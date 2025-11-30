2026雲林縣長選舉民進黨人選 徐國勇：「劉建國當然是有可能」

民進黨祕書長徐國勇受訪指出，2026雲林縣長選舉人選「劉建國當然是有可能」。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2026地方大選，民進黨中央黨部陸續提名各縣市長人選，雲林縣部分立委劉建國呼聲最高，卻遲遲未定案，引起外界許多猜測，民進黨祕書長徐國勇今(30)日陪同總統賴清德到雲林褒忠聚保宮參香祈福，受訪時指出，「劉建國當然是有可能」。黨部人士也透露「差不多了」，下週三12月3日應該會有結果。

徐國勇表示，2026雲林縣長選舉民進黨人選選對會已在進行相關討論，「劉建國是很好的人選」，要經過選對會建議後，送中執會討論，外界關心劉建國有沒有可能，「當然是有可能」。

廣告 廣告

下週三選對會會不會有結論，徐國勇說，選對會針對還未提名縣市都會討論，還有包括台南、高雄、嘉義的初選，怎麼做、政見發表會等也都會討論，雲林也會一起討論。

總統賴清德雲林褒忠聚保宮參香祈福大力稱讚立委劉建國。(記者黃淑莉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

何鷹鷺「關鍵一問」成照妖鏡 民進黨：戳破國民黨政治詐術

民眾黨下車潮？朱蕙蓉怒斥黨「雙標」 今宣布退黨

台駐外代表在芬蘭演出！林昶佐轟動reddit 國外網友：最棒外交

