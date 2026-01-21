2026開春，婁峻碩脫了！只穿一件內褲拍攝 他咬牙展開魔鬼訓練甩肉4公斤

2026開春，婁峻碩脫掉上衣，秀出結實身材。（Calvin Klein提供）

2026開春，婁峻碩竟然脫了！他脫掉上衣、褲子，只穿著一條紅色內褲，秀出結實胸肌、腹肌，更騎上馬兒拍攝形象大片，首次挑戰個人螢幕最大尺度，他說：「接到邀約到開拍只有一個多月的時間準備，第一個反應是『我現在的身材真的可以拍嗎？』但又想到這樣的好機會一生可能只有一次，就算硬著頭皮也要上！」

為了在鏡頭前展現精實身材，婁峻碩求助教練，進行一個月極致減脂的魔鬼訓練，除了天天上健身房操肌，更展開飲控，他苦笑說：「每天餐盤裡只有單調的雞胸肉、白飯與青菜，精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取。」

婁峻碩脫掉上衣、褲子，只穿著一條內褲，秀出結實胸肌、腹肌。（Calvin Klein提供）

值得一提的是，這段魔鬼訓練的日子，也意外成為婁峻碩與老婆焦凡凡的超甜日常，老婆當起啦啦隊全力支持，更親自為他備餐，每天嚴格把關飯量與肉量，他說：「她會細心問我今天要吃幾克的飯？幾克的肉？雖然是在痛苦減脂，但吃著她準備的飯，心裡真的很溫暖。」在老婆神助攻下，婁峻碩短短一個月內甩肉 4 公斤，體脂更降至 12% 左右，刷新他人生紀錄，雖然如此，對自我要求極高的他僅給自己60分的及格分數，只因他覺得可以更好。

為了展現精實身材，婁峻碩求助教練，進行一個月的減脂魔鬼訓練。（Calvin Klein提供）

為了呈現最佳狀態，婁峻碩把私人教練帶到拍攝現場隨操隨練，在長達8小時的拍攝中，只要導演一喊卡，便要求教練指導自己重訓，只為了讓肌肉維持在最緊繃的充血狀態，由於拍攝過程橫跨三個外景及一個攝影棚，還得同步切換平面與動態拍攝，讓在休息空檔同步操肌的婁峻碩完全沒有喘息空間，甚至一度直呼：「真的沒力了！」

除了代言、戲劇作品陸續推出，婁峻碩也將在今年三月中旬與老婆焦凡凡一同迎來兒子出生，婁峻碩透露早與老婆達成「兵來將擋、水來土掩」的默契。

