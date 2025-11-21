2026雲縣長選戰開打！綠營立委劉建國呼聲高「相信黨中央能為雲林找出好人才」
〔記者李文德／雲林報導〕2026九合一選舉將於明年11月28日投開票，國民黨籍雲林縣長張麗善姪女、立委張嘉郡，今天證實將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長；綠營方面，地方看好立委劉建國出戰。劉建國受訪表示，相信黨中央能夠找出為雲林做事的好人才，需要給黨中央一些空間及時間討論。
張麗善將於明年卸任，下屆雲林縣長人選外界從2024大選後便議論紛紛，連霸5屆的民進黨立委劉建國，長期深耕山線等9鄉鎮市，2022年受黨中央徵召參選本屆縣長，雖最後未能成功為黨內攻下城池，但服務範圍已觸及海線地區，外界解讀有再戰意味，去年更受到地方黨公職推舉成為縣黨部主委。
民進黨選對會近期陸續拍板明年地方選舉多縣市提名，包含立委王美惠參選嘉義市長、台東縣長由立委陳瑩參選、立委何欣純參選台中市長，宜蘭縣長徵召林國漳，立委蘇巧慧參選新北市長，日前苗栗縣議員陳品安角逐苗栗縣長，外傳劉建國近日可望獲徵召，但選對會目前回應「人選還在討論中」，地方黨公職則希望可以盡早提名，讓地方能凝聚力量輔選。
劉建國表示，相信黨中央能夠找出為雲林做事的好人才，目前選對會陸續釋出下屆縣市長人選，需要給黨中央一些空間及時間討論，提名對雲林最好且適合的人才。
雲縣議會民進黨團總召蔡孟真認為，國民黨看來已經定於一尊，以現況來看民進黨劉建國委員是雲林縣內最佳人選、最強母雞，目前地方基層不斷拋出希望黨中央能夠改緊提出最好人選，以利整合縣內黨職人員們共同作戰，也讓地方將焦慮的心情穩定下來，準備迎戰2026。
雲縣議會國民黨總召李明哲表示，如果參選下屆縣長人選及早確定當然是好事，無論在合作整合方面都能夠提早配合，張嘉郡目前是黨內適合人選，且從政經歷豐富，如果張麗善的執政成果能夠讓嘉郡延續，都是樂觀其成，無論是否有執政優勢，每次選戰都須審慎看待。
更多自由時報報導
反制中國最強宣傳！賴清德吃壽司挺日本水產 畫面登東京電車
質疑林智堅圖利扯兒醫「容積率暴增」比京華城高 陳智菡判賠30萬
賴清德「吃壽司」文已破2000萬瀏覽！ 登上所有主流日媒
勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看
其他人也在看
2028大局恐改寫？吳子嘉震撼評估藍白合走向
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉布局動起來，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文首次峰會日前落幕，但卻未深入提及怎麼合？未來合作方向廣受矚目。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（20）日表示...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
國民黨最怕的人！陳亭妃談「5勝」超狂戰績
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，作為2026台南市長熱門人選之一，外界關注民進黨立委陳亭妃與同黨立委林俊憲的民調差距；陳亭妃今（19）日接受政論直播...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 1 天前
碰不得？何鷹鷺驚人背後勢力曝！鄭麗文撤處分！
論壇中心／邱暐琪報導國民黨中常委、中配何鷹路因近日拍攝多部影片宣揚統一，遭國民黨考紀會祭出停止黨職處分，今（20日）國民黨副主席李乾隆卻前往中央黨部宣布，何鷹鷺案已送回考紀會重審，外界批評難道國民黨黨紀會轉彎。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，何鷹鷺這個中常委並不一般，使國民黨黨主席鄭麗文必須撤回處分，以避免得罪背後勢力。于北辰指出，何鷹鷺中常委的處分，地方黨部只能「建議」，決定權在落在國民黨中央考紀委員會，黨中央才能決定中常委能不能處分，且只有「黨主席」可以退回考紀委員會的決議，表示鄭麗文絕對有開會決議要重審何鷹鷺的停權處分。于北辰直言，何鷹鷺這個中常委並不一般，過去黃復興黨部還在的時候，何用她的名字成立了一個「黃樑鷹」的新住民、中配黨部，黨部人數規模龐大，簡直就是一個政黨。何鷹鷺根正苗紅、背後力量強大，鄭麗文處分何等於得罪了中共，國民黨恐怕會有很多的線都會斷掉，所以鄭麗文才會撤回處分，也定調了「親共」就是鄭麗文的態度。原文出處：最前線(影)／何鷹鷺停權重審 驚人背景、靠山全曝光！鄭麗文不敢得罪？ 更多民視新聞報導中日談判破局中國輕蔑送客！連服裝都藏寓意？鄭黃會談在野聯合治理會成真？王義川揭出席陣容細節！穿毛澤東衣談統一台灣！何鷹鷺慘遭藍營停權 悲喊：真的有點寒心民視影音 ・ 11 小時前
