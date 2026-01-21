2026開架精華推薦！醫美級保濕、美白紅遍台韓





精華液買對不買貴！開架也有超好用的保濕精華、美白精華，肌研、護妍天使有口皆碑，Dr.SANTE、DR.CINK台韓超紅！

開架精華推薦：肌研 極致保濕精華

開架精華推薦：肌研 極致保濕精華，30ml NT.650圖片來源：肌研

開架寶藏肌研推出《高機能專研修護》菁華系列，鎖定保濕、撫紋、淡斑，提供醫美級專業保養，以4重玻尿酸為核心，先強化基礎含水量，再以不同配方分區、分齡、分膚質需求進行精準高效保養！必入手《極致保濕精華》4重玻尿酸、神經醯胺與維生素B5，能快速深層保濕、修復屏障，用於安撫乾燥敏感一夜有感，實證肌膚保水度提升156%！

開架精華推薦：護妍天使 光透美白淡斑精華

開架精華推薦：護妍天使 光透美白淡斑精華，30ml NT.790圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

7天擊退蠟黃！集結黃金美白成分：傳明酸、維他命C、維他命B3，幫助肌膚改善暗沈、淡化斑點、打造勻亮膚色，含添加萃取自粉紅潟湖杜氏鹽藻的「抗光粉紅微藻」，在強光與高鹽度環境下強韌生存，有著優異的抗光效能，成為護妍天使《肌光淨白系列》核心專利成分！水乳狀淡淡粉紅色精華，顏色來自抗光粉紅微藻天然色澤，吸收迅速且柔潤不黏膩，兼具祛黃、美白、紅潤多功能，讓肌膚彷彿自帶粉嫩勻亮濾鏡！

開架精華推薦：Dr.SANTE 甘菊藍舒緩修護安瓶精華

開架精華推薦：Dr.SANTE 甘菊藍舒緩修護安瓶精華，50ml NT.1,890圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

新生代演員雷嘉汭的穩膚神器！她分享自己在韓國工作時，穩住肌膚都靠它，含76%洋甘菊花水搭配1000ppm高濃度甘菊藍精華，清透水感質地呈現甘菊經蒸餾萃取後的自然天藍色，能大幅提升肌膚保濕度與屏障力，乾敏紅癢都能速速舒緩回穩！安瓶精華中的啟動水通道蛋白是保養有感的關鍵，能幫助水分與修護成分直達肌底，簡單搭配甘菊藍舒緩修護機能化妝水、甘菊藍舒緩修護天藍潤澤霜，肌膚就很水亮穩定！

開架精華推薦：DR.CINK 米粹姬光神經醯胺水潤安瓶

開架精華推薦：DR.CINK 米粹姬光神經醯胺水潤安瓶，15ml NT.890圖片來源：DR.CINK

紅到連韓妞都來台掃貨！萃取自日本米的神經醯胺，以2%濃度鞏固肌膚油水平衡，搭配日本酒粕補水鎖水，山金車、維他命D和B3重塑紅潤光澤感，開架無壓力的甜甜價，就能享受醫美級的安瓶精華保養！質地輕盈高滲透，各種膚質都很適合！推薦給想要肌膚彈亮光滑、水潤保濕的朋友。

