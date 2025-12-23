2026非科技熱門ETF接棒 電力金融後勁強
【記者柯安聰台北報導】美「創世紀計劃」，啟動2026年新AI受惠板塊浮現，包括目標10年內，由美國能源主導科學與工程主導力翻倍，直接帶動先進核能、核融合與電網現代化投資加速；同時，象徵經濟軟實力的金融，受惠川普監管環境放寬、貨幣政策寬鬆與企業併購和IPO等資本市場活動升溫，金融創新蔚為投資主流，訴求數位支付等金融股將大行其道，吸引下半年來相關主題ETF買氣火紅。
根據集保最新統計，2025下半年以來，全球股市受惠AI上漲，海外股票ETF整體投資氣氛樂觀，各類主題ETF獲不少投資人青睞，掀起市場新一輪強勁買氣，追捧各類主題式ETF淘金，其中，下半年來申購人數增加最多的，包括新光美國電力基建(009805)、元大航太防衛科技(00965)、富邦NASDAQ(00662)、中信日本商社(00955)、國泰數位支付服務(00909)，及元大S&P500(00646)等6檔，受益人數成長逾萬人以上，吸引約9.6萬新戶投資人搶買；另外，下半年海外熱門主題ETF中，新光009805、富邦00662、中信00955、國泰00909、元大00646以及統一00757等6檔，下半年來買氣持續湧進，截至12/19止，受益人數都創歷史新高。
券商財富管理主管表示，今年以來，國人投資ETF呈二刀流，上半年有主動式ETF冒出頭，下半年換海外主題式ETF扛起半邊天，海外主題式ETF與主動式分庭抗禮，反映2025年投資氣氛熱絡，在AI大趨勢帶旺下，包括像電力、國防軍工、日本商社、數位支付等，儘管是以非科技類型，但產業趨勢卻契合AI產業化商機、部分利基市場更供不應求、產能短缺越顯嚴重，加上像電力、國防、金融等利基產業，受惠川普政府今年來在「核能復興」、「創世紀計劃」及「穩定幣」等眾政策支持下，預料2026年相關商機將更蓬勃發展，值得投資人持續關注。
新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，美國政府最新啟動「創世紀計劃」，是美國政府啟動新一項國家級AI科研計劃，這項計劃被比擬為「曼哈頓計劃」，目標在10年內將美國科學與工程生產力「翻倍」。美能源部長Chris Wright強調，此任務將鎖定「美國能源主導權」直接帶動先進核能、核融合與電網現代化投資加速，為美國AI科學革命鋪平電力命脈。
根據Bloomberg新能源12月發布《全球電網投資報告》指出，2025年全球電網資本支出可望首度突破4700億美元，為連續第2年維持雙位數成長態勢，其中，美國擁有電網投資額達1150億美元，佔全球總額的1/4，為全球最大電網投資區域，由於近年來，再生能源併網進度緩慢，AI資料中心用電需求如吃電怪獸，但美國現行電網卻陳年老舊、極欲進行更換升級，供需失衡不僅造成美國面臨缺電危機，未來更得面對高昂電價，帶動美國電力設備與基建產業鏈將持續受惠、核能發電及能源基建股長線發展商機相當龐大。
新光美國電力基建ETF投資範圍涵蓋電力公用、核能發電、智慧電網、工程基建等熱門板塊，12月該指數最新定審結果出爐，成分股新加入布魯姆能源(Bloom Energy，BE-US)，為美國固態氧化物燃料電池領導廠商，能提供24小時不間斷的現場發電，不受極端氣候或電網故障影響，為美國城市電網提供分散式與備援電力。
台新投信表示，009805成份股掌握核能、電網兩大利基題材、投資純度高，坐擁2026年美國核電紅利的風口浪尖上，建議投資人布局電力基建ETF，宜從長線投資著手，未來有機會隨AI股跟漲，同時，採分批或定期定額方式進場，可以分散市場波動風險，在電力科技新時代趨勢浪潮帶動下，捕捉美國最完整的電力長線成長潛利。（自立電子報2025/12/23）
