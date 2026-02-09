2026韓星演唱會資訊懶人包！KARD、EXO、NCT WISH、DAY6、10CM⋯來台資訊不斷更新
2026韓男團演唱會、個人男歌手來台開唱！EXO久違回歸，將於7/18在高雄巨蛋開唱；BTS防彈少年團全新巡演開跑，預計11月在高雄開唱！SEVENTEEN小分隊CxM將於4月登台；DAY6將於3月在林口體育館連唱兩天；其他登台的包含NCT WISH、TREASURE、CNBLUE、KARD、岡旻、TEEN TOP、MONSTA X、李茂珍、10CM、祐榮、恩光…等多組男團都將來台舉辦演唱會，2026年韓男團、歌手演唱會最新資訊、售票日期、票價一次掌握！
全台演唱會攻略
●【全部】2026全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】BTS防彈少年團、SEVENTEEN CxM、DAY6、CNBLUE⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、i-dle、Apink、ITZY、QWER⋯不斷更新
●【華語】鄧紫棋、戴佩妮、江蕙、蘇永康、動力火車⋯演唱會懶人包
●【東洋】中島美嘉、ONE OK ROCK、tuki.、LiSA⋯追星必看
●【歐美】OneRepublic、Anson Seabra、Central Cee⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】文佳煐、金所願、岡旻、恩光、趙炳圭⋯訪台資訊
KARD 2026 WORLD TOUR〈DRIFT〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/02/21（六）19:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：
－2026/01/09（五）11:00（VIP套票）
－2026/01/09（五）12:00（一般售票）
●演出票價：NT$4,280／$3,880／$3,280／$2,880／$1,880
●售票網站：寬宏售票
徐恩光 2026 SEO EUNKWANG CONCERT〈My Page〉IN TAIPEI
● 演出日期：2026/02/27（六）18:00
● 演出地點：Legacy TERA
● 售票時間：2026/01/17（六）12:00 KKTIX、全家 FamiPort
● 演出票價：NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,400
岡旻 2026 KANGMIN FANMEETING〈璨綠時光〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/02/27（五）14:00、19:00
●演出地點：Clapper Studio
●售票時間：2026/01/21（三）12:00 FunOne Tickets
●演出票價：TW $4,580 / $3,580 / $2,290
NCT WISH 1st CONCERT TOUR《INTO THE WISH：Our WISH》
●演出日期：2026/02/28（六）17:00
●演出地點：林口體育館
●售票時間：
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售登記：2025/10/10（五）11:00～2025/10/13（一）19:59
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售時間：2025/11/12（三）11:00～19:59
－一般販售：2025/11/15（六）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,900
CNBLUE 2026 LIVE WORLD TOUR《3LOGY》 IN TAIPEI
●演出日期：
2026/03/06（五）19:00 #加場
2026/03/07（六）17:00
●演出地點：台北流行音樂中心 表演廳
●售票時間：2025/12/17（三）13:00 年代售票
●演出票價：NT$6,880 / $5,880 / $4,880 / $3,880
DAY6 10th Anniversary Tour〈The DECADE〉in TAIPEI
● 演出日期：
2026/03/07（六）19:00
2026/03/08（日）19:00 #加場
● 演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
● 售票時間：
－2026/01/15（四）11:00 會員預售
－2026/01/16（五）11:00 拓元售票 正式開賣
● 演出票價：NT$6,980／$4,980／$4,380／$3,980／$3,380／$2,980
TEEN TOP IN TAIPEI ENCORE LIVE
●演出日期：2026/03/07（六）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：2026/01/17（六）12:00 遠大售票
●演出票價：TWD 5,880、TWD 4,680、TWD 4,280、TWD 2,940（全區座席）
2026 Jang Wooyoung Concert《half half》in Taipei
● 演出時間：2026/03/08（日）18:00
● 演出地點：Legacy TERA
● 售票時間：2026/01/24（六）13:00 ibon 售票系統／7-11 ibon 機台
● 演出票價：NT$5,280／$4,280／$3,280／$2,140
李茂珍 2026 LEE MU JIN LIVE CONCERT《Today’s, eMUtion》in Taipei
● 演出時間：2026/03/14（六）18:00
● 演出地點：Legacy TERA
● 售票時間：2026/02/11（三）12:00 KKTIX
● 演出票價：NT$4,080／$3,680／$2,480
2026 10CM Asia Tour《To 10CM: Chapter 1》
● 演出時間：2026/03/20（五）20:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：2026/02/06（五）11:00 KKTIX
● 演出票價：NT$5,000／$3,800／$2,800／$2,500
TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：
－2025/10/21（二）12:00～2025/10/24（五）11:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購登記
