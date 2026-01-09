2026韓劇推薦25部：金宣虎&高允貞《愛情怎麼翻譯？》、金惠奫《今天開始是人類》 | BAZAAR

PHOTO CREDIT: Netflix、MBC

2026韓劇推薦片單出爐（持續更新）！今年多位量級演員帶著觀眾期待值超高的韓劇回歸，像是，金宣虎&高允貞《愛情怎麼翻譯？》、池晟《法官李漢英》、IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》、全智賢&池昌旭、《人類X九尾狐》、宋慧喬&孔劉《慢慢地，强烈地》，以及等了又等，由李棟旭主演的《殺人者購物中心2》等。你也等不及要用韓劇開啟精彩的2026年了嗎？以下25部韓劇一定能成為你最好的陪伴。

2026韓劇推薦1：《愛情怎麼翻譯？》

播出日期：1月16日

領銜演員：金宣虎、高允貞

Netflix全新原創韓劇《愛情怎麼翻譯？》由《紅丹心》導演柳英恩執導，並找來《德魯納酒店》、《還魂》的洪氏姊妹洪定恩、洪美蘭聯手操刀劇本，以「語言」作為切入點，展開一段既浪漫又帶點現實溫度的愛情故事。

劇情圍繞由金宣虎飾演的口譯員周浩鎮展開──他是精通英語、西班牙語、日語等多國語言的語言天才，擅長在國際場合精準轉譯每一句話，卻對「人心的情感語言」始終拿捏不準。而高允貞則飾演韓國頂流女演員車茂熙，長年活在鎂光燈與輿論之中，看似光鮮亮麗，內心卻有著難以對外言說的孤獨。當兩人因工作相遇，一個負責「翻譯世界」，一個習慣被世界解讀，他們在一次次錯位、誤解與重新理解之中，逐漸發現──真正困難的，從來不是語言本身，而是如何把愛意好好說出口。

2026韓劇推薦2：《法官李漢英》

播出日期：1月2日

領銜演員：池晟、朴喜洵、元真

韓劇《法官李漢英》是一部結合法律、權力與重生抉擇的現實系法庭劇，故事從一場「錯誤人生」被迫按下重來鍵開始。由池晟飾演的李漢英，出身地方大學，父母經營廢品回收場，背景平凡卻心懷野心。為了在司法體系中向上流動，他選擇成為大型法律事務所「海涅」的女婿，一步步捲入請託審判與利益交換，用不公的判決換取地位與資源，也逐漸迷失了身為法官的初衷。直到某天，他發現自己的選擇間接害了最親近的人，決心抽身，卻反遭設局、含冤身亡。

2026韓劇推薦3：《21世紀大君夫人》

播出日期：上半年

領銜演員：IU、邊佑錫

韓劇《21世紀大君夫人》以罕見的「21 世紀君主立憲制」大韓民國為舞台，描繪一段顛覆階級與命運的浪漫故事。由 IU 飾演的女主角，表面上擁有財富、地位與世俗眼中的一切，卻始終被「平民身分」所困，在權力結構中始終無法真正被選擇；而邊佑錫飾演的皇子，生來尊貴，卻因皇室體制與象徵性身份，被剝奪了選擇人生與愛情的自由。一個什麼都有卻得不到認可，一個什麼都不能擁有卻被迫站在高處，兩人在現代王權與資本交織的現實中相遇，逐步撕開制度溫柔表象下的殘酷限制，也在彼此身上找到突破命運的可能。《21世紀大君夫人》不只是愛情劇，更像是一則關於身分、權力與「誰有資格決定人生」的當代寓言。

2026韓劇推薦4：《再婚皇后》

播出日期：下半年

領銜演員：申敏兒、李鍾碩、朱智勛、李世榮



《再婚皇后》是 Disney+ 的原創韓國浪漫奇幻史詩劇，改編自全球超高人氣的同名網絡小說與網路漫畫作品。故事以歐式宮廷為背景，揉合政治鬥爭、愛情復仇與身份重塑等元素，呈現一段關於失去、反擊與重新出發 的壯闊情感旅程。

