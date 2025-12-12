2026阿里山看日落迎曙光 阿里山賓館推「曙光日出」專案贈祝山線車票
2025年即將結束，想好用什麼方式迎接新的一年了嗎？阿里山向來是年末、元旦最受歡迎的迎曙光景點，今年更集結世界級日落、日出美景、山林步道與鐵道風光，一次滿足旅客「追日行程」的所有期待。《國家地理雜誌》推薦的小笠原山觀景台、金質獎特優的祝山車站與傳統的「日出印象音樂會」，都讓阿里山成為年底必訪景點，而阿里山賓館推出的「曙光日出專案」更讓旅人輕鬆追日，一入住就能欣賞雲瀑夕陽，感受高山夜色的溫柔與壯麗。
↑圖說：在最高海拔祝山車站搭上觀日列車。（圖片來源：阿里山賓館提供）
眾所矚目的阿里山「日出印象音樂會」將於2026年1月1日清晨5時30分至7時30分在祝山觀日平台舉行。林業鐵路將加開祝山線觀日列車，自凌晨2時50分起自阿里山站啟程，讓遊客能在清晨約7時05分見證玉山群峰劃破天際的第一道曙光，並由樂興之時管絃樂團、董事長樂團與Skyline天際線等團隊陪伴迎接新年。
↑圖說：祝山日出，一次看遍中央山脈、玉山山脈及阿里山山脈。（圖片來源：阿里山賓館提供）
若來不及搶到元旦觀日列車的遊客，阿里山賓館今年推出的「曙光日出」住房專案，入住即可獲得祝山線來回火車票，旅客可輕鬆搭乘小火車前往小笠原山，一次飽覽中央山脈、玉山山脈與阿里山山脈的日出景致。此外，賓館旁的慈雲寺也是欣賞雲海、晚霞與落日的絕佳場所，金色山頭映照在雲海與山谷之間，畫面如詩一般。
↑圖說：阿里山賓館雲海霞輝。（圖片來源：阿里山賓館提供）
慈雲寺同時是前往神木遺跡步道的起點，傍晚漫步其間，夕陽灑落在銀杏、青楓與雲海間，光影層次迷人，是攝影愛好者的秘密景點。遊客也能順遊神木車站、搭乘森鐵小火車，甚至挑戰往塔山奇岩的登山路線，以滿滿活力揭開 2026 的第一天。
↑圖說：慈雲寺不僅是阿里山著名的宗教聖地，也是通往神木遺跡步道的起點之一。（圖片來源：阿里山賓館提供）
無論是追日、賞雲、走步道或搭乘百年森鐵，阿里山都已準備好陪旅人迎接嶄新的一年。
