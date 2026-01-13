2026韓星演唱會資訊懶人包！Rain、DAY6、VERIVERY、ATEEZ、CNBLUE⋯來台資訊不斷更新
2026韓男團演唱會、個人男歌手來台開唱！SEVENTEEN小分隊CxM將於4月登台；TXT明年登上臺北大巨蛋，一連唱兩天；Rain暌違20年重返台北小巨蛋！SJ 20周年巡演前進高雄巨蛋連唱三天；ATEEZ將在林口體育館開唱；其他登台的包含NCT WISH、TREASURE、TWS、CNBLUE、FTISLAND、N.Flying、VERIVERY、TEMPEST、金在中、KARD、岡旻、TEEN TOP、MONSTA X…等多組男團都將來台舉辦演唱會，2026年韓男團、歌手演唱會最新資訊、售票日期、票價一次掌握！
全台演唱會攻略
●【全部】2026全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】SJ、TXT、SEVENTEEN CxM、ATEEZ、DAY6⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、i-dle、ITZY、QWER、玟星⋯不斷更新
●【華語】王心凌、戴佩妮、江蕙、魏如萱、頑童MJ116⋯演唱會懶人包
●【東洋】King Gnu、ONE OK ROCK、tuki.、LiSA⋯追星必看
●【歐美】OneRepublic、西城男孩、卡倫史考特⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】金世正、李棟旭、崔振赫、立花裕大、文佳煐⋯訪台資訊
Rain《STILL RAINING: ENCORE》
●演出日期：2026/01/17（六）19:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/11/30（日）11:30 Klook售票
●演出票價：NT$6800／$5800／$4800／$3800／$2800／$3400／$2900（身障優惠票）
VERIVERY FANMEETING 《Hello VERI Long Time》IN KAOHSIUNG
●演出日期：2026/01/18（日）18:00
●演出地點：LIVE WAREHOUSE
●售票時間：2025/12/14（日）12:00 FunOne Tickets
●演出票價：NT$5,980 / $5,280 / $3,880 / $2,640(身障席)
ATEEZ 世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站
●演出日期：2026/01/24（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：2025/11/20（四）12:00 寬宏售票系統
●演出票價：NT$7490（ATINY VIP Package）／$6990（Fantasy VIP Package）／$5880／$5280／$4880／$3880
2026 WAY BETTER WORLD TOUR：Global Warming in Taipei
●演出日期：2026/01/24（六）14:00、19:00
●演出地點：NUZONE
●售票時間：2025/12/28（日）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$9,500 / $4,880 / $3,680 / $2,380
SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR《SUPER SHOW 10》#高雄場
●演出日期：
2026/01/23（五）20:00
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：
－官方會員登記時間：2025/11/03（一）13:00～2025/11/05（三）12:59
－官方會員售票時間：2025/11/21（五）12:00～2025/11/21（五）23:59 拓元售票
－永豐金證券專屬快閃優先購：2025/11/22（六）12:00～18:00 拓元售票
－全面開賣：2025/11/23（日）12:00 拓元售票
●演出票價：NT$6,680（含SOUNDCHECK）／$6,280／$5,680／$4,680／$3,680／$2,680／一般身障票 $2,840／輪椅身障票 $1,340
2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI
●演出日期：
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）17:00 #加場
●演出地點：臺大綜合體育館 1F
●售票時間：2025/12/20（六）11:00 ibon、機台
●演出票價：NT$6,580 / $5,580 / $4,880
2026 N.Flying LIVE ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI
●演出日期：2026/01/25（日）18:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：2025/12/13（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$5,900 / $4,800 / $3,900 / $3,500
2025-26 TEMPEST ASIA TOUR〈As I am〉in Taipei
●演出日期：2026/01/25（日）17:00
●演出地點：HANA SPACE
●售票時間：2025/12/12（五）16:00 KKTIX
●演出票價：NT$4,980／$3,980／$2,490（身障席）
TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR《ACT : TOMORROW》IN TAIPEI
●演出日期：
2026/01/31（六）18:00
2026/02/01（日）17:00 #加場
●演出地點：台北大巨蛋