劇中女主角娜菲爾是東大帝國受到百姓愛戴、聰慧優雅的皇后，原本與皇帝索本修維持著看似穩定的婚姻，卻因皇帝愛上情婦而被下令離婚，讓她的生活瞬間瓦解。面對背叛，娜菲爾並未選擇沉淪，而是大膽掌控自己的命運：她提出條件──離婚同時允許與西王國的 王子海因里 再婚，開啟一場 政治聯盟與情感較量並存的全新篇章。隨著娜菲爾與海因里彼此靠近，她不僅要在宮廷權力的浪潮中重拾尊嚴，更要面對複雜情感與殘酷現實，展開一段既華麗又心碎的旅程。

2026韓劇推薦5：《臥底洪小姐》

播出日期：1月17日

領銜演員：朴信惠、高庚杓



《臥底洪小姐》故事發生在 1990 年代末金融危機前後的韓國，講述優秀但只懂工作的證券監察官洪金寶為了調查一家資金流動可疑的證券公司，利用自己天生的娃娃臉優勢，偽裝成 20 歲的基層女職員潛入公司執行臥底任務。她在這個角色中不僅要小心收集證據，揭露金融不法行為，還要應對荒誕又搞笑的職場挑戰、人際關係和身分掩飾所帶來的各種困境。

朴信惠飾演的洪金寶在劇中一人扮演兩種身份：冷靜果敢的 35 歲金融監督官和外表青澀的 20 歲新進職員，這種身份轉換成為劇情的核心張力來源。在埋首調查與融入新同事生活的過程中，她也將面對職場陰謀、友情甚至可能萌芽的愛情，展現一場既緊張刺激又溫馨幽默的職場諜對諜故事。

2026韓劇推薦6：《賭金》

播出日期：上半年

領銜演員：朴寶英、金聖喆

《賭金》是韓國 OTT 平台 Disney+ 預計於 2026 年上線的原創犯罪懸疑劇集，由電影《殺人者的記憶法》、《屍落之城》編劇黃祖允與電影《機密同盟》、電視劇《搜查班長1958》導演金成勛攜手打造。故事以一起牽動 600 億韓元來歷不明的金條走私案為核心，描繪人物在貪欲、背叛與求生之間的激烈碰撞，並一步步揭開深藏在金錢背後的真相。

劇情從一名出生於偏遠小鎮、在機場擔任安檢員的女子金熙珠開始展開。她因為偶然與走私組織的金條牽扯上關係，被捲入一場錯綜複雜的黑暗局勢之中，不只成為警方、黑幫與走私集團追捕的對象，更在慾望與生存的拉扯下，逐漸被金錢的誘惑所驅動。隨著事件層層推進，熙珠必須與過去的連結、深藏的秘密以及各方勢力周旋，展開一段充滿緊張追逐、心靈掙扎與人性考驗的旅程。

2026韓劇推薦7：《杜奧女士》

播出日期：待定

領銜演員：申惠善、李浚赫



《杜奧女士》劇情圍繞申惠善飾演的金莎拉展開。她表面上是高級時尚品牌的亞洲區總代表，在上流圈中擁有高知名度，但她的過去與真實背景卻成謎。某日她意外捲入一宗命案，隨著調查深入，金莎拉曾經隱藏過的多重身份、複雜人生與真相一點一滴被揭開，在光與影之間展現出矛盾與危險的雙面世界。

與她對峙的是李浚赫飾演的朴武京，他是首爾地方警察廳重案組的刑警，憑著強烈的執著與敏銳的觀察力立足於破案前線。當他負責調查與金莎拉有關的命案時，不只是追查事實，更一步步挖掘出金莎拉背後的層層秘密，讓兩人的關係在追尋真相的過程中充滿緊張與對抗。

