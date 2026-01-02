2025韓女團、女歌手台灣演唱會資訊！BABYMONSTER、QWER、ITZY、i-dle、TWICE、Jennie…不斷更新

2025演唱會資訊售票日期一次看！劉德華10/31起至11/3在台北小巨蛋連唱4天，門票宣布將採「實名登記抽選制」杜絕黃牛，歌迷需在8/25至8/30登記報名，8/31公布抽選結果，中選者付費完成後才代表購票成功。 此外，韓團TXT、(G)I-DLE票價資訊公開，分為會員優先購和正式販售，粉絲務必記得售票時間！人氣男團Stray Kids宣布將於11/2、WayV則是於11/9來台開唱；K-POP拼盤演唱會「ECO L!VE CONCERT」邀請四組卡司少女時代TAEYEON、MAMAMOO的玟星、男團BTOB、NXD演出，門票抽選已開始；韓團方面還有SUPER JUNIOR、SHINEE KEY、泰民、aespa、Waterbomb音樂節⋯等等。 華語部分陳曉東、GALI、Ozone、楊乃文、徐佳瑩、蔡健雅、Energy⋯都將開唱！日本J-POP有宇多田光8/10、8/11連唱兩天，人氣樂團ONE OK ROCK登陸高雄、Travis Japan、SHE'S、w-inds.⋯登台；火星人布魯諾Bruno Mars也宣布9月將在高雄國家體育場開唱。身為粉絲的你當然不能錯過！ 以下蒐集整理了2025年重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 年前 ・ 15