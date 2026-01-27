2026韓妞都在畫「雙層巧克力唇」！像咬過杜拜巧克力的微暈染唇妝正紅

從杜拜巧克力紅到社群洗版，韓國最近真的很迷「巧克力」而這股熱潮，現在也正式蔓延到美妝圈！近期是不是開始頻繁看到深棕色、巧克力色調的唇妝出現在韓星妝容裡？這正是 2026 年初正在發酵的新唇妝趨勢——雙層厚巧唇。

雙層巧克力唇（두쫀쿡립）是什麼？

這款唇妝的魅力，在於它不走傳統完美唇線，而是刻意保留「抿過、暈開、被咬過一口」的層次感。外層是像巧克力般濃厚的深棕色調，內側則維持水潤、偏透明的質地，形成一種介於甜美與成熟之間的曖昧氛圍，也因此迅速在韓國美妝圈掀起討論！

和過去強調飽和、完整覆蓋的唇妝不同，「雙層巧克力唇」的關鍵在於顏色放在唇內側。只要先完成基本潤唇或淡色打底，再將巧克力棕、可可色、深紅棕這類偏深的色調輕輕點在唇內側，最後抿一次嘴，顏色自然向外擴散，就能形成一種像剛吃過巧克力、卻又不刻意的唇色層次，看起來好像很隨性，實際上卻非常考驗色調選擇和質地表現。

為什麼大家突然迷上巧克力色？

其實從去年開始，韓國彩妝趨勢就逐漸從高彩度、亮色系，轉向低飽和、偏食物系的色調。巧克力棕、可可色、深紅棕這類顏色，既能修飾原本唇色，又不會過度張揚，反而更貼近日常妝容。再加上水光質地與快速成膜技術的進化，讓深色唇彩不再厚重、也不顯老，才讓「雙層巧克力唇」這種看似挑人的妝容，意外變得好駕馭。

不只一種畫法！雙層巧克力唇正在進化中

編輯觀察，目前韓國流行的「雙層巧克力唇」大致分成三種走向：

1. 輕抿型：

只在唇內側上一點深色，幾乎像唇色自然加深，適合日常或素顏感妝容。

2. 整唇濃巧型：

直接以巧克力棕色鋪滿雙唇，營造濃郁又帶水光的成熟氣場，特別適合秋冬或夜晚妝容。

3. 層次玩色型：

用不同深淺的棕色、紅棕色做疊加，讓唇色像甜點一樣有層次，是近期在社群上討論度最高的畫法。

不論是哪一種，核心都只有一個重點，就是「不需要畫得太完美」。

編輯精選：打造雙層巧克力唇必備5支唇彩推薦

推薦1：fwee 可樂唇蜜 #dirty cola 70％

以「可樂色調」為靈感的深棕唇蜜，帶有微微透亮的焦糖感和可樂深棕色，看起來像巧克力搭配可樂混合的那種誘人色澤。相較於霧面唇彩，它的水光蜜質感讓深色看起來不厚重、也不顯暗沉，超適合用來做雙層巧克力唇的外層色或整唇濃巧型！點在唇內側再抿開，唇色瞬間有層次感，同時還帶出光澤與濕潤感，讓整體唇妝更有食物系的甜感與成熟感。

推薦2：fwee 玫瑰心動鎖色唇露 #MW03 CINNAMON ROSE

比同系列的 COCO ROSE 多了一點肉桂紅調，fwee 玫瑰心動鎖色唇露 #MW03 CINNAMON ROSE 是霧面質地，能讓整體唇妝更暖、更有血色感！適合想嘗試雙層巧克力唇，但又不想讓唇色看起來太暗沉的人，屬於成熟中帶甜的安全選擇。

推薦3：HERA #470 cherry coke

像是櫻桃可樂的深紅棕色調，HERA 這支唇膏顏色在唇上會隨著疊加變得更濃郁，很適合用來打造整唇型的雙層巧克力唇，視覺上有一種微微發亮、像飲料氣泡殘留的水光感，濃郁卻不顯厚重。

推薦4：Risky #mumbly

來自韓國的小眾品牌 Risky，憑藉這支色號是偏低飽和的深棕紅色，帶一點灰感，畫起來不會太甜。很適合喜歡不刻意、像自然唇色加深路線的人，用在唇內側輕點，再抿開就很有雙層巧克力唇的氛圍！

推薦5：A.chi #03 Grayish

灰調巧克力棕色是這支的最大特色，顏色冷靜、有個性，很適合搭配裸妝或低彩度眼妝。拿來做雙層厚巧唇，可以呈現一種偏時尚、偏高級感的巧克力唇色。

o編筆記：

雙層巧克力唇不一定要全唇濃色，核心是在「內側加一點深色 → 抿一下 → 自然暈開」的效果！顏色選用棕色系、巧克力系、紅棕系最安全也最具層次感，如果手邊唇彩不夠深，可以用深色唇線或是唇膏點染後抿開，同樣也可以達到類似效果！

「雙層巧克力唇」之所以迷人，並不是因為顏色有多深，而是它刻意保留不完整、半暈染的狀態。那種像剛抿過、剛吃完甜點的瞬間，反而比精緻唇線更有記憶點。

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

