2026難波全新飯店推薦：高CP值的獨特住宿體驗與大阪觀光提案
難波竟然又有全新的飯店推薦？！如果你想入住交通便利、能輕鬆造訪大阪各大熱門景點，並能盡情品嚐美味街頭小吃的飯店，那這間絕對值得加入你的清單。即將於2026年亮相、充滿藝術魅力的全新設施，讓大阪之旅更添期待感。
在大阪難波南區尋找兼具熱鬧觀光與靜謐好眠的理想落腳處
集結文化、歷史、購物與交通便利於一體的大阪南區，一直是受旅客歡迎的觀光熱點，而其中的難波南區更以「白天熱鬧、夜晚安靜」的完美平衡而聞名。這裡介於熱鬧的道頓堀與充滿昭和氣息的新世界之間，著名的章魚燒攤販與人氣商圈都在步行範圍內，選擇住在這一帶，不僅能輕鬆體驗大阪獨特又迷人的城市魅力，夜晚也能擁有放鬆且安靜的休息時光。
將旅遊起點定位在難波南區後，就可以開始規劃接下來的大阪旅程細節囉：想去哪裡、想看什麼，以及選擇入住哪家飯店。
若你希望「住宿本身」也能成為旅程中的亮點，那麼即將於難波南區全新亮相的《Anchored by RIHGA大阪難波》 絕對值得列入你的住宿清單。這間藝術主題飯店以大膽的設計與前衛空間為特色，結合多位日本當代藝術家的作品，打造出宛如沉浸式藝廊般的住宿體驗。不論你規劃的是以街頭美食與拍照為主的輕旅行，還是想深入探索大阪的多日行程，以下的難波南區住宿指南，或許能為你的旅途帶來絕佳靈感，並成為開啟大阪之旅的完美起點。
大阪的藝術飯店：便利設施與充滿藝術感的藝廊牆面
大阪南區最新亮相的設計飯店
預計於2026年春季開幕的《Anchored by RIHGA大阪難波》，將便利性、舒適度、藝術氛圍與貼心服務完美融合，為旅客帶來全新的大阪旅行靈感。大阪以熱情與親切聞名，當地人更以幽默風趣著稱，而這間以「趣味十足的大阪（プレイフル大阪）」為主軸的飯店，正是將城市的活力與溫暖濃縮於此。親切可靠的飯店團隊，加上風格獨特、充滿個性的藝術作品，讓旅客每一次入住都能留下深刻印象。
「Anchored」在英文中有「下錨、停泊」的意象，象徵旅客在再次展開大阪探索前，能在此好好休息、重新充電。飯店緊鄰大阪地下鐵惠美須町站。預訂好Anchored by RIHGA大阪難波住宿後，精彩的大阪之旅就只差跨出那一步了！
地址：大阪市浪速区日本橋5丁目6－16
官方網站 | 預約
▶︎ Anchored by RIHGA大阪難波入住預訂開放中！
關西最潮藝術據點從這裡開始
走進Anchored by RIHGA大阪難波，藝術帶來的驚喜從大廳便開始展現。迎面而來的是一整面由大阪藝術家BAKIBAKI所創作的「飛舞的幸運鳳凰」，靈感源自日本傳統紋樣，作品大膽且震撼。客房牆面則由與搖滾共行的藝術家木村英輝打造，充滿生命力與流動感的壁畫，為空間注入鮮活能量。在大浴場中，則有鈴木ひょっとこ創作的浮世繪風壁畫陪你放鬆身心，俏皮風趣、極具辨識度。餐廳內則由はらわたちゅん子打造的霓虹藝術點亮整個空間，馬上讓人聯想到大阪街頭小吃巷弄的熱鬧場景。
入住這裡，就像一次逛遍大阪最潮的藝術藝廊，並在裡面度過舒適的一夜。結束滿滿的行程後，還能在飯店裡享受一段意想不到的「旅程加碼驚喜」。
舒適的住宿空間
飯店共有200間客房，提供雙人床與特大床兩種房型。房間不僅寬敞，設計也十分用心，每間客房可入住2～4位旅客，若選擇連通房型，最多更可容納7人，非常適合親朋好友一同入住。
房內設計融合現代日本美學，包含乾濕分離的衛浴與洗梳台、為深度睡眠打造的高回彈人體工學床墊，以及兼具美感與功能性的空間配置。讓旅客在旅途中既能徹底放鬆，也能享受便利而舒適的住宿體驗。
早餐＆大浴場設施
大阪向來以美食聞名，而飯店的早餐自助餐自然也不例外。你可以在開放式鐵板區品嚐重新詮釋的各式大阪名物料理。
這當中千萬別錯過大阪經典飲品「綜合果汁」，以香蕉、柑橘等新鮮水果調製而成，是開啟活力早晨的最佳選擇。
傍晚時分，飯店餐廳會化身為氣氛沉穩的酒吧。外出體驗過大阪的夜生活後，再回到這裡來杯睡前酒放鬆一下。
