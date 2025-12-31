「2026雄嗨趴」全台最強卡司登場！Lulu、告五人、KWON EUNBI嗨翻高雄

▲「2026雄嗨趴」於夢時代前時代大道盛大登場，由全方位藝人、金鐘獎綜藝主持人陳漢典領軍，搭檔陽光幽默的綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮）主持，一起嗨翻跨年夜！高雄跨年更驚喜邀來漢典的另一半Lulu黃路梓茵帶來〈使勁搖＋觸電〉、〈真正有Sunny〉等動感組曲，兩人首度同台跨年，一同在高雄甜蜜迎接2026！

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「2026雄嗨趴—高雄跨年晚會」集結17組臺韓超狂卡司，震撼掀起全臺跨年最高潮！活動現場湧入大批粉絲，氣氛從白天一路沸騰至天黑。高雄市政府於跨年夜出動警力、民力約1295名維護活動安全，內政部政務次長馬士元、警政署副署長李文章亦南下視察活動維安，場域內設置6站醫護站、5站服務台，醫護站及緊急出口均設有發光醒目標示，並以中、英文影片宣傳疏散動線及指引，讓民眾安心迎新年。市府預告，倒數時刻不僅有年度盛事「亞灣跨年花火」，還有「加碼彩蛋」，讓觀眾加倍感動迎接2026。

廣告 廣告

2026雄嗨趴演出陣容橫跨多世代與多元風格，包括Z世代天團告五人、搖滾天團八三夭、滅火器、韓國「水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI、鳳小岳&壓克力柿子、心動製造機洪暐哲、饒舌天王熊仔、崛起新秀 Angie 安吉、台鋼雄鷹 WING STARS 啦啦隊，以及高雄限定獨家組合，由潛力超能量男團 AcQUA 源少年、鼓鼓帶來驚喜演出。主持陣容則由陳漢典、木木 林葦妮、阿本首度搭檔，三人一唱一搭默契十足，被封為本屆跨年最強主持群。

▲▼「2026雄嗨趴」於夢時代前時代大道盛大登場，由全方位藝人、金鐘獎綜藝主持人陳漢典領軍，搭檔陽光幽默的綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮）主持，一起嗨翻跨年夜！高雄跨年更驚喜邀來漢典的另一半Lulu黃路梓茵帶來〈使勁搖＋觸電〉、〈真正有Sunny〉等動感組曲，兩人首度同台跨年，一同在高雄甜蜜迎接2026！

跨年演出由 Lulu 黃路梓茵開場，總是橫掃各大活動主持崗位的她，今年不主持、改以表演嘉賓身分現身高雄，先以《使勁搖＋觸電》組曲揭開序幕，熱力無限的電音響徹南臺灣，全場氣氛瞬間沸騰，接著再帶來招牌歌曲《好喜歡你》，讓觀眾一秒陷入粉紅泡泡。Lulu 黃路梓茵演出結束後由陳漢典牽手下臺，2025 最強夫妻檔非「典Lu CP」莫屬。

▲▼人氣樂團芒果醬 Mango Jump 首次踏上高雄跨年舞臺相當興奮，本次接下跨年任務，不僅動員所有後援軍全力籌備，帶來〈九彎十八拐〉、〈我不想工作 aka 我會中樂透〉等熱血曲目，展現招牌的現場爆發力與互動魅力，與臺下粉絲一來一往的接唱默契更成為一大亮點，用最直率的青春搖滾嗨翻跨年夜。

人氣樂團芒果醬 Mango Jump 首次踏上高雄跨年舞臺相當興奮，早年曾在高雄展開為期一個月的特訓，每逢週末便於 LIVE WAREHOUSE 小庫演出，今年《亞洲大富翁》巡迴也選擇同場地作為最終站，芒果醬形容高雄彷彿是他們的第二個家。本次接下跨年任務，不僅動員所有後援軍全力籌備，與臺下粉絲一來一往的接唱默契更成為一大亮點，並以《我不想工作 aka 我會中樂透》搶先為 2026 帶來好彩頭。

鳳小岳 & 壓克力柿子今年首度加入跨年戰局，熱騰騰剛在金鐘獎封帝的鳳小岳，今年一圓樂團夢、正式組團出道，在「2026 雄嗨趴」帶來精彩演出，並獻唱新曲《Beauty Ugly Make Believe》。成員們每次上台前都會聚在一起集氣，只為把最好的表演呈現給觀眾。鳳小岳 & 壓克力柿子回憶起在高雄的演出，總能感受到這座城市獨有的溫暖氛圍，看見臺下觀眾投入的模樣也為他們帶來滿滿能量，希望透過演出為 2025 畫下完美句點。

今年以專輯《V》入圍金曲獎最佳女歌手的陳忻玥分享，獲得肯定後心態變得更加成熟、篤定，本次站上跨年大型舞臺令她相當興奮。原先擔心會因緊張而忘記享受演出，但實力堅強的她仍穩定發揮，接連帶來《炙愛》、《愛在等待》等歌曲，讓現場觀眾沉醉其中，《Lonely》的海豚音更是引起全場驚呼。