●加場售票時間：2025/11/08（六）12:00 拓元售票
●演出票價：特A座位區 NT$6,980（含彩排福利&紀念吊牌）；特B座位區 NT$6,480；看台座位區 NT$5,980／4,980／4,480／3,980／2,980；B1看台身障席 NT$2,990；L2看台身障席 NT$2,490
TWS (KR) TOUR '24/7:WITH:US' IN KAOHSIUNG
●演出時間：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）16:00 #加場
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－官方會員預購登記：2025/11/21（五）13:00～11/23（日）23:59
－官方會員預購：2025/11/28（五）19:00～23:59
－全面開賣：2025/11/29（六）13:00
●演出票價：NT$5980／$4680／$3480／$2340（身心席）
●售票網站：拓元售票
鄭大賢 2026 JUNG DAE HYUN IN TAIPEI《Dear My Daby》
●演出日期：2026/02/01（日）14:00
●演出地點：WESTAR
●售票時間：2025/12/27（六）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$4,980（VIP）/ $3,980（GA）/ $2,490（身障席）
金在中 J-Party Asia Tour Fan Concert GALAXY 1986 in TAIPEI
●演出日期：2026/02/08（日）18:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：2026/01/11（日）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$5,800／$4,800／$3,800／$2,900（愛心席）
KARD 2026 WORLD TOUR〈DRIFT〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/02/21（六）19:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：
－2026/01/09（五）11:00（VIP套票）
－2026/01/09（五）12:00（一般售票）
●演出票價：NT$4,280／$3,880／$3,280／$2,880／$1,880
●售票網站：寬宏售票
岡旻 2026 KANGMIN FANMEETING〈璨綠時光〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/02/27（五）（時間未公布）
●演出地點：CLAPPER STUDIO
●售票時間：2026/01/21（三）12:00
●售票網站：待公布
NCT WISH 1st CONCERT TOUR《INTO THE WISH：Our WISH》
●演出日期：2026/02/28（六）17:00
●演出地點：林口體育館
●售票時間：
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售登記：2025/10/10（五）11:00～2025/10/13（一）19:59
－NCTzen WISH Membership (GL) 預售時間：2025/11/12（三）11:00～19:59
－一般販售：2025/11/15（六）11:00 遠大售票
●演出票價：NT$6,600 / NT$6,200 / NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / 愛心席NT$2,900
CNBLUE 2026 LIVE WORLD TOUR《3LOGY》 IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/07（六）19:00
●演出地點：台北流行音樂中心 表演廳
●售票時間：2025/12/17（三）13:00 年代售票
●演出票價：NT$6,880 / $5,880 / $4,880 / $3,880
TEEN TOP IN TAIPEI ENCORE LIVE
●演出日期：2026/03/07（六）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：2026/01/17（六）12:00
●演出票價：待公布
●售票網站：待公布
TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI
●演出日期：2026/03/28（六）18:00
●演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
●售票時間：
－2025/10/21（二）12:00～2025/10/24（五）11:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購登記
－2025/10/29（三）11:00～23:59 TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 預購
－2025/10/30（四）11:00～23:59 星展萬事達卡友優先購
－2025/10/31（五）11:00～23:59 Live Nation Taiwan會員預售
－2025/11/01（六）11:00 拓元售票
●演出票價：NT$7800／$6800／$5800／$4800／$3800／$2800
2026 MONSTA X WORLD TOUR〈THE X : NEXUS〉IN TAIPEI
●演出日期：2026/04/04（六）（時間未公布）
●演出地點：新北市工商展覽中心
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
●售票網站：待公布
CxM 《DOUBLE UP》LIVE PARTY IN KAOHSIUNG
●演出日期：
2026/04/25（六）
2026/04/26（日）
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
