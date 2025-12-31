「2026雄嗨趴」全台最強卡司登場！Lulu、告五人、KWON EUNBI嗨翻高雄
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「2026雄嗨趴—高雄跨年晚會」集結17組臺韓超狂卡司，震撼掀起全臺跨年最高潮！活動現場湧入大批粉絲，氣氛從白天一路沸騰至天黑。高雄市政府於跨年夜出動警力、民力約1295名維護活動安全，內政部政務次長馬士元、警政署副署長李文章亦南下視察活動維安，場域內設置6站醫護站、5站服務台，醫護站及緊急出口均設有發光醒目標示，並以中、英文影片宣傳疏散動線及指引，讓民眾安心迎新年。市府預告，倒數時刻不僅有年度盛事「亞灣跨年花火」，還有「加碼彩蛋」，讓觀眾加倍感動迎接2026。
2026雄嗨趴演出陣容橫跨多世代與多元風格，包括Z世代天團告五人、搖滾天團八三夭、滅火器、韓國「水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI、鳳小岳&壓克力柿子、心動製造機洪暐哲、饒舌天王熊仔、崛起新秀 Angie 安吉、台鋼雄鷹 WING STARS 啦啦隊，以及高雄限定獨家組合，由潛力超能量男團 AcQUA 源少年、鼓鼓帶來驚喜演出。主持陣容則由陳漢典、木木 林葦妮、阿本首度搭檔，三人一唱一搭默契十足，被封為本屆跨年最強主持群。
▲▼「2026雄嗨趴」於夢時代前時代大道盛大登場，由全方位藝人、金鐘獎綜藝主持人陳漢典領軍，搭檔陽光幽默的綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮）主持，一起嗨翻跨年夜！高雄跨年更驚喜邀來漢典的另一半Lulu黃路梓茵帶來〈使勁搖＋觸電〉、〈真正有Sunny〉等動感組曲，兩人首度同台跨年，一同在高雄甜蜜迎接2026！
跨年演出由 Lulu 黃路梓茵開場，總是橫掃各大活動主持崗位的她，今年不主持、改以表演嘉賓身分現身高雄，先以《使勁搖＋觸電》組曲揭開序幕，熱力無限的電音響徹南臺灣，全場氣氛瞬間沸騰，接著再帶來招牌歌曲《好喜歡你》，讓觀眾一秒陷入粉紅泡泡。Lulu 黃路梓茵演出結束後由陳漢典牽手下臺，2025 最強夫妻檔非「典Lu CP」莫屬。
▲▼人氣樂團芒果醬 Mango Jump 首次踏上高雄跨年舞臺相當興奮，本次接下跨年任務，不僅動員所有後援軍全力籌備，帶來〈九彎十八拐〉、〈我不想工作 aka 我會中樂透〉等熱血曲目，展現招牌的現場爆發力與互動魅力，與臺下粉絲一來一往的接唱默契更成為一大亮點，用最直率的青春搖滾嗨翻跨年夜。
人氣樂團芒果醬 Mango Jump 首次踏上高雄跨年舞臺相當興奮，早年曾在高雄展開為期一個月的特訓，每逢週末便於 LIVE WAREHOUSE 小庫演出，今年《亞洲大富翁》巡迴也選擇同場地作為最終站，芒果醬形容高雄彷彿是他們的第二個家。本次接下跨年任務，不僅動員所有後援軍全力籌備，與臺下粉絲一來一往的接唱默契更成為一大亮點，並以《我不想工作 aka 我會中樂透》搶先為 2026 帶來好彩頭。
鳳小岳 & 壓克力柿子今年首度加入跨年戰局，熱騰騰剛在金鐘獎封帝的鳳小岳，今年一圓樂團夢、正式組團出道，在「2026 雄嗨趴」帶來精彩演出，並獻唱新曲《Beauty Ugly Make Believe》。成員們每次上台前都會聚在一起集氣，只為把最好的表演呈現給觀眾。鳳小岳 & 壓克力柿子回憶起在高雄的演出，總能感受到這座城市獨有的溫暖氛圍，看見臺下觀眾投入的模樣也為他們帶來滿滿能量，希望透過演出為 2025 畫下完美句點。
今年以專輯《V》入圍金曲獎最佳女歌手的陳忻玥分享，獲得肯定後心態變得更加成熟、篤定，本次站上跨年大型舞臺令她相當興奮。原先擔心會因緊張而忘記享受演出，但實力堅強的她仍穩定發揮，接連帶來《炙愛》、《愛在等待》等歌曲，讓現場觀眾沉醉其中，《Lonely》的海豚音更是引起全場驚呼。
高雄在地強心針滅火器今年依然將珍貴的跨年演出獻給高雄，從出生、成長到見證城市復甦與蛻變，團員們強調能在如此充滿生命力的環境中創作感到十分踏實。今年迎來創團 25 週年，滅火器不忘感謝粉絲一路支持與陪伴，並帶來《晚安台灣》、《長途夜車》等經典歌曲，讓觀眾聽得如癡如醉。
新秀 Angie 安吉去年推出首張專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》後，馬不停蹄展開長達近一年的宣傳行程，累積豐富舞臺經驗。首次登上高雄跨年，爸爸陽帆也對這場演出相當重視，霸氣叮嚀「一定要帶舞者，如果沒有，我來安排！」並全程緊盯直播守護愛女，讓她備感壓力又緊張。此次帶來《CRYCRYCRY＋The way U hate it》組曲，展現高強度唱跳實力，為此加強體能訓練，也讓她直呼：「當唱跳歌手實在太不容易！」
