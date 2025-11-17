2026雄嗨趴卡司加碼 鳳小岳率壓克力柿子 高雄唱跨年

金鐘影帝鳳小岳領軍樂團「鳳小岳&壓克力柿子」將參加「2026雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會。

記者戴淑芳∕台北報導

「2026雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會17日宣布，加碼金鐘、金曲等夢幻卡司—金鐘影帝鳳小岳領軍樂團「鳳小岳&壓克力柿子」、金曲饒舌才子熊仔以及金曲客語歌手邱淑蟬，三組實力派音樂人橫跨搖滾、嘻哈與客語音樂，用音樂點燃高雄夢時代跨年舞台。

鳳小岳演歌雙棲，兩年前推出個人專輯《柒》，便入圍金曲獎最佳新人獎，今年實現長年以來的樂團夢，正式組成全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」，帶來截然不同的音樂樣貌。

剛結束北中南巡迴，談起過去在高雄的演出，鳳小岳大力誇讚港都粉絲的熱情與現場氣氛。這次是樂團成立後首次登上跨年舞台，他透露將在「2026雄嗨趴」帶來尚未公開的新歌，要用滿滿驚喜與能量迎接新年。

此外，鳳小岳特別以歌曲《只想對你唱首鄧麗君》形容他心中的高雄，歌詞中流露對生活的嚮往與溫柔，象徵將最美好的一面奉獻給世界。他也預告，將帶來最具爆發力的現場演出，在高雄跨年舞台上展現樂團獨有的魅力與搖滾靈魂。