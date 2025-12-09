2026除濕機新制上路 EF值是什麼？如何換算坪數？一篇教你挑到最省電

全球對於能源效率的要求日益提高，政府宣布將自2026年起針對除濕機實施全新的能效分級標準；現行的檢測標準自2018年推行至今已行之有年，導致市面上高達九成以上的機種都能輕易取得一級或二級能效標章，這讓消費者在選購時難以分辨優劣，也降低了廠商持續研發節能技術的動力；為了符合環保趨勢，2026年的新制將大幅提高檢測門檻，這不僅意味著未來不僅更省電，也將促使市面上的除濕機迎來一波效能升級潮。

EF值門檻大幅提升！想要一級能效就得符合更嚴苛的新標準

消費者在選購除濕機時，最值得關注的核心數據是「能源因數值」（Energy Factor，簡稱EF值）；簡單來說，就是「每日除濕能力」除以「消耗功率」，數值越高代表該機器在消耗同樣電力下能除去更多水份，效率自然越好；為了因應2026年的新標準，政府依據除濕能力的級距設定了更為嚴苛的基準值。



在新制規範下，若想取得一級能效資格，額定除濕能力在每日6公升以下的輕量型機種，EF值必須達到2.24以上；介於6公升至9公升的中型機種，EF值門檻拉高至2.60；而9公升至12公升的機型則需達到2.74；對於每日除濕力高於12公升的大容量機種，標準更是一舉提升至2.98。



這項變革將強制淘汰市面上效率低落的舊機型，建議民眾若近期有購機需求，不妨直接參考新制標準進行挑選，不僅能確保買到技術更先進的產品，長期下來也能省下可觀的電費。

坪數公式與環境變因

挑選除濕機除了看懂能效，選擇正確的「除濕量」更是避免做白工或浪費電的關鍵；許多人常有除濕機越大越好的迷思，其實最適宜的容量應依照使用空間大小決定。



根據台電公司提供的計算公式，以每平方公尺每天除濕0.24公升為基準，消費者可利用「坪數乘以3.3平方公尺再乘以0.24公升」得出每日最大除濕量；若居住空間約為10坪，經過計算後（10乘以3.3乘以0.24），建議選購每日除濕能力約8公升的機型最為恰當。



然而，現實居住環境往往比理論公式複雜；考慮到家中牆壁材質、大型傢具擺設以及建築結構等因素，都可能干擾空氣對流與除濕效果，建議大家還是可以採取「買大不買小」的彈性策略，選擇比預估坪數再多出2坪至4坪除濕力的機種；例如原本計算適合10坪的機種，實際購買時可考慮適用12至14坪的款式，這樣在使用上會更具運用彈性且除濕速度更有感。



如果覺得計算過程過於繁瑣，坊間也有一種相對保守且簡單的挑選法，即「空間幾坪就買幾公升」，例如22.5坪的空間直接選購22.5公升的機型，這種直觀的對應方式既不怕效能不足，也不用擔心機器運轉負擔過重。

如果可以⋯⋯建議專機專用優於多合一

近年來家電市場吹起複合式風潮，許多標榜結合除濕與空氣清淨功能的二合一機種大受歡迎，這類產品雖然節省空間，但在效能表現上仍有其物理限制；這類複合機種的設計核心通常仍以除濕為主、空氣清淨為輔，受限於機體結構與進氣設計，其淨化空氣的效率往往不如單一功能的專業機種。

要我的的話，對於居住在潮濕且空氣品質較差地區的民眾而言，若希望能同時達到頂級的乾燥與淨化效果，將兩項功能分開購買仍是較為理想的選擇。



獨立的空氣清淨機擁有專屬的濾網與氣流循環設計，能更全面地過濾懸浮微粒，但受限於租屋空間極度狹小，複合機型仍是妥協下的便利選擇，但在選購前應對其清淨效能抱持合理期待，想要魚與熊掌兼得，勢必還是得做一些妥協。