2026韓劇推薦8：《魅惑》

播出日期：下半年

領銜演員：秀智、金宣虎

《魅惑》劇情核心圍繞一位神秘女子宋貞華（其實是吸血鬼）與貧窮畫家尹以浩之間錯綜複雜的關係，以及隨著他們互相靠近而逐漸揭露的深層秘密與情感糾葛。故事設定在 1930 年代的京城背景下，畫家尹以浩受人委託為南門賓館的主人宋貞華繪製肖像，然而貞華身上藏有許多不尋常的過去和祕密，引發一連串超自然與心理懸疑的事件。隨著尹以浩進入這個異於常人的世界，他不僅要面對外在的危機，更被捲入宋貞華深邃而魅惑的命運之中，在揭開真相的過程中彼此的情感也逐步交錯，形成一場扣人心弦的奇幻旅程。

2026韓劇推薦9：《人類X九尾狐》

播出日期：待定

領銜演員：全智賢、池昌旭

《人類X九尾狐》是一部結合奇幻、愛情與人性拉扯的韓國電視劇，故事圍繞在人類世界與九尾狐族之間長久以來的界線與衝突展開。全智賢飾演的角色表面是冷靜理性的存在，實際上卻背負著非人身分與漫長歲月的秘密；池昌旭則飾演捲入這場命運交會的人類男子，原本過著再普通不過的生活，卻因一場意外踏入九尾狐的世界。隨著兩人逐步靠近，隱藏在都市日常下的異族真相、禁忌情感與殘酷選擇也一一浮現，在愛與生存之間，他們必須回答的核心問題只有一個──當人類與九尾狐相愛，究竟要犧牲的是誰的世界。

2026韓劇推薦10：《The Wonder Fools》

播出日期：上半年

領銜演員：朴恩斌、車銀優

《超能路人甲》是一部把「平凡人生」與「超能力失控」巧妙結合的都會奇幻影集。故事設定在看似再普通不過的日常社會中，一群原本毫不起眼的「路人甲」，在某個無法解釋的契機下突然覺醒超能力，卻完全沒有成為英雄的準備。朴恩斌飾演的角色殷彩妮聰明理性，習慣隱身在人群中觀察世界，卻被迫面對能力覺醒後的人生失序；車銀優則飾演外表完美、內心卻同樣迷惘的李運政，兩人在意外交會後，捲入一連串看似荒謬卻逐步升溫的事件。隨著能力曝光、日常崩解，這群「不想成為主角的人」必須在友情、責任與自我選擇之間，重新定義什麼才是真正的英雄。



2026韓劇推薦11：《鬼謎東宮》

播出日期：待定

領銜演員：南柱赫、盧允瑞

《鬼謎東宮》是一部結合宮廷權謀、靈異懸疑與黑暗奇幻氣息的古裝劇集。故事以籠罩在世子宮中的不祥詛咒為開端，王室接連出現無法解釋的異象，使整個東宮陷入恐懼與猜忌之中。擁有穿梭鬼界能力的具天，被視為能與另一個世界對話的關鍵人物；而身懷祕密的宮女生姜，則似乎與詛咒本身有著難以切割的關聯。兩人在王命之下聯手調查真相，逐步揭開鬼界與人間交疊的禁忌歷史，也發現詛咒背後牽動的不只是亡魂，更涉及被掩埋的權力鬥爭與人性黑暗。隨著真相逼近，東宮不再只是王權象徵，而成為生者與亡者、真相與謊言交錯的危險之地。