「2026 雄嗨趴」獨家、只在今晚登場的高雄限定男團，由創作才子鼓鼓攜手潛力超能量男團 AcQUA 源少年演出，由 AcQUA 源少年以《Little Bomb》揭開序幕，鼓鼓接續唱跳《好了啦》，先是輪番上陣炒熱全場氣氛；隨後更驚喜合體，以樂器合奏展現不同於以往的舞臺樣貌，讓現場觀眾驚呼連連。成員們透露面對跨年這樣的大型舞臺，多少仍感到緊張，但更多的是期待與興奮。談到每位成員挑戰不同樂器，AcQUA 源少年坦言最辛苦的部分是時間分配，除了原有的歌唱與舞蹈訓練，還要額外投入大量時間練習樂器；然而隨著演出逐漸成形，所有付出也都化為值得的成就感。回顧 2025 的成長，成員們一致表示自己更加成熟，也更清楚自己想要的是什麼；透過高強度的訓練與驚艷演出，他們在今晚再次用實力證明對舞臺的堅持。而鼓鼓除了帶來個人表演，也擔任起限定男團的創意總監，為了打造這場專屬演出，從討論企劃到排練每個細節，團隊都投入高度心力，甚至在彩排前就與製作單位進駐大型攝影棚，以 1:1 舞臺規格實際劃線演練一整天，只為在正式演出當晚呈現最完整、最到位的限定演出。
「水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI 降臨高雄！她以一身紅色系格紋套裝現身，宛若艷紅玫瑰在舞臺上綻放，臺下「RUBI」們齊揮手燈熱情應援。權恩妃憑藉亮眼外貌與扎實實力，以選秀節目《PRODUCE 48》限定團 IZ*ONE 出道，Solo 後更在 Waterbomb 以性感魅力一戰成名，受封「水彈女王」。今年首度受邀來臺跨年對她而言意義非凡，一連帶來 5 首唱跳歌曲，展現獨一無二的「權式魅力」，並以中文向大家送上「新年快樂」祝福，掀起全場尖叫。
Z 世代天團告五人壓軸現身，今年 4 月攻下高雄國家體育場舉辦萬人演唱會，吸引超過 5 萬名粉絲到場朝聖，人氣與實力再度獲得驗證。跨年夜他們再度回到高雄舞臺，接連獻唱告白神曲《給你一瓶魔法藥水》、《我想要佔據你》，並帶來最新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》暢銷主打歌《黑夜狂奔》，邀請全場粉絲一同大合唱，氣氛瞬間沸騰。告五人也預告明年將持續展開巡迴演唱會，以全新作品與升級舞臺規模，陪伴哈瓜們走遍更多城市。
締造破億神曲《想見你想見你想見你》的搖滾天團擔綱跨後嘉賓，2026 首唱獨家獻給「2026 雄嗨趴」！眾多夭怪們早在前幾天便搭帳篷夜宿夢時代卡位，只為在海景第一排觀賞偶像最激情的演出，八三夭一登場便引爆粉絲尖叫聲浪，接連帶來《給想要綻放的人》、《最瘋狂的人》、《東區東區》等多首夯曲。此次阿璞不仰賴提詞機，而是更專注感受歌迷互動讓夭怪們嗨翻天，也同步預告近期將有多首新歌陸續上架，將帶來「這就是八三夭」的突破性嘗試，讓歌迷期待值爆表。
因應跨年龐大人潮，由新聞局、環保局、交通局、捷運局、警察局、衛生局及消防局等單位通力合作，做好環境整潔、動線指引、交通疏導及安全維護，確保活動圓滿順利。
警察局表示，市府已建置無死角監控網絡，整合37支監視器影像及空拍畫面，並即時回傳至前進指揮所，落實「狀況在哪裡、鏡頭就在哪裡、警力就在哪裡」原則，並強化公私協力通報機制，與保全業者建立即時情資交換，針對可疑人士迅速通報並協助警方管制，確保民眾安全。警察局也增派警力，並設置舞台前事故處理小組及防踩踏警組，確保快速反應與核心防護，縮短通報與處置時間，讓市民安心參與跨年活動。（圖╱高雄市政府提供）
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 18
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 29
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 280
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 12 小時前 ・ 13
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 43
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 57
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 90
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 10
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 5 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9