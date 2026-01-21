2026電競世界盃獎金池再創新高破23億！超過 2000 名選手、24電競項目一次看

由沙烏地阿拉伯所舉辦的電競世界盃（Esports World Cup，EWC）在 2024 年宣布時就以高達 6000 萬美元（約 19.5 億元新台幣）的電競史上最高獎金池吸引了許多目光，也毫不意外的讓全球所有電競俱樂部都願意共襄盛舉，參與盛會。而今年的電競世界盃將於 7 月 6 日重返沙烏地阿拉伯首都利雅德，齊聚超過 200 個電競俱樂部與來自 100 多個國家的 2000 名選手一起共襄盛舉，並且官方也確認，EWC2026 的獎金池將更上一層樓，達到 7500 萬美元（約 23.7 億元新台幣），並且將有 24 個電競項目一起共襄盛舉。

(Credit:Esports World Cup)

2026 電競世界盃的 24 個競賽項目已經公布，分別是：

《VALORANT特戰英豪》

《DOTA2》

《APEX英雄》

《決勝時刻：黑色行動7》

《決勝時刻：現代戰域》

《CS2》

《FC26》

《餓狼傳說 群狼之城》

《聯盟戰棋》

《PUBG絕地求生》

《絕地求生M》

《英雄聯盟》

《要塞英雄》

《快打旋風6》

《鬥陣特攻》

《虹彩六號：圍攻行動X》

《鐵拳8》

《Trackmania》

《FreeFire》

《穿越火線》

《王者榮耀》

《Rocket League》

《無盡對決》（同時也會舉辦《無盡對決》女子賽）

《Chess》

(Credit:Esports World Cup)

從今年 7 月 6 日開始，一路持續到 8 月 23 日的七週 EWC2026 賽會期間，將有來自超過 100 個國家的 200 多個電競俱樂部、超過 2000 名電競選手將齊聚一堂，爭奪今年高達 7500 萬美元（23.7 億元）新台幣的總獎金池。而這其中，3000 萬美元（約 9.5 億元新台幣）是俱樂部排名獎金池，這個賽會的俱樂部積分冠軍將能獨得 700 萬美元（約 2.2 億元新台幣），對此電競世界盃基金會（EWCF）執行長 Ralf Reicherf 就表示，雖然每款遊戲都會誕生各自的冠軍，但 EWC 最後只會有一個橫跨各個遊戲領域的終極冠軍俱樂部。

(Credit:Esports World Cup)

此外，25 個錦標賽將共同獲得 3900 萬美元的競賽獎金池（約 12.3 億新台幣），而剩餘 600 萬美元（約 19 億元新台幣）則將分配給各個賽事的 MVP 獎項與 EWC 資格賽獎金池，讓全球電競俱樂部都已經開始摩拳擦掌，準備一起廝殺、競爭 7500 萬美元超高獎金池了。