2026非常關鍵！賴清德盼朝野合作、社會團結
[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（5）日接見「中華民國進出口商業同業公會全國聯合會」，致詞時重申2026年非常關鍵，要在既有基礎上持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積，期盼朝野合作、社會團結，凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進。
賴清德致詞時表示，很高興在新年開始即與進出口產業的先進齊聚，針對台灣經貿發展方向交換意見，同時也感謝對於台灣經濟發展的貢獻。並表示進出口業長期站在經貿第一線，為台灣走向世界、也讓世界走進台灣，是國家社會經濟發展最大的動力。也感謝進出口商業同業公會全聯會持續扮演產業與政府間的重要橋梁，透過務實建言與積極參與，協助政府因應各項挑戰，共同為產業開拓更大的國際空間。
賴清德提到，2025年全球經濟充滿變化及挑戰，根據「國際貨幣基金」（IMF）預估，全球經濟成長率為3.2%；而台灣在全體國人的共同努力下穩健成長，主計總處預估台灣的經濟成長率將高達7.37%。此外，隨著AI與高效運算等需求增加，台灣的出口表現更加亮眼，截至去年11月，我國出口規模已接近5785億美元，寫下歷史新高，充分顯示台灣在全球市場中具高度競爭力與產業動能。
賴清德說，這些成果來自一代代先進的耕耘累積；以「一卡皮箱走天下」的拚搏精神拓展全球市場，並引進新技術、深耕新興市場，不只形塑出台灣務實可靠、值得信賴的國家形象，也讓我國成為全球供應鏈中不可或缺的重要一員。
賴清德強調，面對當前全球供應鏈重組、美國關稅政策調整以及數位轉型、淨零轉型、地緣政治風險等各項挑戰，政府一定會持續做產業最堅實的後盾。
賴清德也提到，政府透過「投資台灣三大方案」以及強化經濟與國土安全韌性的相關措施，支持企業強化體質、提升供應鏈韌性，穩定產業布局。目前經濟部已推動460億元的「出口供應鏈支持方案」，提供研發轉型補助、外銷貸款、信用保證與爭取海外訂單等措施來強化企業資金彈性，提升技術能量。政府也通過116億元的「中小微企業多元振興發展計畫」推動數位轉型、淨零轉型以及拓展通路，並搭配普惠金融貸款、租稅優惠及信保機制等措施，讓更多企業能跟上國際趨勢、提升整體競爭力。
賴清德重申，2026年非常關鍵，要在既有基礎上持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積，期盼朝野合作、社會團結，凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進。未來政府將持續深化國際經貿合作，拓展多元市場，並持續傾聽產業界的心聲，讓政策規劃更貼近實際需求，與業界一起降低外在風險、掌握新契機，讓台灣在全球供應鏈之中站得更穩、也走得更遠。
