2026預算藍白「一筆都不審」？沈伯洋批：乾領薪水、誤導社會

中央政府明（2026）年度總預算至今尚未完成審查，對此，民進黨立委沈伯洋昨（24）日便在臉書發文指出，國防預算早在8月送交立法院，藍白身為多數卻選擇「一筆都不審」，等同放棄監督。他直言，若要刪減或表決，藍白一定能贏，如今卻讓總預算躺著不動。至於8年1.25兆的國防特別預算，沈伯洋澄清那是「條例」不是預算案，必須先通過再審預算，痛批藍白以「只有幾張紙」誤導社會，連討論都不願意。

中央政府2026年度總預算至今仍未完成審議，立法院藍白日前更聯手通過決議，將第11屆第4會期延至明年1月31日，引發爭議。對此，沈伯洋昨日在臉書發文，針對國防預算提出說明與質疑。

沈伯洋指出，國防預算本來就包含在年度總預算內，早在8月便已送進立法院，但至今立法院「一筆都不願意審」。他表示，藍白身為多數，若要刪減、表決，一定能贏，完全可以對國防預算進行充分監督，但他們卻選擇不讓預算進立法院被審。沈伯洋質疑，年底將至，明年度總預算卻擺著不動，立法院坐領薪水、什麼都不做，連監督都放棄，痛批「是不是因為去年直播亂砍預算被罵，今年乾脆不審，就不會被罵？」。

至於國防特別預算部分，沈伯洋說明，所謂8年1.25兆、每年約1500億元，屬於特別預算，並不包含在年度總預算中。藍白批評「幾張紙就想通過1.25兆」，決定不審，但沈伯洋強調，這其實是「條例」而非預算案，必須先通過條例，後續才會審預算，法案本來就只有幾頁，所謂「只有幾張紙」完全是誤導說法。

最後，沈伯洋強調，更嚴重的是，藍白連這個國防特別預算條例都不願意討論，情況甚至比不審年度預算還糟。





