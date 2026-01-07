2026韓女團、女歌手台灣演唱會資訊！金唱片Jennie、LE SSERAFIM、IVE、KiiiKiii、izna、FIFTY FIFTY…不斷更新
2026韓國女團、女歌手來台開唱資訊一次看！ITZY將於6月首度在高雄巨蛋開唱；i-dle將唱進臺北大巨蛋舞台；TWICE於3月登上臺北大巨蛋連唱兩場！金唱片頒獎典禮卡司公開，參與的女團歌手包括Jennie、LE SSERAFIM、IVE、KiiiKiii、izna等，其他將登台的女團包括FIFTY FIFTY、QWER、ifeye；還有以個人之姿登台的玟星、HANRORO、男女混聲團體KARD！2025韓女團、歌手演唱會最新資訊、售票日期、票價一次掌握！
全台演唱會攻略
●【全部】2026全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】SJ、TXT、SEVENTEEN CxM、ATEEZ、CNBLUE⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、i-dle、ITZY、QWER、玟星⋯不斷更新
●【華語】王心凌、戴佩妮、江蕙、魏如萱、頑童MJ116⋯演唱會懶人包
●【東洋】King Gnu、ONE OK ROCK、tuki.、中島美嘉、藥師寺寬邦⋯追星必看
●【歐美】OneRepublic、西城男孩、卡倫史考特⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】俞利、金世正、李棟旭、崔振赫、立花裕大⋯訪台資訊
2026 FIFTY FIFTY｜Let’s Play Twenty Party
●演出日期：2026/01/10（六）
●演出地點：WESTAR
●售票時間：2025/12/14（日）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$4,280（VVIP）/ $4,080（VIP）/ $3,280（GA）/ $2,140（身障席）
Moon Byul 玟星 CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI
●演出日期：2026/01/24（六）
●演出地點：臺北流行音樂中心 表演廳
●售票時間：2025/12/28（日）15:00 KKTIX
●演出票價：NT$5,800 / NT$4,600 / NT$3,800 / NT$3,200 / NT$2,900 (身障席) / NT$2,300 (身障席)
HANRORO LIVE 2026 IN TAIPEI
●演出日期：2026/01/31（六）17:00、20:00
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●演出票價：NT$2,600（Standard Seat）/ $2,400（Casual Seat）/ $3,000（Premium Seat）/ $3,200（Luxury Seat）/ $10,800（Box Seat，3人）
●售票網站：Billboard Live TAIPEI
2026 ifeye 1st FAN-CON in TAIPEI〈Blooming Valentine〉
●演出日期：2026/02/08（日）13:00
●演出地點：MOONDOG
●售票時間：2026/01/10（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$3,680／$2,880
QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI
●演出日期：
2026/02/14（六）17:00
2026/02/15（日）15:00 #加場
●演出地點：台北國際會議中心（TICC）
●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票
●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）
KARD 2026 WORLD TOUR〈DRIFT〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/02/21（六）19:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：
－2026/01/09（五）11:00（VIP套票）
－2026/01/09（五）12:00（一般售票）
●演出票價：NT$4,280／$3,880／$3,280／$2,880／$1,880
●售票網站：寬宏售票
2026 i-dle WORLD TOUR 《Syncopation》IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/07（六）
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI
●演出時間：
2026/03/20（五）19:00 #加場
2026/03/21（六）18:00
2026/03/22（日）18:00
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：
－LN會員預售：2025/12/02（二）11:00～23:59
－三星星粉保留席次：2025/12/02（二）11:00～12/04（四）11:00
－正式開賣：2025/12/04（四）11:00 拓元售票
●演出票價：
一般票 NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$1800／$3400（身障）／$2900（身障）／$2400（身障）／$1900（身障）／$1400（身障）／$900（身障）
VIP票 NT$8800
金所願 2026 KIM SO WON FANMEETING〈韶情〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）13:00、18:30
●演出地點：Clapper Studio