2026韓劇推薦12：《Variety》

播出日期：待定

領銜演員：孫藝珍、曹柔理

《Variety》在講的是以 K-POP 產業為舞台、深度描繪權力與慾望交織關係的心理寫實劇集。故事聚焦於打造頂尖偶像團體的娛樂公司代表，與緊追其後、情感極端而失控的狂熱粉絲之間微妙又危險的共生關係。孫藝真飾演站在產業頂端的關鍵人物，冷靜精準地操盤明星、流量與輿論；曹柔理則代表被舞台光芒吸引、逐步陷入情感依附的年輕世代。隨著偶像被神話、私生活被消費，崇拜逐漸扭曲為佔有，愛與控制、支持與傷害的界線變得模糊。《Variety》透過娛樂工業的華麗外殼，揭開粉絲文化背後潛藏的孤獨、渴望與失衡心理，直視名氣所引發的集體瘋狂與人性陰影。

2026韓劇推薦13：《給我充電吧》

播出日期：待定

領銜演員：金英光、蔡秀彬

《給我充電吧》故事描寫一名因事故而裝上人工心臟、必須依賴能源才能維持生命的男人，與一位天生擁有「充電能力」的女人之間意外相遇的命運連結。金英光飾演的角色外表冷靜克制，內心卻長期活在對生命倒數的焦慮中；蔡秀彬則飾演看似平凡、卻能為他人補充能量的女子，隨著兩人距離拉近，單純的「充電」逐漸演變成情感依賴與心靈修復。在科技與人性之間，《給我充電吧》探問的是：當生命需要被維持，真正讓人活下去的，究竟是能源，還是愛。

2026韓劇推薦14：《這糟糕的愛情》

播出日期：待定

領銜演員：丁海寅、賀營

《這糟糕的愛情》故事從一名因意外失去記憶的檢察官開始，她醒來後發現世界全然陌生，身邊卻出現一名自稱是她男朋友的拳擊教練。丁海寅飾演的角色溫柔卻帶著難以言說的隱情，而賀營飾演的女主角則在理性與直覺之間動搖不已。兩人被迫展開同居生活，在日常相處中逐步累積親密感，也不斷碰觸被遺忘的過去與可能改寫命運的真相。隨著記憶碎片慢慢浮現，愛情究竟是重新愛上的選擇，還是早已注定的重來一次，成為這段關係最棘手、也最動人的問題。

2026韓劇推薦15：《殺人者的購物中心2》

播出日期：下半年

領銜演員：李棟旭、金慧峻

《殺人者的購物中心2》延續第一季高張力的生存節奏與黑市世界觀，第二季故事全面升級，購物中心不再只是隱藏於暗網中的武器平台，而是逐漸浮出水面的危險核心。隨著過去留下的線索被一一挖開，角色們必須直面更龐大的組織勢力與更殘酷的獵殺規則，信任與背叛的界線愈發模糊。這一季不只擴展了「購物中心」背後的運作真相，也進一步放大人性在極端情境下的選擇與代價，讓生存不再只是逃命，而是一場無法回頭的對決。

2026韓劇推薦16：《恩愛的盜賊大人》

播出日期：1月3日

領銜演員：南志鉉、文相敏

《恩愛的盜賊大人》以朝鮮時代為背景，融合宮廷權力、階級矛盾與浪漫情感，描繪一段在黑夜中悄然生長的正義與愛情。南志鉉飾演的洪恩祖，出身卑微卻自幼受父親悉心教養，在家道中落後成為惠民署醫女，親眼見證底層百姓的苦難，於是化身民間傳說中的「吉童」，暗中盜取權貴糧藥救助弱者。文相敏則飾演刻意隱藏鋒芒的道月大君李烈，外表放浪不羈，實則聰慧敏銳，遊走於捕盜廳與王族身分之間。當行俠仗義的盜賊與假裝閒散的王族意外交會，兩人從試探、防備到並肩而行，在權力陰影與人心算計中逐步靠近，也讓這段原本不該存在的關係，成為動搖體制的關鍵火花。

