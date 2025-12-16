2026阿里山日出音樂會 董事長樂團搖滾迎新年

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）2026年阿里山日出印象音樂會將於元旦登場，董事長樂團將在祝山觀日平台帶來半小時精彩搖滾演出，樂興之時管絃樂團則循例在日出之際演奏「快樂頌」，要點燃民眾熱情迎新年。

嘉義縣政府今天舉辦2026年阿里山日出印象音樂會記者會，邀請Skyline天際線融合爵士樂團及鄒族歌手高蕾雅共同宣傳，現場並擺出阿里山區美食攤位，除阿里山茶、咖啡外，還有奮起湖的甜甜圈，縣長翁章梁到每個攤位試吃、推銷，邀大家到阿里山跨年。

翁章梁接受媒體聯訪表示，2026日出印象音樂會將邁入第24年，大家在2400公尺的高山上，從黑暗等到光明是非常奇妙的感受，尤其山上非常冷，當第一道曙光照射身上時，會浮現一股暖流，這是在高山才能有的體驗。

翁章梁說，日出音樂會從清晨5時半左右開始表演節目，直到上午7時初太陽出來，樂興之時管絃樂團將演出貝多芬第九號交響曲「快樂頌」，迎接元旦阿里山第一道光芒。

嘉義縣文觀局表示，今年邀請董事長樂團為民眾帶來熱情搖滾，將演出數首成名曲，長度達半小時，另外也邀請Skyline天際線融合爵士樂團及高蕾雅表演，精彩可期。

文觀局強調，除音樂演出，活動更擴大整體觀光體驗，推出「五感體驗員」全國招募計畫，以「試聽、試走、試吃、試玩、試睡」五大體驗，帶領民眾深度探索阿里山自然風貌、文化底蘊與旅遊魅力。

文觀局說，完成「五感」指定任務，並於「慢遊嘉義」臉書（Facebook）粉絲專頁分享心得者，即有機會獲得限量「阿里山英迪格酒店住宿券」；加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，還有機會獲得「2026台灣燈會在嘉義」限量好禮及在地店家限量優惠券。誠摯邀請全台民眾登上海拔最高的音樂舞台，迎接2026年第一道曙光。（編輯：吳素柔）1141216