2026預訂年菜｜餐飲學校學生年菜全手工無添加，定價親民

開平餐飲學校由學生主導設計共11道馬年年菜美饌，以價格透明原則，每道年菜皆清楚標示重量與售價，售價自120 元至 880 元不等，包含佛跳牆、雞湯、滷豬腳與蘿蔔糕等經典人氣菜色。

物價上漲，加上年節期間餐廳一位難求，花了高價訂位，卻未必吃得滿意；改買現成年菜，既又擔心排隊取貨等候時間長，又擔心食安添加物，開箱內容與期待有落差。在這樣的市場需求下，開平餐飲學校憑藉兼具美味與教育意義的年菜專案，成為預訂年菜市場的黑馬：由學生主導，從菜色研發、製作流程、行銷設計到成本計算，最終經過嚴苛的評選機制，最後端上11道精彩年菜。

左至右為XO醬、藥膳排骨、金華花膠雞湯。（圖片來源／戴子昀拍攝）

仿效「黑白大廚」隨機抽食材，評選把關品質

在研發階段，學生透過隨機抽選食材作為創作起點，抽到的食材即為必須使用的核心元素。如何在既定食材與年菜形式之間找到適合的料理表現，是學生必須面對的設計課題。所有菜色在定案前，皆需通過校內師長與家長的多重評選，評估內容涵蓋口味表現、製作技術，以及在現實條件下量產與冷凍保存的可行性。未符合標準者，需重新調整配方或流程。

校方表示，年菜專案採限量製作，專案本身不以營利為目標，而是作為學生累積實務經驗的重要歷程。過往經驗顯示，年菜多由周邊社區住戶支持，尤其今年的「烏金錦花酥」，工序繁複講究，將鹹香風味鎖入精緻酥餅，在預購階段即售罄，成績相當亮眼。

抽到烏魚子的李耀伶同學跳脫傳統冷盤思維，揉合烏魚子、鹹蛋黃、白蓮蓉，打造出精緻中式酥餅。（圖片來源／臺北市開平餐飲學校、Vivian Day 戴子昀拍攝）

美味健康取平衡，藥膳甘美、黑蒜養生、糕點減糖

在現代的飲食取向上，學生團隊也下足功夫：像是「黑蒜佛跳牆」利用黑蒜自然的甘醇，讓湯品不過份厚重，風味圓潤又富層次；「藥膳排骨鍋」不使用現成藥膳包，而是由學生親自秤量中藥材比例，調配出清爽甘美的湯頭。「金華花膠雞湯」則不添加鮮味劑、骨粉，純靠細火慢熬 8 小時，帶出自然的濃醇甜味。而「芋泥紫米糕」則因應健康趨勢，採減糖配方比例，讓長輩與孩童在年節享用美點時更無負擔。

開平餐飲學校的學生年菜是周邊鄰居的私藏口袋名單，定價親民、用料紮實。（圖片來源／臺北市開平餐飲學校）

文字報導／Vivian Day 戴子昀

圖片來源／臺北市開平餐飲學校、Vivian Day 戴子昀拍攝

