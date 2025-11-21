2026雲縣長選戰開打！綠營立委劉建國呼聲高「相信黨中央能為雲林找出好人才」

立委劉建國是民進黨下屆雲林縣長呼聲最高人選，對此他回應「要給選對會空間與時間討論」。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕2026九合一選舉將於明年11月28日投開票，國民黨籍雲林縣長張麗善姪女、立委張嘉郡，今天證實將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長；綠營方面，地方看好立委劉建國出戰。劉建國受訪表示，相信黨中央能夠找出為雲林做事的好人才，需要給黨中央一些空間及時間討論。

張麗善將於明年卸任，下屆雲林縣長人選外界從2024大選後便議論紛紛，連霸5屆的民進黨立委劉建國，長期深耕山線等9鄉鎮市，2022年受黨中央徵召參選本屆縣長，雖最後未能成功為黨內攻下城池，但服務範圍已觸及海線地區，外界解讀有再戰意味，去年更受到地方黨公職推舉成為縣黨部主委。

民進黨選對會近期陸續拍板明年地方選舉多縣市提名，包含立委王美惠參選嘉義市長、台東縣長由立委陳瑩參選、立委何欣純參選台中市長，宜蘭縣長徵召林國漳，立委蘇巧慧參選新北市長，日前苗栗縣議員陳品安角逐苗栗縣長，外傳劉建國近日可望獲徵召，但選對會目前回應「人選還在討論中」，地方黨公職則希望可以盡早提名，讓地方能凝聚力量輔選。

劉建國表示，相信黨中央能夠找出為雲林做事的好人才，目前選對會陸續釋出下屆縣市長人選，需要給黨中央一些空間及時間討論，提名對雲林最好且適合的人才。

雲縣議會民進黨團總召蔡孟真認為，國民黨看來已經定於一尊，以現況來看民進黨劉建國委員是雲林縣內最佳人選、最強母雞，目前地方基層不斷拋出希望黨中央能夠改緊提出最好人選，以利整合縣內黨職人員們共同作戰，也讓地方將焦慮的心情穩定下來，準備迎戰2026。

雲縣議會國民黨總召李明哲表示，如果參選下屆縣長人選及早確定當然是好事，無論在合作整合方面都能夠提早配合，張嘉郡目前是黨內適合人選，且從政經歷豐富，如果張麗善的執政成果能夠讓嘉郡延續，都是樂觀其成，無論是否有執政優勢，每次選戰都須審慎看待。