高雄在地強心針滅火器今年依然將珍貴的跨年演出獻給高雄，從出生、成長到見證城市復甦與蛻變，團員們強調能在如此充滿生命力的環境中創作感到十分踏實。今年迎來創團 25 週年，滅火器不忘感謝粉絲一路支持與陪伴，並帶來《晚安台灣》、《長途夜車》等經典歌曲，讓觀眾聽得如癡如醉。

新秀 Angie 安吉去年推出首張專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》後，馬不停蹄展開長達近一年的宣傳行程，累積豐富舞臺經驗。首次登上高雄跨年，爸爸陽帆也對這場演出相當重視，霸氣叮嚀「一定要帶舞者，如果沒有，我來安排！」並全程緊盯直播守護愛女，讓她備感壓力又緊張。此次帶來《CRYCRYCRY＋The way U hate it》組曲，展現高強度唱跳實力，為此加強體能訓練，也讓她直呼：「當唱跳歌手實在太不容易！」

「2026 雄嗨趴」獨家、只在今晚登場的高雄限定男團，由創作才子鼓鼓攜手潛力超能量男團 AcQUA 源少年演出，由 AcQUA 源少年以《Little Bomb》揭開序幕，鼓鼓接續唱跳《好了啦》，先是輪番上陣炒熱全場氣氛；隨後更驚喜合體，以樂器合奏展現不同於以往的舞臺樣貌，讓現場觀眾驚呼連連。成員們透露面對跨年這樣的大型舞臺，多少仍感到緊張，但更多的是期待與興奮。談到每位成員挑戰不同樂器，AcQUA 源少年坦言最辛苦的部分是時間分配，除了原有的歌唱與舞蹈訓練，還要額外投入大量時間練習樂器；然而隨著演出逐漸成形，所有付出也都化為值得的成就感。回顧 2025 的成長，成員們一致表示自己更加成熟，也更清楚自己想要的是什麼；透過高強度的訓練與驚艷演出，他們在今晚再次用實力證明對舞臺的堅持。而鼓鼓除了帶來個人表演，也擔任起限定男團的創意總監，為了打造這場專屬演出，從討論企劃到排練每個細節，團隊都投入高度心力，甚至在彩排前就與製作單位進駐大型攝影棚，以 1:1 舞臺規格實際劃線演練一整天，只為在正式演出當晚呈現最完整、最到位的限定演出。

「水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI 降臨高雄！她以一身紅色系格紋套裝現身，宛若艷紅玫瑰在舞臺上綻放，臺下「RUBI」們齊揮手燈熱情應援。權恩妃憑藉亮眼外貌與扎實實力，以選秀節目《PRODUCE 48》限定團 IZ*ONE 出道，Solo 後更在 Waterbomb 以性感魅力一戰成名，受封「水彈女王」。今年首度受邀來臺跨年對她而言意義非凡，一連帶來 5 首唱跳歌曲，展現獨一無二的「權式魅力」，並以中文向大家送上「新年快樂」祝福，掀起全場尖叫。

Z 世代天團告五人壓軸現身，今年 4 月攻下高雄國家體育場舉辦萬人演唱會，吸引超過 5 萬名粉絲到場朝聖，人氣與實力再度獲得驗證。跨年夜他們再度回到高雄舞臺，接連獻唱告白神曲《給你一瓶魔法藥水》、《我想要佔據你》，並帶來最新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》暢銷主打歌《黑夜狂奔》，邀請全場粉絲一同大合唱，氣氛瞬間沸騰。告五人也預告明年將持續展開巡迴演唱會，以全新作品與升級舞臺規模，陪伴哈瓜們走遍更多城市。

締造破億神曲《想見你想見你想見你》的搖滾天團擔綱跨後嘉賓，2026 首唱獨家獻給「2026 雄嗨趴」！眾多夭怪們早在前幾天便搭帳篷夜宿夢時代卡位，只為在海景第一排觀賞偶像最激情的演出，八三夭一登場便引爆粉絲尖叫聲浪，接連帶來《給想要綻放的人》、《最瘋狂的人》、《東區東區》等多首夯曲。此次阿璞不仰賴提詞機，而是更專注感受歌迷互動讓夭怪們嗨翻天，也同步預告近期將有多首新歌陸續上架，將帶來「這就是八三夭」的突破性嘗試，讓歌迷期待值爆表。

因應跨年龐大人潮，由新聞局、環保局、交通局、捷運局、警察局、衛生局及消防局等單位通力合作，做好環境整潔、動線指引、交通疏導及安全維護，確保活動圓滿順利。

警察局表示，市府已建置無死角監控網絡，整合37支監視器影像及空拍畫面，並即時回傳至前進指揮所，落實「狀況在哪裡、鏡頭就在哪裡、警力就在哪裡」原則，並強化公私協力通報機制，與保全業者建立即時情資交換，針對可疑人士迅速通報並協助警方管制，確保民眾安全。警察局也增派警力，並設置舞台前事故處理小組及防踩踏警組，確保快速反應與核心防護，縮短通報與處置時間，讓市民安心參與跨年活動。（圖╱高雄市政府提供）