2026韓劇推薦17：《雖然從今天開始是人類》

播出日期：1月16日

領銜演員：金惠奫、羅門

《今天開始是人類》故事圍繞一名始終抗拒成為人類的九尾狐，她對人類世界充滿距離感，寧可保持超然，也不願踏入情感牽絆；偏偏命運安排她遇上極度自戀、活在鎂光燈與掌聲中的足球明星，自我中心到近乎荒謬。兩人從價值觀到生活節奏都南轅北轍，卻在一次次衝突與誤會中，被迫拉近距離。當九尾狐逐漸理解「成為人類」不只是失去能力，也可能意味著學會去愛，而這位只懂得愛自己的明星，是否能為她學會真正的共感與成長，成為這段歡喜冤家羅曼史最關鍵的轉折。

2026韓劇推薦18：《理事長和我的祕密關係》

播出日期：1月17日

領銜演員：崔振赫、吳漣序



《理事長和我的祕密關係》劇情聚焦一名將事業視為人生唯一優先選項的不婚主義女性，她理性、自律，對感情始終保持距離，卻在一場突如其來的意外中，與一名陌生男子產生短暫交集，並因此懷孕。原以為只是人生中的失序插曲，卻在重返職場後發現，對方竟然是自己任職企業的新任理事長。身分差距、權力結構與未公開的關係，使兩人被迫在祕密與現實之間周旋，也牽動周遭人物各自的立場與慾望。

2026韓劇推薦19：《慢慢地，强烈地》

播出日期：待定

領銜演員：宋慧喬、孔劉、李荷妮、金雪炫、車勝元



《慢慢地，強烈地》故事描寫兩個在各自人生階段中早已學會克制與沉默的成熟靈魂，在看似平靜的日常裡再次相遇。宋慧喬飾演的角色內斂而堅韌，長年將情感收進生活縫隙中；孔劉則飾演帶著傷痕與溫度的男子，對世界保持距離，卻仍渴望被理解。兩人之間沒有轟烈開場，而是在陪伴、對話與一次次無聲靠近中，慢慢累積出無法忽視的情感張力。

2026韓劇推薦20：《Siren》

播出日期：2月16日

領銜演員：朴敏英、魏化儁



《Siren》改編自1999年日本富士電視台經典懸疑劇《冰的世界》，由金哲珪執導、李英編劇，朴敏英、魏化儁與金正賢等主演。

這部劇講述一段驚悚懸疑邂逅愛情的故事：女主角是一名表面魅力迷人、但背後捲入一連串神秘死亡與保險案件的危險女子，而男主角則是追查這些案件的調查者。在試圖揭開真相的過程中，這個男人不僅逐步發現她隱藏的秘密，還在逼近危機的同時逐漸被她深深吸引。兩人之間的關係在真假懸疑、信任與欲望之間交錯展開，既有危機四伏的追查，也有難以抵擋的情感拉扯，編織出一場懸疑與愛情共舞的故事。

2026韓劇推薦21：《Climax》

播出日期：上半年

領銜演員：朱智勛、河智苑



《Climax》故事設定在韓國龐大的權力核心圈：財閥與娛樂圈交錯的世界，講述一對看似完美、實則充滿野心的夫妻如何在權力競爭中展開激烈生存戰。男主角方泰燮（朱智勛飾）原本是個平凡的檢察官，結婚後憑著妻子秋尚雅（河智苑飾）──曾是韓國頂級女星的光環，一夕之間躍升為明星檢察官並踏入政壇；兩人為了各自登上人生巔峰，不僅在公開場面上互相扶持，私底下也在利益與權力的拉扯中互相利用與較勁。

劇中還有潛藏在泰燮身邊的重要情報員黃真媛（Nana飾），她掌握著能夠揭露權力卡特爾黑暗面的「潘朵拉盒子」；以及財閥WR集團的繼承權之爭──由吳正世飾演的長子權鍾旭與車珠英飾演的會長第二任妻子李亮美，他們的加入讓這場原本聚焦夫妻野心的權力遊戲更添複雜與危機。

