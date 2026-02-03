2026集集燈會2／15登場！7米金馬主燈領軍 再掀懷舊風

2026集集燈會以「花馬躍光影、石虎照集集」為主題，首度以氣膜藝術打造7公尺高主燈。（集集鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

集集燈會於2月15日至3月3日登場，今年以氣膜藝術打造7公尺高主燈「金馬昂首·逐光」，搭配銀河蒸氣火車、超萌石虎兄妹等，充滿科幻風；武昌宮則復刻「1980年代老街」。集集鎮長吳大村說，2月15日開幕當晚舉行抽獎，大年初一至初五送限量好禮，陪大家迎新春。

集集鎮公所指出，2026集集燈會以「花馬躍光影、石虎照集集」為主題，並有別於傳統燈會的骨架繃布，首度以氣膜藝術打造7公尺高主燈「金馬昂首·逐光」，象徵「馬到成功」，集集火車站周邊則有可愛石虎兄妹坐鎮，藉此傳達保育野生動物的重要性，也療癒遊客的心。

集集火車站周邊有可愛石虎兄妹坐鎮，療癒遊客的心。（集集鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

2026集集燈會以「花馬躍光影、石虎照集集」為主題，充滿科幻風。（集集鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

此外，武昌宮附近復刻1980年代的台灣老街場景，成為復古副燈區，如理髮廳的旋轉燈、柑仔店的零食罐、教室木桌椅、冰果室招牌等，並設置童玩互動區，彷彿時光倒流，每一個角落都是回憶殺，讓大人帶著孩子重溫純真年代。

吳大村表示，為了慶祝台鐵集集支線通車到集集，今年集集燈會熱鬧登場，2月15日點燈開幕當晚，公所準備總價值約15萬元的百項家電供抽獎，大年初一至初五期間，每天將送出「火車載福燈籠」、「馬年開運吊飾」限量好禮，晚間還有精彩表演，公所也貼心規畫接駁小火車體驗，邀遊客白天來集集騎單車逛綠色隧道，晚上感受科幻風與懷舊風的雙重魅力。

