2026阿里山日出印象音樂會 打造獨有雲端饗宴

記者李佩玲／綜合報導

「2026阿里山日出印象音樂會」將於明年元旦登場，音樂會以「雲上之夢」為主題，融合爵士、搖滾、古典3大風格，邀請董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團等重量級嘉賓，並由以鄒族音樂文化聞名，橫跨金曲、金鐘、金馬舞台的3金女聲高蕾雅擔任主持人，打造阿里山獨有的雲端音樂饗宴。

嘉義縣政府今（16）日舉行「2026阿里山日出印象音樂會」宣傳記者會，縣長翁章梁表示，阿里山日出印象音樂會已成功建立跨年迎曙光最具代表性的品牌，串聯音樂演出、觀光行銷與文化推廣，不僅展現阿里山珍貴的自然風景，也讓世界看見嘉義縣在文化與觀光整合上的潛力與高度，縣府將持續以國際化視野打造高山藝術舞台，提升旅遊體驗與交通服務品質，迎接全球旅客。

翁章梁指出，阿里山日出印象音樂會邁入第24年，大家齊聚海拔2400公尺山上等待日出，清晨5點30分表演節目就會開演，從黑暗陪伴大家到陽光露臉，並以貝多芬歡樂頌迎接元旦曙光，歡迎民眾登上海拔最高的音樂舞台，一同迎接2026年的第1道曙光。

嘉義縣文觀局補充，這次活動更擴大整體觀光體驗，推出「五感體驗員」全國招募計畫「試聽、試走、試吃、試玩、試睡」5大體驗，凡完成指定任務，並於「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁分享體驗心得者，即有機會獲得限量「阿里山英迪格酒店住宿券」；加入「慢遊嘉義」line官方帳號，還有機會獲得「2026臺灣燈會在嘉義」限量好禮及多家在地店家的限量優惠券。

嘉義縣政府今日舉行「2026阿里山日出印象音樂會」宣傳記者會，邀民眾登上海拔最高的音樂舞台，迎接2026年的第1道曙光。（嘉義縣政府提供）