－2025/10/29（三）11:00～23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購
－2025/10/30（四）11:00～23:59 星展萬事達卡友優先購
－2025/10/31（五）11:00～23:59 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/11/01（六）11:00 拓元售票
●演出票價：NT$7800／$6800／$5800／$4800／$3800／$2800
NCT WISH 1st CONCERT TOUR〈INTO THE WISH〉IN KAOHSIUNG
● 演出日期：2026/03/28（六）17:00
● 演出地點：高雄巨蛋
● 售票時間：2026/01/22（四）20:00 遠大售票
● 演出票價：NT$6,600／$6,200／$5,800／$4,800／$3,800／$2,800／$2,900（非輪椅身心席）／$1,400（輪椅席）
2026 MONSTA X WORLD TOUR〈THE X : NEXUS〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/04/04（六）18:00
●演出地點：新北市工商展覽中心
●售票時間：2026/01/24（六）15:00 拓元售票
●演出票價：NT$6,600 / $6,200 / $5,800 / $4,600 / 身障區 $3,300
CxM 《DOUBLE UP》LIVE PARTY IN KAOHSIUNG
●演出日期：
2026/04/25（六）18:00
2026/04/26（日） 18:00
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：
－2026/01/31（六）12:00～23:59 官方會員優先購
－2026/02/01（日）12:00 拓元售票 全面開賣
●演出票價：$6,880 / $6,280 / $5,880 / $4,880 / $3,880 / 一般身障票$3,440 / 輪椅身障票$1,940
EXO PLANET #6 – EXhOrizon Kaohsiung
● 演出時間：2026/07/18（六）時間待公布
● 演出地點：高雄巨蛋
● 售票時間：待公布
● 演出票價：待公布
BTS防彈少年團世界巡迴演唱會 高雄站
● 演出日期：
2026/11/19（四）
2026/11/21（六）
2026/11/22（日）
● 演出地點：高雄，待公布
● 售票時間：待公布
● 演出票價：待公布
其他人也在看
鄭伊健太神了！一眼識破《百萬人推理》女巫 婁峻碩慘遭全場懷疑
Netflix偵查影集《百萬人推理》由蘇文聖執導，集結鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁及陳姸霏等卡司，昨（6日）舉辦上線派對，鄭伊健率領婁峻碩、蔡凡熙等演員與百位網紅大玩狼人殺，鄭伊健「薑是老的辣」，一眼就看出陳妍霏「有鬼」！
2026演唱會資訊售票日期一次看！QWER、江蕙、LiSA、鄧紫棋、EXO…（持續更新）
2025演唱會資訊售票日期一次看！劉德華10/31起至11/3在台北小巨蛋連唱4天，門票宣布將採「實名登記抽選制」杜絕黃牛，歌迷需在8/25至8/30登記報名，8/31公布抽選結果，中選者付費完成後才代表購票成功。 此外，韓團TXT、(G)I-DLE票價資訊公開，分為會員優先購和正式販售，粉絲務必記得售票時間！人氣男團Stray Kids宣布將於11/2、WayV則是於11/9來台開唱；K-POP拼盤演唱會「ECO L!VE CONCERT」邀請四組卡司少女時代TAEYEON、MAMAMOO的玟星、男團BTOB、NXD演出，門票抽選已開始；韓團方面還有SUPER JUNIOR、SHINEE KEY、泰民、aespa、Waterbomb音樂節⋯等等。 華語部分陳曉東、GALI、Ozone、楊乃文、徐佳瑩、蔡健雅、Energy⋯都將開唱！日本J-POP有宇多田光8/10、8/11連唱兩天，人氣樂團ONE OK ROCK登陸高雄、Travis Japan、SHE'S、w-inds.⋯登台；火星人布魯諾Bruno Mars也宣布9月將在高雄國家體育場開唱。身為粉絲的你當然不能錯過！ 以下蒐集整理了2025年重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！
2026粉絲見面會／文佳煐、趙炳圭、金所願、岡旻、徐恩光…售票資訊懶人包
2025粉絲見面會資訊懶人包！今年有許多國外歌手、演員、偶像團體來到台灣，要和支持他們的粉絲見面！「少女時代」潤娥新劇《暴君的廚師》收視率節節高升，她也將來台與粉絲分享拍攝幕後故事！韓劇男神李鍾碩新作《瑞草洞》播畢展開巡迴粉絲見面會，11/16登台！Netflix影集《玻璃之心》佐藤健將展開亞洲巡迴見面會，11/1在台北TICC見粉絲；《牽牛與仙女》秋泳愚（秋英宇）也將於11月登台！即將入伍的韓國演員李宰旭、最近活躍於綜藝《大逃脫：The Story》中的演員呂珍九、偶像轉型演員的振永都將來台！以下蒐集整理了2025年重要粉絲見面會的相關資訊，包括見面會時間、地點、售票方式、票價等讓你輕鬆掌握最新資訊！
粉絲熱情破表 ONE OK ROCK臺北大巨蛋加場售罄
日本搖滾天團 ONE OK ROCK 將於 4 月 25、26日一連兩天登上臺北大巨蛋開唱，4月26日加場門票於今（2/7）日開賣再次完售。ONE OK ROCK不僅成為首組在臺北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人，更創下連續兩天完售開唱的全新里程碑。
12萬張票30秒賣光！鄧紫棋宣布大巨蛋演唱會加場 搶票時間曝光
香港「鐵肺歌后」鄧紫棋日前宣布4月10、11、12日連續3天在台北大巨蛋舉辦《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站》，12萬張門票開賣後在30秒內售罄。對此，主辦單位驚喜宣布4月9日將加開一場，售票時間為2月11日上午11點。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
世上最貴的汽車值400億！為什麼黃仁勳要幫S-Class站台？
日前，在Mercedes-Benz創立140周年慶典上，螢幕上出現一個熟悉身影—NVIDIA 執行長黃仁勳穿著皮衣，為這家百年車廠送上祝賀。黃仁勳在致詞中提到，S-Class 不僅是豪華車標竿，更是移動運算的未來。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
春節天氣預報！2波冷空氣接力 北東除夕開始接雨
寒流仍在發威，各地9日清晨前持續有低溫發生，高海拔山區已降到0度以下，北部、宜蘭也只剩約5度。11日至12日清晨、16日除夕至17日初一陸續有冷空氣影響，2地回歸濕冷天氣。
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。