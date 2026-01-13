2026離岸風電國際人才班開課 助青年零元轉職

隨著全球能源轉型邁向高峰，離岸風電產業已成為台灣最具潛力的「綠金」職場，由金屬工業研究發展中心營運的「海洋科技產業創新專區」（海洋專區），長期深耕綠能人才培育，自二○二一年起開辦離岸風電產訓課程，至今已邁入第六年；二○二六年上半年將持續配合勞動部「產業新尖兵計畫」，於三月開辦「風電產業國際人才培訓班」，這項計畫不僅是國內極少數深度結合「產、訓、證」的課程，更是目前全台唯一將價值數萬元的GWO BST國際安全證照納入課程範圍並實際取證的培訓計畫，旨在精準對接產業職能需求，協助待業青年與轉職者搶佔離岸風電高薪職缺。(見圖)

廣告 廣告

金屬中心今(十三)日說明，辦理風電產訓班至今已累積十五梯次的豐富實績，根據歷年追蹤統計，結訓學員在離岸風電關聯性產業的平均就業率高達63%，成功為產業輸送大量具備即戰力的專業人才；該課程不僅是知識的傳授，更是實務與產業需求的精準對接，透過通盤的產業基礎知識與技能培訓，使不同背景的學員在完訓後能無縫銜接離岸風電職場領域。

在為期十七天、共計一百四十四小時的高密集特訓中，學員將全面建構離岸風電各領域基礎概論、發展前景及核心專業術語；該課程最關鍵的競爭優勢在於包含全球風能組織（GWO）認證的基礎安全培訓（BST）課程，學員通過考核後即可取得高空作業、海上求生、急救、消防及徒手搬運等五項國際通用證照，取得進入風場作業的法定資格，展現目前國內多數僅提供「體驗課程」之辦訓單位所無法比擬的專業深度。

為了強化學員進入外商體系的競爭力，該課程特別攜手外語學校專業講師，量身打造英文履歷健檢與模擬面試演練，讓學員從求職準備階段便一氣呵成；此外，金屬中心更安排學員實地前往台中港預組裝場、機艙工廠或運維港口進行實務參訪，提前走進職場現場觀察作業環境。在結訓前的就業衝刺階段，將邀請風電產業鏈龍頭廠商舉辦專家座談，並直接在現場辦理職缺媒合面試，提供學員從取證到就業的一站式輔導服務。

該計畫主要補助對象為十八至二十九歲之本國籍待業青年，符合補助條件者可申請勞動部100%全額學費補助，讓青年能零成本翻轉職涯；同時，該課程亦歡迎一般待業者、有意轉職者或相關從業者自費報名參加。二○二六年首班報名自即日起至二月廿三日截止，名額有限，歡迎有志投身綠能產業、追求國際化職涯的青年踴躍報名，為台灣綠電與全球能源轉型盡一份力。