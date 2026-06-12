2026陸家嘴論壇6/17舉行 預告釋出系列金融政策

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者廖文綺上海12日電）2026陸家嘴論壇將於本月17、18日在上海舉行，上海市委金融辦常務副主任周小全預告，論壇將舉辦一系列重大專案簽約與政策釋出活動。

上海市政府今天下午召開記者會，發布2026陸家嘴論壇活動訊息。本屆論壇主題設定為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」，由中國人民銀行、中國國家金融監管總局、中國證監會與上海市政府共同主辦，由金監總局局長與上海市市長擔任共同輪值主席。

廣告 廣告

周小全介紹，今年將有70餘名中外嘉賓在陸家嘴論壇發表演講，除了中央金融管理部門多名官員，還包括新加坡金融管理局、匈牙利央行、香港財政司、倫敦金融城等境外金融管理機構；世界銀行等國際金融組織；上海證券交易所、香港交易集團等境內外金融市場，以及部分中外資金融機構代表。

他指出，本屆論壇設有8場全體大會，除大會主題外，還設置另外7個議題，包括「全球金融治理改革與合作」、「建立健全功能完善的資本市場」、「滬港金融協同發展賦能高水平金融開放」、「健全科技金融全生命週期服務體系，服務實體經濟高質量發展」、「科技創新賦能金融高質量發展」、「提高普惠金融的有效性與精準度」與「全球治理框架下的可持續金融創新與合作」。

周小全表示，今年的論壇還將舉辦以「全球治理新格局下的金融法治協同與規則共建」為議題的金融法治國際研討會，以及「全球產業鏈重塑中的中國科技座標」、「中國科創走出去，全球資本走進來」、「多層次資本市場助力新質生產力」等議題的科創金融大會。

周小全預告，論壇還將舉辦一系列重大專案簽約與政策釋出活動。

中國金監總局辦公廳副主任鄢姣表示，6月新上任的中國金監總局局長丁向群將出席論壇開幕式發表致詞，並作主題演講。（編輯：楊昇儒）1150612