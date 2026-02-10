2026陽明山花季登場 竹編藝術與香氛打造新體驗

2026年陽明山花季即日起在花鐘廣場登場，展期至3月15日

櫻花盛開在陽明山

竹編裝置藝術《迎光上行》春節的節慶氛圍

2026年陽明山花季即日起在花鐘廣場登場，展期至3月15日，今年花季以「春光花語」為主題，透過花卉景觀、竹編裝置與感官體驗的整合，邀請民眾走進陽明山，在山林中感受春天甦醒的節奏，重新認識城市花季的多元樣貌。

臺北市花卉試驗中心主任林育正表示，每年櫻花、杜鵑、茶花等花卉在陽明山花季期間依序綻放，形塑城市中獨有的山林花景。今年在延續賞花傳統的同時，也嘗試跳脫以往活動形式，邀請臺灣竹工藝藝術家林靖格老師參與創作，於陽明公園周邊展出兩件大型竹編裝置藝術作品《花開向好》與《迎光上行》，將傳統工藝轉化為具有當代美感的公共藝術形式，與花季「自然共生」的精神相互呼應，成為本屆花季中極具特色的藝術亮點。

林育正主任說明，《花開向好》以「陽明山三種高度辨識的花卉記憶」為起點，取材自櫻花、茶花與向日葵，整體展示以「花田」的概念鋪展，依場域動線安排花株高度與密度，讓觀者在行走之間感受花勢起伏。另一件作品《迎光上行》則以金色質感作為整體色彩設定，金色不僅與竹材本身的米黃色調自然銜接，也呼應農曆春節的節慶氛圍，使作品在空間中呈現溫潤、和諧且富有祝福意象的視覺效果，成為串聯花季動線的重要空間節點。

除了視覺上的花景呈現，今年陽明山花季首度攜手亞洲香研所，將氣味正式納入花季體驗，以嗅覺作為媒介，讓民眾得以在日常生活中持續延伸對花季的記憶與情感連結。透過與亞洲香研所的異業合作，陽明山花季成功突破以往以賞花為主的活動框架，結合氣味、工藝與花景，展現融合感官體驗、文化深度與生活美學的全新花季樣貌，使花季不再只是短暫的季節活動，而成為能在生活中持續被喚起的春日印象。

臺北市交通局指出，由於陽明山地區的道路路幅及停車場有限，花季期間為避免大量車潮造成道路壅塞情形，臺北市政府將實施彈性交通管制。花季期間也提供花季公車服務，陽明山地區闢駛124、130、131路花季專車，民眾前往陽明山賞花，可於捷運石牌站搭小8及128路公車，捷運北投站搭小9及129路公車，捷運劍潭站搭111、紅5路公車，臺北車站搭260及1717路公車。行駛路線資訊請至大臺北公車網查詢及透過臺北市民當家熱線1999 詢問相關訊息。