日本首位中國出身議員要求驅逐薛劍 外相：不能提前暴露底牌
出生於中國、已歸化日本籍、立場堅定反共的日本維新會參議員石平，近日在參議院外交防衛委員會上，直接點名並要求日本政府將中國駐大阪總領事薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。石平今年9月才因「散布謬論」遭中國外交部制裁，但他對此非但不畏懼，更稱感到「十分光榮」，將事蹟更新在自己的X帳號上。鏡新聞 ・ 6 小時前
何鷹鷺停職還能重審？于北辰曝連鄭麗文都不敢得罪的背後勢力
國民黨中配中常委何鷹鷺頻在抖音發表促統言論惹議，國民黨考紀會18日以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。國民黨副主席李乾龍20日在中央黨部稱，此案已送回考紀會重審，後續將再討論何的資格問題。對此，桃園市議員于北辰揭開主席鄭麗文都不敢得罪的背後勢力。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 22 小時前
抗中挺日！美國務院發聲 賴總統大啖水產2／美國務院首度發聲挺日本 反對武力脅迫改變台海現狀
日本與中國的外交風波持續延燒，美國國務院昨（20日）主動發聲，強調對美日同盟的承諾堅定不移，無論在台海、東海或南海，都堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。這也是美國政府在這次日中衝突升溫後首次表態。鏡新聞 ・ 3 小時前
重演諾曼第？ 路透捕捉中國民船「演練登陸奪台」｜#鏡新聞
路透社昨天(11/20)報導，分析今年夏天在中國廣東沿海的衛星空拍照，發現共軍正利用民船進行奪台演練。而且這些民船都是常見的標準商船尺寸，上面甚至可載運軍車，有些還配備「浮動碼頭」，方便船隻不靠港、也能卸貨。面對共軍對台威脅加大，美國跨黨派議員昨天提案，希望將對台「六項保證」納入美國法律；同時，美國國會轄下的委員會也主張，為強化美國防台的直接利益，台灣應出資，協助更新美軍駐菲律賓的基地。鏡新聞 ・ 3 小時前
鄭黃會今登場 陳學聖：藍白要合超高難度「能捨方能得」
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日下午將舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，議題包括國政、明年大選合作等。國民黨前立...聯合新聞網 ・ 1 天前
藍新老拚場 綠求穩 白搶灘
台南市議員第十選區（東區）應選5席，目前除第一高票國民黨籍曾培雅將交棒給兒子歐政豪外，其餘4名現任議員都將爭取連任，競爭十分激烈。鑑於此區政黨游離票及中間選民多，本屆民進黨因高額提名3人導致分票，最後僅蔡筱薇當選，未來民進黨提名席次及「藍白合」的操作績效，都將牽動選舉結果。中時新聞網 ・ 12 小時前
路透曝川普可能暫緩課徵晶片關稅「避免激怒中國加劇美中貿易戰」
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）先前預告將對所有輸美晶片、半導體課徵100%關稅，若廠商願意承諾在美設廠或正在美國設廠，則可免課關稅。不過，這項關稅計畫如今可能暫不實施。路透社引述消息人士說法指稱，政府官員近日向相關產業及利益團體透露了這一態度，顯示美方對貿易政策的考量正趨向謹慎，以避免加劇與中國的緊張局勢。 根據路透社報導，多名知情人士透露，川普政府在對進口半導體徵收高額關稅的問題上，正採取更為保守的策略。一名直接參與討論的消息來源表示，政府官員近期曾與業界交流，暗示暫時不會立刻採取行動。另一名消息人士指出，這一政策背後的考量是避免激怒中國，尤其是在貿易和高科技領域的敏感時刻。 此外，兩名熟悉內情的官員強調，川普團隊在這一問題上面臨多方壓力，特別是來自美國企業和外交層面的擔憂。如果貿易摩擦升級，可能引發中國採取報復措施，不僅影響稀土供應，也可能對全球半導體市場造成巨大衝擊。相關內幕此前未曾被公開披露。 儘管如此，消息人士也提醒，川普政府尚未完全排除徵收關稅的可能性。一旦政策落地，進口半導體可能面臨高達100%的稅率，而在美國設廠或承諾投資的企業則可獲得新頭殼 ・ 1 天前