菜單提供大阪精釀啤酒、日本葡萄酒，以及多款充滿懷舊風味的在地靈魂美食，為旅程添上一抹最道地的大阪味。
結束一天的冒險後，讓我們依循日本在地習慣，到大浴場或桑拿好好放鬆一下。這裡是消除疲勞、舒緩身心的最佳去處，也是旅途中難得能奢侈享受的日本浴場文化。泡完湯後還能在「湯上り休息區」悠閒放鬆，讓你以最舒適的方式為一天畫下句點。
規劃你的大阪之旅：文化x夜生活x最強街頭美食
從惠美須町站出發 輕鬆開啟大阪探索之旅
如果你選擇入住位於大阪地下鐵堺筋線「恵美須町站」附近的飯店，便能輕鬆穿梭整座城市。像是大阪天滿宮、中之島公園等風景優美的景點，都能快速抵達；而在動物園前站轉乘御堂筋線，更能一路直達購物天堂——梅田；往南步行不到10分鐘便是新今宮站，從這裡搭乘大阪環狀線，不論是前往環球影城、海遊館或大阪城都非常方便。
此外，從這一帶出發前往新大阪站（新幹線停靠點）或關西國際機場也很容易，不僅讓抵達大阪的旅程更加順暢，也讓到京都、奈良等地的一日輕旅行變得更加輕鬆。選擇這裡作為基地，你將能無縫探索整個西日本！
發現大阪的復古魅力：新世界
準備好用雙腳探索大阪了嗎？從這裡往南走不遠，就是充滿懷舊氣氛的新世界。這一帶保留了20世紀初期打造的步行街道，漫步其中彷彿回到過去，戰後全盛時期的熱鬧氣息，依然在巷弄間悄悄流動。
正因為這種復古與活力交織的獨特氛圍，新世界逐漸成為旅客造訪大阪時的必訪之地。象徵性的通天閣聳立眼前，而最受歡迎的美食，莫過於外酥內嫩、香氣四溢的串炸。等到夜幕降臨後，不妨隨著當地人的節奏，在霓虹燈光下漫步，親身感受屬於大阪的鮮明夜色。
大阪觀光推薦：來難波＆道頓堀就對了
入住Anchored by RIHGA大阪難波最大的優點之一，就是它位在難波區的黃金地段，無論想前往哪個大阪代表景點都非常方便。搭電車約2分鐘，或往北散步20分鐘左右，就能抵達城市中最熱鬧的娛樂與購物中心。
沿著難波商店街漫步，空氣中飄散的章魚燒香味一直不停地向你招手，不妨稍微停下腳步，品嚐幾款最新潮的街頭美食。再往前走便會抵達道頓堀，在巨大的美食造型招牌包圍下散步，彷彿走進主題樂園。最後別忘了與經典的固力果跑跑人合影，為旅程留下最具大阪特色的一幕。
地址：大阪市中央区
大阪南區美食之旅：黑門市場＆千日前道具屋筋商店街
大阪被稱為「日本美食之都」，而從飯店步行約15分鐘、位於難波南側的地方，就有一處廣受喜愛、被稱作「大阪的廚房」的代表性景點——黑門市場。這裡200多年來一直是專業料理人與家庭主婦採買食材的中心，近年更成為旅客體驗大阪在地美食時不可錯過的熱門景點。
市場裡聚集了數百家店鋪與攤位，販售入口即化的和牛、現烤海鮮、香氣四溢的烤栗子等各式美味。如果你的住宿就在附近，推薦清晨時分來逛上一圈，不僅能品嚐到最新鮮的料理，還能和熱情的魚販聊聊天，親身感受最道地的大阪人情味。
如果你對料理工具感興趣，那就絕對別錯過附近的「千日前道具屋筋商店街（又稱廚房街）」。
這條狹窄的街道上擠滿了各式餐飲器具：從高品質日本菜刀、章魚燒烤盤、傳統陶器，到日本最具代表性的「仿真食品模型」，甚至還能現場體驗製作。就算不是特地來這裡購物，走上一趟也足以大開眼界，讓你更深刻地感受到大阪迷人且濃厚的飲食文化。
地址：大阪市中央区日本橋2丁目
地址：大阪市中央区難波千日前
以「難波南區」作為旅程基地 開啟最棒的大阪之旅
集藝術、文化、美食與便利交通於一體的難波南區，可說是旅客探索大阪的理想基地，而Anchored by RIHGA大阪難波的誕生，更讓探索周邊景點變得更加地簡單。不論你想沉浸在新世界的復古氛圍、迷失於道頓堀的霓虹夜色，或大快朵頤黑門市場的在地美味，住在這裡都能輕鬆擁抱大阪最精彩的每一面，夜幕降臨時，再回到舒適靜謐的空間徹底放鬆。
如果你正計畫於2026年或之後造訪關西，不妨將這個充滿活力又便利的區域，作為你的落腳基地，為整趟旅程開啟完美的起點。
