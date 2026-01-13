2026韓女團、女歌手台灣演唱會資訊！玟星、HANRORO、ifeye、QWER、KARD…不斷更新
2026韓國女團、女歌手來台開唱資訊一次看！ITZY將於6月首度在高雄巨蛋開唱；i-dle將唱進臺北大巨蛋舞台；TWICE於3月登上臺北大巨蛋連唱兩場！其他將登台的女團包括QWER、ifeye；還有以個人之姿登台的玟星、HANRORO、男女混聲團體KARD！2025韓女團、歌手演唱會最新資訊、售票日期、票價一次掌握！
Moon Byul 玟星 CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI
●演出日期：2026/01/24（六）
●演出地點：臺北流行音樂中心 表演廳
●售票時間：2025/12/28（日）15:00 KKTIX
●演出票價：NT$5,800 / NT$4,600 / NT$3,800 / NT$3,200 / NT$2,900 (身障席) / NT$2,300 (身障席)
HANRORO LIVE 2026 IN TAIPEI
●演出日期：2026/01/31（六）17:00、20:00
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●演出票價：NT$2,600（Standard Seat）/ $2,400（Casual Seat）/ $3,000（Premium Seat）/ $3,200（Luxury Seat）/ $10,800（Box Seat，3人）
●售票網站：Billboard Live TAIPEI
2026 ifeye 1st FAN-CON in TAIPEI〈Blooming Valentine〉
●演出日期：2026/02/08（日）13:00
●演出地點：MOONDOG
●售票時間：2026/01/10（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$3,680／$2,880
QWER (KR) 1ST WORLD TOUR《ROCKATION》in TAIPEI
●演出日期：
2026/02/14（六）17:00
2026/02/15（日）15:00 #加場
●演出地點：台北國際會議中心（TICC）
●售票時間：2025/10/18（六）11:00 ibon售票
●演出票價：TWD 5,600 / TWD 5,200 / TWD 4,800 / TWD 3,800 / TWD 3,200（全區對號入座）
KARD 2026 WORLD TOUR〈DRIFT〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/02/21（六）19:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：
－2026/01/09（五）11:00（VIP套票）
－2026/01/09（五）12:00（一般售票）
●演出票價：NT$4,280／$3,880／$3,280／$2,880／$1,880
●售票網站：寬宏售票
2026 i-dle WORLD TOUR 《Syncopation》IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/07（六）
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI
●演出時間：
2026/03/20（五）19:00 #加場
2026/03/21（六）18:00
2026/03/22（日）18:00
●演出地點：台北大巨蛋
●售票時間：
－LN會員預售：2025/12/02（二）11:00～23:59
－三星星粉保留席次：2025/12/02（二）11:00～12/04（四）11:00
－正式開賣：2025/12/04（四）11:00 拓元售票
●演出票價：
一般票 NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$1800／$3400（身障）／$2900（身障）／$2400（身障）／$1900（身障）／$1400（身障）／$900（身障）
VIP票 NT$8800
金所願 2026 KIM SO WON FANMEETING〈韶情〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）13:00、18:30
●演出地點：Clapper Studio
●售票時間：2026/01/18（日）12:00
●售票網站：遠大售票
2026 ITZY 3rd WORLD TOUR《TUNNEL VISION》
●演出日期：2026/06/27（六）
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
