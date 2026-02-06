2026開架美妝黑馬曝光！未來美早C晚A升級版、高絲神級定粧噴霧、Hair Recipe養髮新品聲量飆升
真正會買的人，逛藥妝前都在看「下一個會爆紅的是誰」。近年開架市場明顯升級，不再只是價格甜，而是開始用更高規格的配方與技術解決日常痛點——保養講求效率、底妝追求穩定、髮品回歸頭皮養護。本篇鎖定近期討論度快速升溫的三款潛力黑馬，現在記住，之後大概只剩排隊的份。
保養TOP1：未來美PRO+「3A2C煥膚系統」，把早C晚A推向效率時代
被不少保養控視為「早C晚A指標品牌」的未來美，這次直接將明星精華全面升級，以PRO+「3A2C煥膚系統」重整日夜護膚節奏！白天主打的「超級2C美白淡斑精華」結合高穩定維他命C、日本穀胱甘肽與2% α-熊果素，同步鎖定暗沉與膚色不均，再透過水楊酸協助代謝角質，讓亮度從肌底浮現；同時加入CICA積雪草苷降低刺激感，讓敏弱肌也更容易建立耐受。
夜間則由「超級3A煥膚緊緻精華」接手，將維他命A濃度提升至1.6%，並採用「3A階梯式釋放系統」，讓A酯、A醇、A醛依序作用，在強化煥膚力的同時兼顧穩定度，搭配植物環肽A加強修護。品牌更強調，只需兩瓶即可完成「早亮晚緊」的護膚邏輯，7天就能看見膚況進化，直接把高效保養變得更簡單！
彩妝必買TOP1：高絲美顏定格持粧噴霧PLUS(純淨無香)，讓底妝穩到最後一刻
底妝要漂亮不難，難的是怎麼撐過高溫、汗水與長時間通勤！高絲這瓶在日本市場長年熱銷No.1的定妝噴霧，只要完妝後輕噴即可形成柔彈定粧護膜，能隨臉部表情伸縮，減少脫妝風險之外；同時還具備防水與控油機制，可抵抗汗水與皮脂造成的底妝崩壞，而且配方中特別加入積雪草、水解玻尿酸與角鯊烷等保濕成分，避免乾燥導致卡粉問題，讓妳在悶熱環境下依舊維持乾淨妝感。優點已經這麼多了，今年更為了有噴香水習慣的大家貼心推出無香料版本，不只不怕干擾到妳原先使用的香水香味，對氣味敏感族群或是家中有養寵物的人來說也格外友善。
髮品必買TOP1：Hair Recipe頭皮元氣「茶」食譜+蘊髮黑米瓶，把豐盈感從根養起
當養髮趨勢從「修護髮絲」轉向「調理頭皮」，Hair Recipe一次推出頭皮元氣「茶」食譜與蘊髮黑米瓶，將天然營養理念落實到每日洗護。茶食譜系列以「先淨後補」為概念，全系列添加茶多酚，可深入淨澈毛囊、協助調節油脂並強化頭皮屏障，讓髮根更有支撐力！其中「無花果白茶洗髮露」強調清爽不黏膩，同時維持蓬鬆空氣感，並帶有無花果與白茶交織的木質香氣，讓洗髮成為放鬆儀式；另一款升級登場的「蘊髮黑米瓶」則結合側柏葉與薑根精粹，專為亞洲頭皮設計，深入滋養並煥活髮絲生命力，目標打造更豐盈濃密、看起來更有活力的髮況，也讓頭皮維持年輕平衡。
品牌在昨日一日店長活動也邀請到代言人柯佳嬿仙氣現身，她提到在長時間拍戲與熬夜節奏下，頭皮容易不穩、髮根也更顯扁塌，而升級後的茶食譜系列正是維持輕盈髮況的關鍵；長期使用後頭皮更穩定、不易敏感，甚至一覺醒來就有自然蓬鬆感。
看更多 CTWANT 文章
舒淇罕曬「林家女子」同框照！合體林心如、林熙蕾被封高含金量友情 網驚：這組合太夢幻！
馬年限定必收！阿原「馬上好」洗沐組、貝恩「馬上幸福」柔濕巾、艾瑪絲根本療癒禮盒，送禮自用都剛好！
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
其他人也在看
要漂亮也要省錢！7 個「超便宜」變美技巧，養出讓朋友也羨慕的精緻感
▎早餐的最佳投資：一顆雞蛋的蛋白質奇蹟想要養出發光的好皮膚與強韌髮質，優質蛋白質是不可或缺的基石。與其購買昂貴的膠原蛋白飲，不如從每天早餐的一顆或兩顆水煮蛋開始。這是最省錢、最方便，且能將營養完整保留的投資。雞蛋中的優質蛋白與必需氨基酸，能為身體提供修復動...