2026韓劇推薦22：《未婚男女的效率戀愛》

播出日期：2月28日

領銜演員：韓志旼、朴成焄



《未婚男女的效率戀愛》由李在勳執導、韓志旼與朴成焄領銜主演。劇情聚焦在現代未婚職場女性李宜瑛身上——她在事業上能力出眾、受到同事信賴，但在感情世界裡卻始終停滯不前，直到決定打破自己的舒適圈，踏上人為安排的相親之路。在這個過程中，她先後遇見兩位性格與魅力截然不同的男子：一位是溫柔穩重、夢想共築家庭的木工工作室代表宋泰燮，另一位是自由奔放、率性直率的年下男申志洙。隨著與這兩人之間的互動越來越深，李宜瑛在被吸引、困惑與掙扎之間，逐步去理解什麼才是真正適合自己的愛情。

2026韓劇推薦23：《今天也售罄了》

播出日期：上半年

領銜演員：安孝燮、蔡元彬、金汎



《今天也售罄了》劇情圍繞兩位全心投入工作卻忽略自我的主角展開。安孝燮飾演的馬修·李是一位身兼三職的農夫，他經營著世界上唯一生產「奇蹟原料」的農場，同時也是一家天然化妝品原料公司的代表與研發研究員，每天忙得不可開交。蔡元彬飾演的譚藝珍是電視購物台的頂級導購主持人，每每創下商品完售紀錄，為了壓縮睡眠時間全力工作，結果患上了重度失眠症。

兩人在日以繼夜的互動中逐漸發現彼此內心深處的脆弱與真實，從最初的歡喜冤家關係，到互相療癒對方的傷口，在忙碌生活與情感裂縫之間萌生出溫暖又治癒的浪漫情愫。劇情融合了日常幽默、職場生活與愛情元素，描繪出現代人追求夢想與幸福的甜蜜故事。

2026韓劇推薦24：《隱袐的監察》

播出日期：4月25日

領銜演員：申惠善、孔明、金材昱



《隱袐的監察》劇情聚焦於兩個性格迥異的主角：申惠善飾演的朱仁雅是公司監察室室長，外表冷靜幹練、內心藏有祕密、做事嚴謹到不容一絲鬆懈；孔明飾演的盧基準則是曾經是大企業審計部門的王牌，卻因緣際會被降職，成為公司內部紀律維護負責人。兩人因工作關係被迫合作——監視並處理公司內部千奇百怪的男女戀愛糾葛，過程中從最初的互相摩擦、對立，到逐漸產生微妙的情感牽引與職場化學反應。

同時，劇中還穿插了金材昱飾演的財閥三代副會長全在烈與洪華蓮飾演的秘書朴雅靜的情感線，描繪出多條辦公室與情感交織的故事線，將職場鬥智、浪漫互動與人物內心世界融為一體，打造出一部既有職場喜劇節奏又帶有羅曼史魅力的作品。

2026韓劇推薦25：《柔美的細胞小將3》

播出日期：上半年

領銜演員：金高銀、金載原



《柔美的細胞小將3》延續人氣韓劇 《柔美的細胞小將》 的溫柔浪漫與細膩節奏，聚焦於女主角柔美（金高銀飾）在經歷前兩段感情後，如何與她 體內活潑可愛的各種細胞們一起成長、共鳴與重拾愛情 的故事。這一季裡，已成為人氣作家的柔美迎來了全新的篇章──她不僅在工作上實現夢想，在感情世界中也遇到了心動的「馴鹿」，這位既成熟體貼又讓她心境安定的年下男，讓柔美再次掀起 心動的悸動與期待。隨著細胞村重新展現活力，食慾細胞、愛情細胞、理性與感性細胞等一如既往地陪伴她處理日常瑣事與情感起伏，透過幽默又貼近現實的方式展現 戀愛、成長與生活的小確幸，讓觀眾在笑聲與共鳴中感受柔美的甜柔世界。

＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載