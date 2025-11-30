2026雲林縣長人選呼之欲出！賴清德南下雲林肯定劉建國多個政績、承諾一同推動產業園區建設

民進黨下屆雲林縣長人選以綠委劉建國呼聲最高，總統賴清德今（30）日南下雲林，和劉建國前往褒忠聚保宮參香，賴清德言談中大力肯定劉建國爭取百億癌症基金、更承諾會與劉一起推動褒忠產業園區建設，被視為底定劉為提名人選。黨秘書長徐國勇則說「當然有可能」。

賴清德今日在民進黨中央黨部祕書長徐國勇、劉建國、中央畜產會董事長蘇治芬、褒忠鄉長陳建名及多位民進黨籍議員陪同，前往褒忠聚保宮參香祈福。

賴清德致詞時表示，今天很高興來到「褒忠聚保宮」參拜，主要是感謝蕭府太傅坐鎮褒忠鄉，保境佑民，也感謝鄉親一直以來的支持。聚保宮香火延續已超過200餘年，是地方的信仰中心，也保佑所有善男信女。因此特別代表全國人民前來獻匾，表彰蕭府太傅神威顯赫，並祈求保佑臺灣國泰民安、風調雨順，地方四時無災、八節有慶。

賴清德同時表示，感謝立委劉建國及中央畜產會蘇治芬董事長長期參與民主運動，並致力推動臺大醫院雲林分院虎尾醫院大樓新建工程，該工程總經費共129億元，以及將設立高齡醫學研究中心，未來將是雲林很重要的建設。

賴清德提到，劉建國長期在立法院社會福利及衛生環境委員會，也曾為癌症病友團體至總統府拜會，希望政府可以設立百億基金，幫助經濟弱勢無法負擔自費藥物的病友。另外，稍早劉建國提出將褒忠產業園區打造成「大南方新矽谷」，並爭取台積電設廠的想法，還有地方基礎建設、「長照3.0」、「0-6歲國家一起養」及提升學校教育等政策，政府也會持續推動。

賴清德說，褒忠鄉是雲林縣最小的行政區，但是有最大的志氣，因為大家都很團結努力。尤其是在臺灣面對中國威脅的時候，更要強調對臺灣的忠誠、對國家的忠心，發揮「褒忠」的精神，只要團結，臺灣一定可以越來越好。

至於劉建國是否就是2026民進黨雲林縣長人選？徐國勇受訪時則說，劉建國當然是很好的人選「當然有可能」，選對會已經在進行相關討論中。

（圖片來源：總統府）