●售票時間：2026/01/18（日）12:00
●售票網站：遠大售票
2026 ITZY 3rd WORLD TOUR《TUNNEL VISION》
●演出日期：2026/06/27（六）
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
其他人也在看
2026演唱會資訊售票日期一次看！Rain、落日飛車、洪榮宏、DAY6、吳宗憲…（持續更新）
2025演唱會資訊售票日期一次看！劉德華10/31起至11/3在台北小巨蛋連唱4天，門票宣布將採「實名登記抽選制」杜絕黃牛，歌迷需在8/25至8/30登記報名，8/31公布抽選結果，中選者付費完成後才代表購票成功。 此外，韓團TXT、(G)I-DLE票價資訊公開，分為會員優先購和正式販售，粉絲務必記得售票時間！人氣男團Stray Kids宣布將於11/2、WayV則是於11/9來台開唱；K-POP拼盤演唱會「ECO L!VE CONCERT」邀請四組卡司少女時代TAEYEON、MAMAMOO的玟星、男團BTOB、NXD演出，門票抽選已開始；韓團方面還有SUPER JUNIOR、SHINEE KEY、泰民、aespa、Waterbomb音樂節⋯等等。 華語部分陳曉東、GALI、Ozone、楊乃文、徐佳瑩、蔡健雅、Energy⋯都將開唱！日本J-POP有宇多田光8/10、8/11連唱兩天，人氣樂團ONE OK ROCK登陸高雄、Travis Japan、SHE'S、w-inds.⋯登台；火星人布魯諾Bruno Mars也宣布9月將在高雄國家體育場開唱。身為粉絲的你當然不能錯過！ 以下蒐集整理了2025年重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 年前 ・ 15
2026粉絲見面會／立花裕大、崔誠允、VERIVERY、文佳煐、李棟旭…售票資訊懶人包
2025粉絲見面會資訊懶人包！今年有許多國外歌手、演員、偶像團體來到台灣，要和支持他們的粉絲見面！「少女時代」潤娥新劇《暴君的廚師》收視率節節高升，她也將來台與粉絲分享拍攝幕後故事！韓劇男神李鍾碩新作《瑞草洞》播畢展開巡迴粉絲見面會，11/16登台！Netflix影集《玻璃之心》佐藤健將展開亞洲巡迴見面會，11/1在台北TICC見粉絲；《牽牛與仙女》秋泳愚（秋英宇）也將於11月登台！即將入伍的韓國演員李宰旭、最近活躍於綜藝《大逃脫：The Story》中的演員呂珍九、偶像轉型演員的振永都將來台！以下蒐集整理了2025年重要粉絲見面會的相關資訊，包括見面會時間、地點、售票方式、票價等讓你輕鬆掌握最新資訊！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 年前 ・ 發表留言
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
悄悄當媽咪／獨家！彌月趴照片窖藏兩年 吳亞馨低調升格當媽
昔日以模特兒身分轉戰演藝圈的女星吳亞馨，2022年和圈外人結婚後，已淡出演藝圈約3年；近日吳亞馨的友人在社交平台上po了回顧照片，外界才知道她已經低調當媽咪了，兒子目前2歲大。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 9
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 6
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 59
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 38
87％像！柯文哲撞臉《絕廟騙局》泰國住持 網見外型驚呆：讓我很出戲
近日有網友在社群平台分享，在串流平台Netflix觀看泰國影集《絕廟騙局》，直言劇中一名和尚十分眼熟，直呼「好像常常在台灣看到他」，竟神似民眾黨前主席柯文哲，引起網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 37
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
「地獄廚神」戈登女兒結婚了！跟申敏兒同選Elie Saab婚紗，靈感來自兩位高人氣王妃
「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）二女兒荷莉拉姆齊（Holly Ramsay）在2025年底與英國奧林匹克金牌游泳運動員亞當佩蒂（Adam Peaty）完婚，並在近日曝光了婚禮花絮，並同步公開婚紗品牌，與同樣在十二月完婚的marie claire 美麗佳人 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 147
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 31
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 12
這張照片讓全網暴動！許光漢陶醉閉眼同框男神邊佑錫太犯規、社群狂洗版
男神許光漢日前現身金唱片擔任頒獎人，一身帥氣狀態在線、氣場穩定，站上舞台時完全是魅力直飆。但真正讓社群炸鍋的，是頒獎典禮結後台與社群時刻。先是那段在後台流出的撒嬌舞影片，許光漢毫無包袱地隨音樂擺動，表情又甜又鬆，瞬間讓粉絲集體融化，直接登上討論熱搜。接著...styletc ・ 2 小時前 ・ 發表留言
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 20
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 14
壯觀! 近百藝人錄民視過年特別節目 董事長王明玉同樂
生活中心／林詠琪、郭南宏 新北報導馬年即將到來，民視錄製過年特別節目，近百位藝人和表演團體，帶來精采歌舞和才藝表演，民視董事長王明玉也現身同樂，民視總經理廖季方更大秀精湛鼓技，振奮人心，主持人陳美鳳與白冰冰，特別跟富邦啦啦隊員一起大跳應援舞，陪觀眾歡樂過新年。民視 ・ 15 小時前 ・ 2
安心亞喪母拼命工作 嚐「媽媽的味道」 崩潰落淚
安心亞喪母拼命工作 嚐「媽媽的味道」 崩潰落淚EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 1