230｜ 原價US$331

（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

👉 SELF-PORTRAIT 點綴裝飾格紋亮片編織呢迷你裙

6折特價US$292/約合 NT$9,200｜ 原價US$486

（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

👉ESSE STUDIOS 抓皺有機棉府綢彈力針織長裙

5折特價US$265/約合 NT$8,349｜ 原價US$530

（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

🫶精品大折扣！必搶配件甜到心動

精品入手好時機！不僅服飾大折扣，精品配件也祭出超值優惠，讓人忍不住立刻下單！像是擁有復古氣質的太陽眼鏡、LOEWE毛線帽等精品配件，價格甜到讓人想立刻下單！

⭐配件類

👉 SAINT LAURENT EYEWEAR | 矩形玳瑁紋板材太陽眼鏡

5折特價US$288/約合 NT$9,074｜ 原價US$575

（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

👉 LOEWE 刺繡羊毛毛線帽

US$478約合 NT$15,534

（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

⭐熱門包款

👉STAUD Harlow 搭扣麂皮肩背包

5折特價US$198/約合 NT$6,238｜ 原價US$395

（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

👉STAUD Owen 皮革肩背包

5折特價US$166/約合 NT$5,230｜ 原價US$332

（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

👉STELLA MCCARTNEY The Falabella科技磨砂皮革迷你單肩包

US$759.75/約合NT$23,938

（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

⭐馬年專屬幸運色配件

👉JIA JIA Birthstone 14K 黃金串珠手鍊

US$265/約合NT$8,349

（圖片來源：取自NET-A-PORTER）

↘️↘️購物前先註冊會員！簡單步驟一次搞定！

NET-A-PORTER一定要先註冊會員才能結帳，會員不但享獨家優惠，下一筆訂單還打9折喔！

1.註冊會員：點擊網頁右上方「立即註冊」，完整填寫資料並點擊“REGISTER”，收到確認郵件即完成註冊。

2.加入購物車： 選擇商品後，點擊網頁右上方的購物袋圖標進入購物車，確認商品後繼續結帳流程。

3.填寫寄送資料： 在結帳頁面填寫完整的寄送地址，。

4.稅金說明： NAP會根據寄送地區計算最終價格，歐洲站價格非最終價格，最終價格在輸入地址後顯示，寄往美國及台灣通常更便宜。

5.填寫信用卡資料：輸入您的信用卡資訊，NAP會預收所有稅金，到貨時無需額外支付關稅給DHL，非常方便。