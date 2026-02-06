2026開架美妝黑馬曝光！未來美早C晚A升級版、高絲神級定粧噴霧、Hair Recipe養髮新品聲量飆升

（圖／品牌提供、吳雅鈴攝）

真正會買的人，逛藥妝前都在看「下一個會爆紅的是誰」。近年開架市場明顯升級，不再只是價格甜，而是開始用更高規格的配方與技術解決日常痛點——保養講求效率、底妝追求穩定、髮品回歸頭皮養護。本篇鎖定近期討論度快速升溫的三款潛力黑馬，現在記住，之後大概只剩排隊的份。

保養TOP1：未來美PRO+「3A2C煥膚系統」，把早C晚A推向效率時代

被不少保養控視為「早C晚A指標品牌」的未來美，這次直接將明星精華全面升級，以PRO+「3A2C煥膚系統」重整日夜護膚節奏！白天主打的「超級2C美白淡斑精華」結合高穩定維他命C、日本穀胱甘肽與2% α-熊果素，同步鎖定暗沉與膚色不均，再透過水楊酸協助代謝角質，讓亮度從肌底浮現；同時加入CICA積雪草苷降低刺激感，讓敏弱肌也更容易建立耐受。

廣告 廣告

未來美PRO+超級2C美白淡斑精華30ml／1,080元（圖／品牌提供）

夜間則由「超級3A煥膚緊緻精華」接手，將維他命A濃度提升至1.6%，並採用「3A階梯式釋放系統」，讓A酯、A醇、A醛依序作用，在強化煥膚力的同時兼顧穩定度，搭配植物環肽A加強修護。品牌更強調，只需兩瓶即可完成「早亮晚緊」的護膚邏輯，7天就能看見膚況進化，直接把高效保養變得更簡單！

未來美PRO+超級3A煥膚緊緻精華30ml／1,380元（圖／品牌提供）

彩妝必買TOP1：高絲美顏定格持粧噴霧PLUS(純淨無香)，讓底妝穩到最後一刻

底妝要漂亮不難，難的是怎麼撐過高溫、汗水與長時間通勤！高絲這瓶在日本市場長年熱銷No.1的定妝噴霧，只要完妝後輕噴即可形成柔彈定粧護膜，能隨臉部表情伸縮，減少脫妝風險之外；同時還具備防水與控油機制，可抵抗汗水與皮脂造成的底妝崩壞，而且配方中特別加入積雪草、水解玻尿酸與角鯊烷等保濕成分，避免乾燥導致卡粉問題，讓妳在悶熱環境下依舊維持乾淨妝感。優點已經這麼多了，今年更為了有噴香水習慣的大家貼心推出無香料版本，不只不怕干擾到妳原先使用的香水香味，對氣味敏感族群或是家中有養寵物的人來說也格外友善。

高絲美顏定格持粧噴霧PLUS(純淨無香)80ml／360元（圖／品牌提供）

髮品必買TOP1：Hair Recipe頭皮元氣「茶」食譜+蘊髮黑米瓶，把豐盈感從根養起

當養髮趨勢從「修護髮絲」轉向「調理頭皮」，Hair Recipe一次推出頭皮元氣「茶」食譜與蘊髮黑米瓶，將天然營養理念落實到每日洗護。茶食譜系列以「先淨後補」為概念，全系列添加茶多酚，可深入淨澈毛囊、協助調節油脂並強化頭皮屏障，讓髮根更有支撐力！其中「無花果白茶洗髮露」強調清爽不黏膩，同時維持蓬鬆空氣感，並帶有無花果與白茶交織的木質香氣，讓洗髮成為放鬆儀式；另一款升級登場的「蘊髮黑米瓶」則結合側柏葉與薑根精粹，專為亞洲頭皮設計，深入滋養並煥活髮絲生命力，目標打造更豐盈濃密、看起來更有活力的髮況，也讓頭皮維持年輕平衡。

以天然營養理念聞名的洗髮品牌Hair Recipe髮的食譜，今年重磅推出全新頭皮元氣「茶」食譜與蘊髮黑米瓶。（圖／品牌提供）

品牌在昨日一日店長活動也邀請到代言人柯佳嬿仙氣現身，她提到在長時間拍戲與熬夜節奏下，頭皮容易不穩、髮根也更顯扁塌，而升級後的茶食譜系列正是維持輕盈髮況的關鍵；長期使用後頭皮更穩定、不易敏感，甚至一覺醒來就有自然蓬鬆感。

柯佳嬿被問到自己豐盈髮況的養護心法，分享都是靠Hair Recipe來進行日常洗護。（圖／品牌提供、取自柯佳嬿IG）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

舒淇罕曬「林家女子」同框照！合體林心如、林熙蕾被封高含金量友情 網驚：這組合太夢幻！

馬年限定必收！阿原「馬上好」洗沐組、貝恩「馬上幸福」柔濕巾、艾瑪絲根本療癒禮盒，送禮自用都剛好！

許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