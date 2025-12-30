2026韓國旅遊新指標！京畿道深度旅遊 僑村炸雞學校即將開課

記者李鴻典／台北報導

隨著台灣旅客赴韓旅遊次數逐年攀升，旅遊型態已從單純的首爾市區購物，轉向追求更具深度與獨特性的「近郊旅行」。環繞首爾、交通便利的「京畿道」，憑藉豐富的自然人文景觀與影視聖地優勢，成為現今最夯旅遊趨勢。不論是追隨韓劇熱點，或是體驗最新的手作文化，京畿道正以「深度停留」的魅力，擄獲台灣遊客的心。

台灣25-44歲的女性族群在規劃韓國旅遊時，越來越重視「體驗感」與「差異化」。（圖／翻攝自Let's go多彩京畿道）

京畿道旅遊趨勢：從「路過」到「深度停留」

台灣25-44歲的女性族群在規劃韓國旅遊時，越來越重視「體驗感」與「差異化」。京畿觀光公社也持續優化旅遊資訊，與台灣旅遊業者深度合作，將傳統文化如馬格利釀酒、辣椒醬製作等體驗融入行程；針對自由行遊客開發一日遊行程，從首爾出發僅需 1 至 1.5 小時車程，即可切換至完全不同的旅遊風景，讓「近郊旅行」成為來韓旅遊放鬆與療癒的首選。

韓劇迷必衝！朝聖《暴君的主廚》、《背著善宰跑》名場面 通通都在京畿道

京畿道加平郡向來是韓劇與綜藝節目的首選拍攝地。2025年話題韓劇《暴君的主廚》中，飾演米其林主廚的潤娥，留學場景正是在充滿異國風情的「小法國村 (Petite France)」與緊鄰的「小義大利村 (Pinocchio & Da Vinci)」拍攝。唯美歐式建築成攝影愛好者的天堂，更是台灣旅客拍攝「人生美照」必訪清單。

韓劇《背著善宰跑》雖已播畢，但熱度依然不減！劇中主角善宰家的經典藍色大門就位在水原，早已成為粉絲朝聖打卡熱門點。男女主角約會的「水原行宮洞」、結局的「華城東灘湖水公園」等場景，皆展現京畿道多樣化的浪漫氛圍，吸引無數戲迷前往重溫感動。

2026 亮點搶先看！「僑村炸雞學校」全新開幕 漢灘江夢幻夜景即將登場

韓國知名炸雞品牌「僑村炸雞 (Kyochon)」，將於京畿道烏山市設立「僑村1991炸雞學校」，預計2026年1月12日全新開幕，提供更具互動性與教育意義，遊客不僅能了解韓國炸雞的文化演進，還能親自體驗刷醬、炸雞的過程，將「吃炸雞」升級為有趣的五感體驗。

「僑村1991炸雞學校」，預計2026年1月12日全新開幕。（圖／京畿觀光公社駐台辦事處提供）

身為聯合國教科文組織世界地質公園的抱川市漢灘江，正積極籌備全新的「生態公園夜景及燈光秀」，預計於 2026 年 5 月正式對外公開（以官方公告為準）。喜愛大自然與光影藝術的旅客，絕不能錯過！

京畿觀光公社說，不論是尋找小資族的療癒輕旅行，還是追隨韓劇韓粽足跡尋找打卡點，京畿道豐富觀光資源，無疑已成為2026 年韓國近郊旅遊的熱門首選。

烏山 Kyochon 1991 炸雞學校體驗中心

開幕日：2026 年 1 月 12 日（星期一）

營運時間：全年無休 / 11:00~20:00

地址：烏山市東部大路436 號街55-18 (大型遊覽車可停)

容納人數：單次最少10 人~最多 150 人

（Honey Room 60 人、Soy Room 50 人、Red Room 40 人）

體驗時間：第一梯次11:00~最後梯次19:00(採預約制)

費用：18,000 韓圜（含VAT，旅行社專用價格）

結帳方式：可開立統一發票（不接受信用卡付款）