毛巾出現「1情況」就快丟！毛巾到底多久洗一次？9成的人都做錯
每天與你親密接觸的毛巾，真的乾淨嗎？許多人認為毛巾看起來不髒、聞起來沒味道就代表乾淨，但事實上，它早已成為細菌與黴菌的溫床；若長時間不清洗，不僅可能導致皮膚感染、痘痘反覆發作，甚至可能引發過敏或呼吸道
擦再多乳液也沒用？中醫揭冬天皮膚乾裂4種體質
皮膚乾燥是冬季最常見的皮膚困擾之一，主要原因在於表皮屏障受損，導致角質層水分流失。頤鳴堂中醫診所院長康涵菁中醫師表示，造成皮膚乾燥的原因相當多元，包含年齡增長、遺傳體質、營養不均衡（如維生素缺乏）、生活作息不規律（熬夜、喝水不足）、長期壓力，以及賀爾蒙變化（如男女更年期）等。此外，也與生活習慣息息相關，例如冬季氣候乾燥、洗澡或洗手水溫過高（超過 40 度）、過度去角質（如磨砂膏）、使用刺激性保養品（含酒精、香精、色素）等，都可能加重皮膚乾燥問題。皮膚乾燥也可能是疾病或藥物引起除了外在與生活因素，部分皮膚疾病也會導致皮膚乾燥，例如異位性皮膚炎、濕疹、乾癬、接觸性皮膚炎、脂漏性皮膚炎，或汗疱疹結痂等。另外，一些全身性疾病也可能表現在皮膚上，包括乾燥症、類澱粉沉積症、糖尿病、肝病、腎臟病，以及甲狀腺功能異常；某些藥物副作用，如利尿劑、A 酸，也可能造成皮膚乾裂。康涵菁中醫師提醒，若皮膚乾燥情況嚴重或反覆發作，建議先至醫療院所找出真正原因，再對症治療。中醫怎麼看皮膚乾裂從中醫觀點來看，皮膚乾燥甚至出現乾裂，指的是皮膚表面因乾燥而產生大小不一、深淺不同的裂隙。《中醫臨證備要》中稱此類情況為「乾裂
38歲江語晨狀態太好了吧！獨自帶雙寶也不憔悴的祕密：強迫自己每天運動、戒掉重口味，保養品愛用清單公開
淨透皮膚的基礎——卸妝是懶人美肌的唯一捷徑江語晨認為，保養皮膚最重要的步驟就是「卸妝」＋「保濕」。對於忙碌的媽媽或上班族，她極力推薦追求高效且乾淨的清潔：卸妝油鐵粉： 她透露自己是 FANCL 卸妝油的資深愛用者，至今已消耗超過 50 瓶。對於追求「懶人卸妝」的人來說...
6類「抗老食物」讓你凍齡更有效，想抗老你就該多吃「這些」 | Women's Health
！知名營養師高敏敏分享6種「抗老營養素」，教你吃對食物、補對營養，與護膚品一起雙管齊下，讓抗老保養更有感，維持肌膚好狀態，養出貴婦級美肌。
換季掉髮、染燙扁塌一次解！「柯仙」柯佳嬿親授頭皮養髮心法，從日常養出輕盈豐盈髮
連續第三年合作的 Hair Recipe 髮的食譜，正是她日常維持輕盈豐盈髮況的重要夥伴，難怪這幾年每次看到她都覺得她髮量越來越多。全新推出的「頭皮元氣茶食譜」，以「先淨後補」為養護概念，透過茶多酚的清潔調理特性，讓頭皮回到清爽平衡狀態，髮根自然更有支撐力。...
「動態肌能復位」重塑緊緻輪廓！2026進階頂級保養不要等到40歲
抗老保養要趁早，進階頂級保養不要等到40歲！還有源自法國醫療實踐的「動態肌能復位手法」，透過物理治療原理，幫肌膚逆轉肌齡！
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
蔡依林被疑耍大牌！網友爆料貼文延燒9小時⋯真相曝光粉絲氣炸
蔡依林近日飛往巴黎參與時裝周，返台搭機時，卻被一名網友在社群軟體 Threads 影射耍大牌，相關貼文發酵後，蔡依林被罵長達 9 個小時，該名網友才出面澄清，表示自己並沒有覺得被打擾、或覺得受到差別待遇。不過，因發文方式引發爭議，被粉絲質疑刻意帶風向抹黑，紛紛留言「建議蔡依林跟長榮航空都要提告」，該網友隨後將帳號設為不公開，風波才暫時落幕。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
身價8億人瑞與看護結婚 律師：子女若有做1事 婚姻恐無效
台北市102歲王先生與69歲賴姓女看護登記結婚，家屬認為整裝事情刻意隱埋，且憂心身價8億元王先生的財產不保，日前在醫院門口上演搶人大戰。事件驚動警方介入，律師王至德表示，如果事件最後鬧上法院，判決結果可能會跟很多人想的不一樣。