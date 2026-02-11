2026除夕特別節目／胡瓜回歸民視！《紅白》《WE ARE我們的除夕夜》集結華麗卡司 中視、華視招牌綜藝節目陪守歲

2026除夕特別節目出爐！以歌唱表演為主的台視《超級巨星紅白藝能大賞》，邀請兩組國際嘉賓&TEAM、King & Prince登台，還有多位當紅歌手接力熱唱。三立與文總合作的《WE ARE 我們的除夕夜》集結台日嘉賓，帶來絕無僅有的合作舞台。此外還有經典的老三台綜藝節目，華視《神馬攏賀添財衝衝衝》由《天才衝衝衝》主持人徐乃麟、曾國城領軍，透過遊戲對戰、賀歲短劇逗笑觀眾；民視《民視第一發發發》由胡瓜回歸主持，節目還將讓豬哥亮以AI技術再現小螢幕；中視《馬力全開紅白歌合戰》由《綜藝一級棒》主持群與五大評審帶領，展開紅白歌唱大賽。眾多經典除夕特別節目，要陪觀眾一起守歲迎新年！

2026除夕特別節目，華視《神馬攏賀添財衝衝衝》。（圖／華視官網）

2026除夕特別節目｜華視《神馬攏賀添財衝衝衝》

華視除夕特別節目《神馬攏賀添財衝衝衝》由《天才衝衝衝》徐乃麟、曾國城領軍，集結眾多大家熟悉的藝人，結合最熱鬧的遊戲對戰、活力十足的啦啦隊舞蹈，以及翻玩經典的爆笑賀歲短劇，陪伴觀眾在除夕夜一路歡笑，迎接充滿福氣與好運的新年。

2026除夕特別節目，三立《WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／中華文化總會臉書）

2026除夕特別節目｜三立《WE ARE 我們的除夕夜》

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》今年由Sandy吳姍儒四度接下主持棒，節目規劃10個主題、集結32組藝人、47位運動選手、超過600位青年學子量身打造每段節目內容。卡司名單包括金曲歌后魏如萱、日本搖滾樂團FLOW將與台灣代表樂團icyball冰球樂團一同演出；徐懷鈺則會與神祕日本嘉賓同台，此外還有Marz23、李聖傑、徐懷鈺、卜學亮、黃妃、方季惟、陳明真、Bii 畢書盡、阿跨面、AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA…等豪華演出陣容，為觀眾帶來多元的除夕夜。

2026除夕特別節目，台視《超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／超級巨星紅白藝能大賞FB）

2026除夕特別節目｜台視《超級巨星紅白藝能大賞》

《2026 超級巨星紅白藝能大賞》今年的主持人由Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉第三度攜手主持，除了展現三人的好默契，也期望能帶給觀眾滿滿的驚喜。而每年大家最期待的表演嘉賓包括國際嘉賓&TEAM、King & Prince，以及林志穎帶來的特別舞台；此外紅白兩隊集結比莉、動力火車、TRASH、蕭煌奇、告五人、八三夭、黃妃、盧廣仲、蘇慧倫、許富凱等華麗陣容，Lulu也預告節目中將有讓人「一聽就忍不住抬頭收看」的經典舞台，希望觀眾們多多關注！

侯怡君、豬哥亮。（圖／民視）

2026除夕特別節目｜民視《民視第一發發發》

今年《民視第一發發發》胡瓜再度回歸，主持群包括陳美鳳、白冰冰、胡瓜、陽帆、侯怡君、白家綺、浩角翔起、賴慧如、籃籃、郭忠祐、梁赫群、嚴立婷、黃豪平。特別的是今年民視利用最新AI科技，邀請豬哥亮「現身」加入主持群，讓「豬式幽默」經典再現。此外還有白冰冰親自挑戰網友敲碗已久的「TW ICE 台灣冰」，唱跳TWICE的歌曲《Like OOH-AHH》，帶來難得一見的經典畫面。

中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》陪觀眾一起守歲迎新年。（中視提供）

2026除夕特別節目｜中視《馬力全開紅白歌合戰》

中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍，帶領紅白兩隊藝人展開對決。還請來「五大評審」紀明陽、黃建銘、許常德、羅文聰、江志豐坐鎮講評，為了過年應景歡樂氣氛，藝人們精心準備6首懷舊歌舞，讓除夕夜充滿音樂與歡笑。