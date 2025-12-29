《2026雄嗨趴》跨年倒數 Wing Stars彩排大秀刀群舞

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊進行跨年演出彩排。（圖／高雄市政府提供）

跨年進入倒數計時，《2026雄嗨趴》高雄跨年晚會將於31日晚上7點在夢時代前的時代大道盛大登場。台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊於今（29日）進行演出彩排，現場洋溢滿滿青春能量，展現為跨年演出全力備戰的氣勢。

Wing Stars彩排一登台便火力全開，率先演出被網友譽為「超強刀群舞」的〈Dancing High〉，成員舞步整齊劃一，成為全場焦點，她們接續帶來首張單曲〈Cheer it up 加大〉，女孩們把球場上必勝應援的熱血精神搬上舞臺，要讓觀眾感受高雄跨年晚會「加大、再加大」的無限熱情。

Wing Stars彩排演出被網友譽為「超強刀群舞」的〈Dancing High〉。（圖／高雄市政府提供）

彩排演出後，隊長螢螢（蔡佩螢）坦言成員們起初很緊張，因為是首次將寫真單曲〈Cheer it up 加大〉帶到跨年舞台，但看到排練現場有粉絲應援支持後感到非常安心。她也提到Wing Stars2周年活動將於明年1月展開，期待與粉絲朋友見面。彩排的最後團隊兩名韓國成員更大秀中文，朴旻曙表示新學到中文是「小確幸」，還大讚能出演跨年舞台是「大確幸」、安芝儇則豫說出：「烤魷魚！」並笑說有和成員們一起去逛夜市。

主辦單位特別提醒欲到現場同樂的民眾，31日當天夢時代周邊道路將實施三階段交通管制。其中，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站自下午5點起配合人流管制，將暫停上下車服務。建議民眾搭乘捷運前往會場，搭乘捷運紅線至R6凱旋站後步行即可抵達。配合散場需求，捷運與輕軌將延長營運時間，捷運營運至凌晨2時，輕軌營運至凌晨1點30分；臺鐵亦將加開列車協助疏運。相關跨年交通資訊可至高雄市政府交通局「跨年專區」查詢、臺鐵加班列車資訊則請至臺鐵官網查詢。

