2026需求噴發！輝達傳向台積電大舉追單 200萬顆H200瞄準中國AI商機

隨著美國政府放寬出口限制，輝達正積極布局中國AI市場。

隨著美國政府放寬出口限制，輝達正積極布局中國AI市場。《路透社》獨家報導，據消息人士透露，中國各大科技巨頭已向輝達釋出2026年超過200萬顆H200晶片的龐大訂單需求，然而面對僅70萬顆的現有庫存，輝達傳出已向代工合作夥伴台積電洽談追加訂單，預計最快將於2026年第二季開始在台積電4奈米製程投片。

此舉顯示輝達在推進Blackwell與Rubin等新一代架構的同時，仍須透過擴大前代Hopper架構的產能，來平衡全球供應鏈壓力與中國市場的強勁胃口。

目前輝達已初步擬定對中國銷售策略，預計每顆H200晶片定價約2.7萬美元（約新台幣84.7萬元），8卡模組單價140萬人民幣（約新台幣637萬元）。儘管售價高於先前的降規版H20，但由於H200效能大幅提升達6倍，且價格比非官方的黑市管道更具競爭力，吸引了包含字節跳動在內的中國網路巨頭考慮投入約新台幣4396億資金進行採購。輝達首批H200現貨預計將在2026年農曆春節前夕送達客戶手中，藉此搶佔市場先機。

儘管市場需求熱絡，但這筆貿易仍籠罩在高度的政策不確定性下。雖然川普政府已允許H200在加徵25%費用的前提下出口，但北京當局對於是否放行仍持觀望態度，擔憂過度依賴美商晶片將壓抑中國本土半導體產業成長。

目前中國官方正研議可能的配套措施，例如要求企業在採購H200同時，必須綑綁採購特定比例的國產晶片。對於輝達而言，如何在維護國家安全合規的同時，有效分配台積電產能以應對競爭激烈的中國市場，將是未來2年最重要的經營挑戰。

