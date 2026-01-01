2026開門紅！3星座、3生肖一月最旺 命理師：快把握好運能量

【高沛生／綜合報導】2026年以嶄新的節奏揭開序幕，一月被視為「定錨」與「開局」的關鍵月份。塔羅牌老師艾菲爾指出，在年度能量尚未定型前，一月的選擇、心態與行動，將為全年鋪設重要底色。有人在新年初始就迎來機會敲門，有人則在此時找到方向、建立信心，站上有利位置。他也點名2026年一月運勢最亮眼的3個星座與3個生肖，提醒民眾可同時參考太陽與上升星座。

艾菲爾表示，2026年一月象徵「順勢而為」，適合把握自然流動的助力，而非勉強硬撐。在眾多星座中，摩羯座拔得頭籌。他指出，一月對摩羯座而言是「努力被看見」的關鍵月份，過去累積的實力、責任感與專業度，開始轉化為實質回饋，特別容易在工作層面遇到賞識自己的人。財務方面呈現穩中有升，適合做年度規劃與長期布局，人際關係也出現「圈子篩選」的感受，留下的多是價值觀相近、能共同成長的人。

廣告 廣告

排名第二的金牛座，一月迎來「安心感回歸」的好運期。艾菲爾指出，生活節奏逐漸穩定，過去的不確定感慢慢消散，取而代之的是踏實的掌控感。這段時間特別有利於財務整理與收入結構調整，可能發現新的賺錢模式，或讓既有付出開始產生複利效果。工作上適合深耕既有領域，感情與人際互動也顯得放鬆而舒服。

第三名射手座則以「機會流動」為一月關鍵字，資訊變多、人脈變廣，事情不再卡關，適合嘗試新計畫或跨領域合作，財務上也有意外開源的可能。

在生肖運勢方面，艾菲爾點名生肖牛為一月運勢第一名，展現「穩定壓倒一切」的走勢。他表示，生肖牛只要照著自己的節奏前進，成果自然浮現，事業上容易獲得信任與重托，財運屬於慢慢進帳型，適合儲蓄與投資規劃。

第二名生肖雞迎來「能見度提升」的幸運期，表現與專業容易被看見，只要主動站出來，好機會往往就在開口的那一刻出現。

第三名生肖豬則是「心順事順」，一月適合修復狀態、調整生活節奏，當內在穩定，外在資源也會自然靠近，為全年幸福感打下基礎。

艾菲爾提醒，星座與生肖同時上榜的人，一月特別值得把握這股好運能量，替2026年開出漂亮的第一步。

※《壹蘋新聞網》提醒您：民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。

2026年1月運勢最強組合出爐，摩羯座「努力被看見」、生肖牛「穩定輾壓一切」，新年開局氣勢最旺。AI示意圖

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

A-Lin隨便哼兩句「那魯one」變洗腦神曲 原唱說話了

高雄商辦創高天花板 農16特區「京城IFC」單坪62萬元成交

Ford Territory、Kuga領軍 福特六和2026新年購車優惠全面展開

