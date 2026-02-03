2026陽明山花季2/5登場 賞花、裝置藝術、特展活動、交通資訊一次看！

一年一度的「陽明山花季」即將展開，展期自2026/2/5至3/15，為期39天。「2026 陽明山花季」將於2月5日於陽明山花鐘廣場正式揭幕。陽明山花季多年來已成為台北市重要的季節性觀光活動，每年吸引眾多遊客上山賞花。花季期間滿山春景與陽明山地標「花鐘」，看山櫻、寒櫻、八重櫻、昭和櫻與吉野櫻，還有平戶杜鵑及金毛杜鵑於林間綻放。

（★小提醒：因花期易受天候不可抗力因素影響，敬請把握賞花期前往！）

2026陽明山花季

今年花季以「永續、低碳、環境友善」為主題，從裝置藝術材質選擇、活動設計到宣傳品開發，皆納入環保思維。竹編藝術裝置以天然材料為基礎，香氛開發強調自然意象與節制製作，結合陽明山自然花景、環境友善理念與多元活動內容，感受城市春天的節奏。

◆開幕時間：2026/2/5 10:30～11:30

◆展期時間：2026/2/5～3/15

◆活動地點：陽明公園花鐘廣場及周邊（台北市北投區湖山路二段26號）

◆更多資訊：陽明山花季官網、陽明山花季FB

◆交通資訊：

捷運石牌站，轉乘小8、128公車

捷運北投站，轉乘小 9、129公車

捷運劍潭站，轉乘紅5、260(區、花鐘線)、1717 陽明山公車總站下車，再沿湖山路、人車分道步行約20分鐘

台北火車站搭乘260區間車或260花鐘班次即可到達

◆交通管制：仰德大道在花季期間通常有上山與下山管制（假日與特定時段），建議從劍潭、士林捷運站搭乘花季專車（126、127、128等）

2026陽明山花季（圖片來源：台北市政府工務局公園路燈工程管理處）

竹編裝置藝術作品

本屆花季特別邀請裝置藝術家林靖格（ChingKe Lin）參與創作，以竹編藝術回應陽明山的自然環境。藝術家以材料哲學為創作核心，透過竹編工藝探索人與自然之間的感知關係，將傳統工藝轉化為當代空間語言，讓作品自然融入花海景觀之中。花鐘廣場周圍將展出兩件竹編裝置藝術作品，在賞花之餘，走入作品、近距離感受藝術與自然交織的氛圍。

以茶花與櫻花為意象之裝置作品，結合竹編造型形成步道拱廊（圖片來源：台北市政府工務局公園路燈工程管理處）

以向日葵為意象之裝置作品，透過竹編造型點綴林間空間（圖片來源：台北市政府工務局公園路燈工程管理處）

陽明山低碳後花園特展

除了戶外展出，花季期間亦規劃「陽明山低碳後花園特展」，以「尋找與發現」為觀展主軸，透過大型延伸式插畫，將陽明山的代表地標、花季景觀、人文生活與植物角色整合成一幅可自由探索的春日風景。自入口的故事牆出發，透過互動方式在展區中尋找專屬角色，於輕鬆漫遊的過程中，體驗永續理念所傳遞的自然與生活意涵。

時間：2月5日～3月15日9:00～16:00

地點：辛亥光復樓一樓

陽明山低碳後花園特展（圖片來源：台北市政府工務局公園路燈工程管理處）

清山淨水假日活動

花季期間也將舉辦清山淨水假日活動，邀請民眾實際走入園區，一同參與環境維護行動；另於三月規劃「湖山光影 X 學校表演活動」，結合自然景觀與學校表演團隊演出，於午後至夜晚時段，呈現山林光影變化下的多元展演風貌，讓花季不僅止於賞花，更成為融合生活、藝術與社群的公共場域。

【線上報名流程】（含導覽）

◆報名時間：2/5中午12:00開放報名。線上報名前50名者，即可獲得一瓶霧櫻山徑擴香瓶。►線上報名

◆集合地點：花鐘廣場

9:30～10:00 線上民眾現場報到

10:00～10:05 行前講解

10:05～10:45 導覽暨清山淨水活動

10:45～10:50 歸還用具

10:50～11:00 領取禮品

【現場報名流程】（無導覽）

◆現場報名前200名者，即可獲得一瓶霧櫻山徑擴香瓶。

◆現場報名者請於活動開始前十分鐘前往集合地點。

◆集合地點：花鐘廣場9:50～10:20現場報名

10:20～10:25 行前講解

10:25～10:55 清山淨水活動

10:55～11:00 歸還用具

11:00～11:05領取禮品

清山淨水活動（圖片來源：台北市政府工務局公園路燈工程管理處）

陽明山花季合作店家

今年花季攜手陽明山上60家合作店家，從美食饗宴到溫馨休憩，串聯花季美景，提供多項限定優惠。賞花之餘，也能走進山城日常，享受專屬花季體驗！

資料來源：陽明山花季、台北市政府

資料整理：Vinge