鄭麗文笑總統昔任國代「小咖」 綠委嗆：沒氣度
國民黨主席鄭麗文19日，到台北市議會拜會自家議員，而眾人在閒聊時，是聊到近30年前彼此擔任國大代表趣事，當時同屆的還有總統賴清德，只是鄭麗文和議員汪志冰在回憶當年時，是用小透明，小咖來形容那時的總統，這也讓同期的立委鍾佳濱痛批，鄭汪兩人沒氣度！TVBS新聞網 ・ 22 小時前
梁文傑提郝龍斌兩岸路線 打臉蕭旭岑「一國兩區」｜#鏡新聞
國民黨副主席蕭旭岑，日前表示：黨主席鄭麗文的兩岸路線是一國兩區！今天(11/20)，陸委會副主委梁文傑就回擊，翻遍2部法律沒看到這4字，梁文傑更表示，他贊成過去郝龍斌所提出的：中共要先承認中華民國才有兩岸和平，因此在討論一國兩區前，應該要先問中共承不承認中華民國。另外，中共對台也展開跨境鎮壓，國國台辦今天宣稱，已經收到上萬封檢舉台獨的信件。鏡新聞 ・ 22 小時前
「疫苗不會導致自閉症之說 缺證據支持」CDC官網改說法 引發批評
疾病防治中心(CDC)官網19日修改內容，稱「疫苗不會導致自閉症之說欠缺證據支持」，激怒許多公共衛生及自閉症專家、引發多...世界日報World Journal ・ 2 小時前
終結花蓮「傅氏王朝」！傳2026民進黨擬合作張峻 徐國勇：未知數
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，其中花蓮民進黨將派誰參選引發熱議，花蓮無黨籍議長張峻昨（20）日鬆口透露，民進黨確實曾接洽。對此，民進黨秘書長徐國勇受訪強調，目前仍是未知數。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
高市早苗拍板21.3兆日元刺激案 市場憂心日元先崩
日本首相高市早苗內閣 21 日批准一項總額達 21.3 兆日元（約 1,354 億美元）的振興經濟方案，創下新冠疫情以來最大規模，希望透過這筆資金回應選民的不滿，然而此舉可能令正密切檢視日本財政狀況的投資人感到不安。 內閣府 21 日表示，這項振興方案包含 17.7 兆日元（約鉅亨網 ・ 3 小時前
害慘北京料理店！ 中國禁日本水產揮「自傷拳」｜#鏡新聞
為了報復日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，北京當局再一次禁止進口日本水產品。 日本一家出口扇貝的業者表示，完全不擔心，因為早就決定，不再依賴中國了。 但是，北京的日本料理店可就慘了，朝日新聞報導，有超過半數訂位被取消，生計受到重創。 而在日中關係急凍的此刻，中國外交部發言人毛寧，今天(11/20)繼續開噴日本：說台灣有事，不是日本的事；借台灣生事，只會給日本找事。鏡新聞 ・ 22 小時前
在野黨魁峰會 組2026團隊
藍白黨魁高峰會19日登場，雙方同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。國民黨主席鄭麗文坦言，「藍加白」是台灣最新主流民意，並宣示若黨內有人惡意破壞，未經機制勝出，卻執意參選，國民黨將以黨紀處分。已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌釋出善意，強調「若男主角不是我，不必擔心我會扯後腿」，屆時他一定全力輔選。中時新聞網 ・ 1 天前
美參院通過解除台美交流限制！林佳龍表感謝：深化安全、經濟等領域合作
美國參議院日前通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院每2年檢討並更新與台灣的交往規範，提出具體計畫以解除仍存限制，並向國會提交評估報告。對此，外交部長林佳龍今（20日）表示，感謝美國參眾兩院跨黨派推動通過台灣保證實施法案，我方也會在建立既有基礎上，深化台美交流合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化等各方面。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前