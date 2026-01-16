2026震撼彈！擁40萬粉...G罩杯饒舌歌手下海拍AV 片商親揭奇葩原因

TikTok擁有40萬粉絲的饒舌歌手RINOA宣布進軍AV界，被視為2026年最大物之一。（圖／取自RINOA IG）

日本有許多女性會從事AV女優行業，不外乎為了賺快錢，但知名網紅或藝人下海實屬少見。近日一名坐擁40萬粉絲的饒舌女歌手RINOA正式宣布出道，並與知名片商 IDEAPOCKET（IP社）合作，在日網引發軒然大波，對此AV達人「一劍浣春秋」也發文評論，直言挑戰不小。

RINOA在2022年初到，創作風格以「性愛」與「身為女人」為主題，搭配G罩杯與水蛇腰，迅速在TikTok上累積40萬粉絲，卻在近日無預警宣布踏入AV界，讓粉絲相當震驚。本人也在社群上發文吐心聲，表示從小就迎合社會中「理想女性」形象，對此感到相當壓抑，因此透過音樂表達自我，延伸自己的世界觀，但也坦言對於這次轉換跑道還是有種奇妙的感覺。

片商IDEAPOCKET則在宣傳中大膽表示，RINOA之所以投入AV產業，是因為性慾實在太強，過往大膽創作的她，希望透過不同方式展現女性魅力與解放感官。

AV達人「一劍浣春秋」則表示，RINOA擁有40萬粉絲，已經是知名網紅的號召力，片商才會大手筆用專屬合約簽下，並且封面也都融入唱片風格，劇照也放上過往作品歌詞。不過一劍浣春秋認為，RINOA有個隱憂，就是封面明顯有修過，本人在片中的樣貌明顯沒有那麼精緻，再來是號稱天然的胸部，似乎也有動過刀的痕跡，此外其經紀公司為Seeds-Pro，是一家歷經重組、改名的經紀公司，代表人還是前女優佐倉絆，也因此可以看到佐倉絆在推特上大力宣傳，卻也面臨只許成功不許失敗的壓力。

