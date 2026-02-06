2026餐飲新勢力 Neo Bistro崛起

如果說2025年為台灣台北米其林評鑑最高光時刻也有可能是他最後的光芒。2026將會看到順應全世界潮流，因應人力及成本考量轉型的Fine Dinning第二型態。所謂的Neo Bistro新餐酒館將會全面開始攻占台灣的餐飲市場，接下來介紹的這家也是引領這股潮流的領頭羊。

在疫情來襲前非瓶早在慶城街站穩腳步，如今完成了一個全新的世代交替，推出非瓶2.0 Neo Bottless的概念。

2026年，台北餐飲場景將迎來一位既不循常規、又不隨波逐流的新銳力量—Neo Bottless｜Fire · Dough · Terroir On Tap。它不僅是一家重新Rebrand的餐廳，而是一種經過重新定義的用餐體驗：直火、麵糰、風土，三者合一；非瓶莊園酒，將土地直接引入餐桌。

由於人力與食材成本高漲，講求服務細節與餐點特色，從國外吹到台灣的米其林評鑑，近年來有逐漸式微的狀態。總而言之，新時代的餐飲概念，對於食材本質與菜色風味雖仍講究，但過度規格化造成浪費，以及大量的人力成本也已經不符合潮流。

重新出發的Bottless非瓶，正是這類型餐飲中的佼佼者。首先，這裡打破單一菜系的繁文縟節，它不再是單一菜系、風格或技法的集合，而是以直火為主題，打造一套跨文化、跨季節、可延展的敘事。

再者，Bottless非瓶沒有制式的規則，主廚用了很簡單，但相對更有戲劇張力的做法，他打造直火、麵糰、風土的三合一風味，讓菜色變得有稜有角，但卻能入口馨香印象十足。

另一方面，在菜色順序演繹上，主廚結合南美與歐式餐飲的精華，串接別具特色的Tapas作為街食與餐桌之間的整體節奏，以往一人一個套餐的Fine dinning制式組合，現在變成了「非典型」的共享概念。

在這裡，火焰不僅是一種技法，而是料理的靈魂與節奏。從炭香四溢的直火切片到火焰輕吻的蔬食，每一口都兼具熱度、紋理與記憶。而以往在高端餐飲上難以見到的麵團料理，在這裡卻意外成為主角。

而高端餐飲最重視的年分紅酒，在這裡沒有非瓶標語年份掛帥的階級制度，而是以Terroir On Tap（風土即飲）的方式呈現，滿滿的產地土壤、氣候、甚至是原生風味的個性與稜角，都在一點一滴中讓人細品。

未來的餐飲，不再被框架限制，而你我的味覺也在這樣的演進中，得到更多、更寬敞的風味體驗。非典型、非制式的餐飲系統，才會是未來的真正潮流。【禁止酒駕 未滿十八歲 禁止飲酒】